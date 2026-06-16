Lo que necesitas saber: Tras el fallecimiento de "El Mencho", no se tienen indicios de que la alianza haya continuado.

Durante la mañanera de este 16 de junio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó algunos avances en materia de seguridad y uno de los temas que más llamó la atención tuvo que ver con Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”.

El funcionario habló sobre la alianza que habría existido entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una facción de Los Chapitos, luego de que se le preguntara cómo se ha reagrupado el grupo criminal tras la muerte de su líder.

De acuerdo con Harfuch, el apoyo que brindó el CJNG fue tanto financiero como de personal hacia una facción del Cártel de Sinaloa.

“El apoyo fue financiero y de personal del Cártel Jalisco a la facción de Los Chapitos”, explicó durante la conferencia.

El secretario puntualizó que esta situación ya era conocida por las autoridades, pues desde hace tiempo se había detectado una intensificación de las actividades del grupo criminal en distintas regiones, lo que permitió identificar la relación entre ambas organizaciones.

¿Qué pasó con la alianza tras la muerte de “El Mencho”?

Harfuch también mencionó que, tras el fallecimiento de “El Mencho”, no se tienen indicios de que la alianza haya continuado. Sin embargo, aclaró que tampoco se puede descartar por completo que en el futuro vuelva a existir algún tipo de apoyo entre estos grupos criminales.

La declaración llamó la atención porque durante años se habló de una posible colaboración entre ambas organizaciones. Ahora, el Gobierno federal reconoció públicamente que sí existió apoyo financiero y operativo del CJNG hacia una facción de Los Chapitos.

Aunque las autoridades señalan que actualmente no han detectado que esta colaboración siga activa, la declaración de Harfuch volvió a poner sobre la mesa la forma en que distintos grupos del crimen organizado han tejido alianzas estratégicas para fortalecer sus operaciones en distintas regiones del país.