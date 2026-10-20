Entrevistamos a Kneecap en su primera visita a México, para platicar sobre su música y el contexto político internacional.

Lo que necesitas saber: Entrevistamos a Kneecap en su primera visita a México, para platicar sobre su música y el contexto político internacional.

Kneecap visitó por primera vez México el pasado 15 de octubre, en un rave de protesta impresionante, del que te contamos todo por acá. Con motivo de su visita a nuestro país, platicamos con ellos sobre la importancia de su proyecto, su lírica, el contexto politico de su show y hasta las recientes declaraciones de Metallica en sus shows en The Sphere.

Les dejamos la charla con Móglaí Bap, Mo Chara y DJ Próvaí, en la que se mostraron igual de genuinos que desde su película: sin censura, sensibles y muy amigables.

Kneecap platicó con nosotros sobre su música y su impacto cultural en su primera visita a México. Foto: David Barajas para sopitas.com.

Una charla con Kneecap: lenguaje, política, y su primera vez en México

sopitas.com: Chicos, en primer lugar, los derechos lingüísticos son un tema central en su música. Como hispanohablante nativo, al reseñar su último LP, Fenian, encontré algo realmente peculiar sobre el álbum. El título resignifica un término despectivo utilizado históricamente contra las personas de Irlanda del Norte.

¿Qué importancia tiene el resignificar un término que se sentía tan poderoso, y cómo se les vino a la mente?

DJ Próvaí: “Creo que era solo para los irlandeses, no sol que para la gente del norte. Era para todos los irlandeses. Pero Fenian era una especie de banda de guerreros en la mitología irlandesa, Fionn and the Fionna. Y era un gigante, y esto es algo de lo que el pueblo irlandés estuvo muy orgulloso durante siglos y siglos, y lo usaron como una insignia de honor.”

“Y muchas de las organizaciones a lo largo de la historia de Irlanda usan Fenian en su nombre. E incluso el primer submarino jamás creado en el mundo se llamaba así. Pero ya sabes, por lo que siempre se usó como una forma de, en cierto modo, enaltecerse a uno mismo, y luego más recientemente, en estos tiempos se ha utilizado como un término despectivo, como dijiste, contra las personas, así que era importante reclamar la palabra para que mantuviera su significado original.”

Móglaí Bap: “Sí, creo que es un ejemplo de la política de las palabras, y el tipo de política del lenguaje. Fenian se usó de manera despectiva porque se utilizaba para describir a una persona irlandesa como incivilizada. Un salvaje atrasado, y este lenguaje se usa para justificar la opresión, para justificar el asesinato de personas o para volverlos infrahumanos, para demonizarlos.

“Y otra vez, esta palabra está en relación con Palestina. Vemos el mismo lenguaje utilizado en Palestina para justificar el asesinato de palestinos. Los vuelven infrahumanos, les quitan de algún modo su humanidad. Sus derechos humanos. Lo vemos en Australia también, o en África y Kenia. El poder del lenguaje es muy importante, y no se usa solo por casualidad, se usa ahí por una razón para estos sistemas de opresión.”

Kneecap, según Tom Morello, es una banda peligrosa para el sistema. Y la banda desafia al status quo. Foto: David Barajas para sopitas.com.

Kneecap como un proyecto peligroso para el status quo

sopitas.com: El año pasado hablé con Tom Morello de Rage Against the Machine sobre el papel de la música de protesta en la actualidad. Mencionó que Rage Against the Machine era una banda peligrosa en sus primeros días, y le pregunté quién sentía él que era una banda peligrosa hoy en día.

Él dijo que siente que Kneecap cumple el mismo papel ahora. Entonces, ¿Cuál es el papel de la música de protesta? ¿Para quiénes creen que la música de protesta es peligrosa?

Mo Chara: “Creo que la música de protesta, creo que la música en general, pero la música de protesta en particular es obviamente peligrosa para el status quo. Para los legisladores, para ciertos gobiernos, para el colonialismo. Creo que la música de protesta es alta, ya sabes, la gente, ya sabes, especialmente la gente.”

“Por ejemplo, miras el hip hop, el hip hop era música de protesta, en mi opinión. Ya sabes, el hip hop fue un género musical que le dio voz a la comunidad negra en Estados Unidos. Que es esencialmente un grupo que estaba completamente marginado y al que no se le daban plataformas y donde sus comunidades estaban desfinanciadas.”

“Así que, eso para mí también fue música de protesta. También tenemos cosas como Bella Ciao, ya sabes, estas cosas en Italia también. Tal vez no sea necesariamente una canción de protesta, pero eso es música de protesta, ya sabes. Así que creo que cada cosa tiene su papel. Creo que la música en general está ahí para cuestionar. A los poderes fácticos [R’s a B], y creo que la música de protesta es obviamente la versión más, tal vez la más fuerte, la más intensa de eso.”

DJ Próvaí: “Irlanda tuvo eso en abundancia en la música rebelde, es uno de los trabajos más grandes. De música que la gente habría escuchado al crecer, especialmente de donde somos nosotros. Y la música rebelde hablaba sobre temas anticoloniales, hablaba contra la policía, lo cual fue Raised Against the Machines. Cielos, eso.

“Killing in the name of” era como antipolicial. Hablo sobre que las personas que trabajan en las fuerzas son las mismas personas que queman cruces. Sí, entonces las personas que trabajan para nosotros son las mismas personas que queman cruces.

“Así que es muy importante tener música de protesta porque la gente ve que esa corrupción ocurre. En sus propios países, y esta es su forma de resaltarlo y de sacar la información a la luz y de hacer que la gente salga a las calles a protestar en contra de ello porque esa es la única forma de cambiar estos sistemas de opresión.”

La primera vez de Kneecap en México y Latinoamérica, muy cerca de Estados Unidos

sopitas.com: Reseñaