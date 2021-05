“La música es lo más importante para nosotros”: Una entrevista con Black Pumas

Desde hace mucho tiempo, nos ha quedado claro que la música tiene el poder de unir al mundo. No solo por un gusto o sentimiento común representado a través de canciones, también logra juntar a personas que de algunas manera, estaban destinadas a componer y vivir el camino de este arte. Tal como le pasó a Black Pumas, quienes luego de tantos años de trabajo y muchísimo esfuerzo, andan cosechando los éxitos que han sembrado.

Fue en 2019 cuando Eric Burton y Adrian Quesada sorprendieron al mundo lanzando su álbum debut homónimo, el cual no solo les valió un montón de halagos por parte de la crítica, también lograron ganarse a un montón de fans de todo el mundo. Todo eso se vio reflejado dos años más tarde, cuando recibieron múltiples nominaciones para los Premios Grammy en categorías muy importantes como Álbum del Año y Grabación del Año.

Black Pumas la está rompiendo con su primer álbum

Sin embargo, y a pesar de que parece que las cosas sucedieron de la noche a la mañana, los integrantes de Black Pumas tuvieron que pasar por un enorme proceso para amarrar esa combinación entre el soul, el R&B, el funk y un toque de psicodelia que les ha valido ser una de las agrupaciones más emocionantes y talentosas dentro de la actualidad de la industria musical. De verdad, con solo escuchar una de sus rolas quedas completamente enganchado.

Aprovechando su participación en el Festival Marvin Gateaway, tuvimos chance de platicar con Adrian Quesada, una de las mentes maestras de este gran proyecto quien nos contó los inicios de la banda, de dónde viene este nombre tan poderoso y único, cómo fue grabar su álbum debut, la historia detrás de una de sus canciones más conocidas y por qué para ellos es casi un sueño tocar en vivo y a todo color en México.

Los orígenes de Adrian y Eric

Como ya comentábamos antes, Black Pumas no surgió de la noche a la mañana. Para llegar hasta donde están en estos momentos, tuvieron que pasar y hacer muchísimas cosas, pero lo más importante es que ambos se tenían que conocer y Adrian recuerda muy bien cómo se dio el contacto con Eric, aunque así como muchas otras historias de éxito, este proyecto se armó por causas del destino, como si ambos tuvieran que juntarse para hacer música.

“Conocí a Eric en el verano de 2017, y yo estaba trabajando en unas canciones tipo soul, porque esa es la dirección en que surgieron como ‘Fire’ y ‘Black Moon Rising’. Así es que antes de conocerlo ya estaba grabada prácticamente toda la música, así que le pregunté a un montón de amigos productores en todo el mundo, en Londres, en Los Ángeles y hasta en la Ciudad de México si conocían cantantes”. “Me mandaron muchas propuestas y un amigo aquí en Austin me dijo ‘hay un chavo que acaba de llegar hace como un año que se llama Eric Burton, se deben de conocer’ y nos conectó en un email. Más tarde nos juntamos en el estudio y el primer día grabamos esas dos canciones. Nos fue muy bien y empezamos a juntarnos dos veces a la semana o algo así, pero la verdad es que cuando empezamos a grabar no teníamos la idea de ser una banda, nada más tocábamos y no sabíamos qué hacer con las canciones, pero juntamos tanto material que empezamos a considerar la opción de crear un grupo”.

¿Por qué Black Pumas?

Sin duda, además de la grandiosa música que Adrian Quesada y Eric Burton componen, una de las cosas que llaman la atención cuando escuchas hablar de Black Pumas es su nombre. Y la verdad es que aprovechando que teníamos a uno de los fundadores de esta bandota, era inevitable preguntarle sobre el origen y por qué habían decidido llamar así a este grupo, y para los que tienen la curiosidad, esto fue lo que nos contó.

“El nombre de Black Pumas es porque en mi estudio, el diseño del logo y todo el branding es la cabeza de un jaguar. Porque cuando regrese una vez de un viaje a México volví con varios jaguares huichol y todo, y cuando estábamos pensando en nombres estábamos mandando varias opciones por mensaje y empecé a mandar varios nombres como de gato o jaguar, pero puma salió y nos gustó”.

Darte cuenta del potencial que tiene tu música

En muchas ocasiones, hay artistas que tienen miedo de darse a conocer por no confiar en el potencial y el talento que tienen. Sin embargo, desde un inicio para Adrian Quesada, lo que estaba creando con Eric en Black Pumas era espectacular, es por eso que se pusieron las pilas para seguir componiendo más rolas. Aunque también reconoce que en aquel momento no estaba entre sus planes iniciar con otra banda, pero todo cambió gracias a la música.

“Creo que supe que había potencial desde el primer día que nos juntamos, pero en ese tiempo no quería empezar otra banda porque yo ya estaba contento de estar trabajando más en el estudio, estar más en mi casa y no girando. Así que cuando empezamos a grabar el primer día, te juro que ya lo sabía pero no me quería emocionar mucho, pasaron unos tres o cuatro meses y las canciones prácticamente estaban hechas aunque no las habíamos tocado en vivo, pensábamos en jammear varios meses y a ver cómo nos va y luego de ahí vemos, pero terminamos siendo una banda”.

Las influencias de la banda

Normalmente cuando varios músicos están pensando en armar una banda, comienzan a conectar gracias a las influencias y la música que han escuchado a lo largo de su vida. Por supuesto que el caso de Black Pumas no es la excepción, pues cuando Eric y Adrian se juntaron en el estudio, inconscientemente los unieron los artistas que los inspiraron; sin embargo, ellos lo único que querían era empezar a tocar y ver qué salía de esas sesiones.

“Cuando empezamos a grabar, la verdad es que no hablamos mucho de otros artistas. Pero un artista en vivo que… mucha de la música que grabamos está inspirada en músicos de la vieja escuela de los 60 y 70, pero un artista que nos gusta a los dos es Michael Kiwanuuka, es increíble. Cuando nos juntamos fue un músico que nos unió porque nos encantan sus canciones, pero siendo honestos en un inicio no hablamos al respecto, no le dije a Eric ‘oye, hagamos una canción como Marvin Gaye o The Temptations’, simplemente empezamos a grabar y así salió”.

El lanzamiento de su primer álbum

En 2019, Black Pumas sacudió a la industria musical con su material discográfico homónimo. Al principio no hizo tanto ruido, pero conforme fueron pasando los meses después de su lanzamiento, millones de personas se enamoraron de su sonido con vibras vintage pero con temáticas que nos remontan al futuro. Pero para terminar este álbum, tuvieron que pasar mucho tiempo en el estudio, trabajando duro para crear algo único.

“Digamos que el disco lo grabamos en dos partes. La primera fue cuando nos conocimos, durante ese año terminamos unas nueve o 10 canciones antes de convertirnos en una banda, y cuando nos convertimos en Black Pumas comencé a aprender canciones que Eric ya había escrito como “Colors” y “Oct 33″. Luego de eso empezamos a dar shows con más músicos en vivo y con esa banda regresamos al estudio para grabar otras canciones que surgieron sobre la marcha”. “Casi todas esas canciones son en vivo, como lo oyes en el disco es tal cual como lo grabamos, casi nada le cambiamos; de vez en cuando le poníamos algo, como unos metales o violín o lo que sea. Pero casi todo el disco es en vivo, y cuando salió teníamos como 20 canciones y teníamos que quitar unas ocho que nos gustaron, así que por eso sacamos la versión deluxe”.

Black Pumas no esperaba las nominaciones a los Grammy

Una de las gratas sorpresas que nos trajo los Grammys 2021 fue ver a Black Pumas nominados en las categoría de Álbum del año y por su parte, “Colors” obtuvo dos menciones por Disco del Año y Mejor Interpretación de Raíces Americanas. A pesar de eso Adrian Quesada no es ajeno a estos premios, pues en 2010 ganó junto al Grupo Fantasma el Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino por el disco El Existencial, pero no esperaba lo que iba a pasar con su nueva banda.

“Todo lo que ha pasado con Black Pumas está sucediendo muy orgánico, como que no teníamos en nuestros planes hacer cosas así, nunca hablamos los Grammys o nada así. Hicimos este disco tan sincero y honesto que jamás consideramos grabarlo para granar premios, lo hicimos porque nos gustaba la música. Es más, cuando empezamos a tocar me acuerdo que hablamos un día y dijimos ‘hay que hacerlo hasta que ya no la estemos pasando bien'”. “Así que este reconocimiento es un honor grande porque no era algo que planeáramos, y que la gente, como los fans y sobre todo las personas de la Academia de Grabación nos considerara para los Grammy es un enorme honor porque nos pusieron junto a grandes artistas e hicieron que otras personas conocieran a la banda

La historia detrás de “Colors”

Black Pumas tiene canciones poderosas dentro de su repertorio, pero sin duda una de las más espectaculares es “Colors”. Aunque la publicaron como una rola de la banda, en realidad, se trata de una canción que Eric Burton compuso hace muchísimo tiempo y cuando comenzó a trabajar con Adrian se dio cuenta de que era la oportunidad perfecta para darle el tratamiento que merecía y así, lanzarla oficialmente en plataformas musicales.

“‘Colors’ es una canción que Eric ya había escrito hace como 10 años, él la compuso en la casa de su tío en Nuevo México y siempre la tocaba solo, hay varios videos que pueden encontrar en YouTube de no sé cuántos años pero aparece él tocando la canción. Cuando empezamos a grabar más canciones con Black Pumas me la enseñó y te lo juro que me acuerdo que se me enchinó la piel”. “La primera vez que fuimos a ensayar con la banda le enseñó a todos esas canción y el arreglo como la escuchas en la grabación es más o menos parecida a como la armamos en el ensayo. Es una canción increíble porque es algo que el año pasado mucha gente conectó a raíz de todo lo que estaba pasando en el mundo, como que le habló a mucha gente y conectaron con lo que estaba hablando y cantando”.

¿La música es más importante que la letra?

Algo muy poderoso dentro de Black Pumas es su combinación exquisita entre la letra y música, que da como resultado una mezcla explosiva. Todas las bandas tienen diferentes procesos creativos y a la hora de componer, los mismos integrantes no suelen seguir los procedimientos que sus demás compañeros. Pero para Adrian Quesada, dentro de este grupo en particular a pesar de que el contenido lírico es importante, su parte musical siempre sale primero a la hora de escribir rolas.

“Depende mucho, creo que es muy diferente para los dos porque yo no canto ni escribo letras, nada más hago la música y para mí eso siempre es lo más importante. Para Erick de vez en cuando tiene ya palabras y letra y luego hace las canciones a partir de ahí, pero cuando lo veo componer lo que yo noto es que también casi siempre viene la música a él.

El poder del R&B, el soul y más en la actualidad

No es como que desapareciera de la industria musical, pero muchos artistas en la actualidad están tomando géneros como el soul, el R&B.y más para componer sus propias canciones. Este fenómeno se puede ver desde los cantantes de pop que suenan en el mainstream, hasta músicos que siguen haciendo cosas espectaculares en el terreno underground y Black Pumas sabe que estos ritmos y sonidos están teniendo un resurgimiento en estos momentos.

“Una cosa que siempre he pensado y que he comentado con muchos amigos porque tengo conocidos que tienen bandas así, de R&B o de soul, etc. Siento que es como cuando en el internet, muchos DJ’s comenzaron a poner mezclas y eso permitió que la gente conectara con esta clase de música. Y luego muchos artistas que hacen canciones con estos géneros ponían música en vinil, y este formato también resurgió”. “Me imagino que la gente quiere música sincera, que nazca del alma, porque hay tanta música para escuchar que no viene desde la honestidad. No sé, como que esa clase de canciones no se siente de a deveras, y me imagino que eso le transmite el soul y el R&B a millones de personas”.

El sueño de Black Pumas es tocar en México

Como recordarán, el 2020 sería el año en que Black Pumas visitaría por primera vez México como uno de los actos fuertes del festival Vive Latino. Por obvias razones, tuvieron que cancelar de último minuto su presentación, pero ahora tienen la oportunidad de tocar para nuestro país en el Festival Marvin Gateaway, aunque para Adrian, es un verdadero sueño venir a esta tierra y dar un concierto para los fans que sabe que tienen de este lado del mundo.

“Yo tengo familia en México, así que siempre he querido ir a tocar, y el primer show que me acuerdo que cancelamos cuando empezamos fue el Vive Latino. Me acuerdo que ya íbamos a ir pero nuestro manager nos hablo tres días antes de ir a tocar y me dijo ‘¿estás seguro de que sí quieren ir? y respondimos que sí, pero honestamente no teníamos idea de todo lo que iba a pasar con el COVID, no sabíamos si era serio o no. Así seguimos hasta un día antes del festival, cuando muchos empezaron a cancelar y no nos quedó de otra que hacer lo mismo”. “Para mí, tocar para el público mexicano es algo muy especial porque es un sueño, todos estábamos muy emocionados pero las circunstancias nos llevaron a mover los planes. Ojalá que con este show en línea, la gente sienta la emoción que tenemos para tocar y que lo disfruten nuestros fans mexicano”.

El futuro de Black Pumas

Luego de nominaciones a los Grammy, presentaciones en los programas más importantes de Estados Unidos y más, el futuro de Black Pumas luce prometedor. Sin embargo, y como lo han hecho desde que iniciaron, no son una banda que va planeando meticulosamente cada uno de los pasos que siguen, simplemente dejan que todo fluya y toman las oportunidades que se les presentan. Eso sí, Adrian tiene muy claro que quieren continuar creando música.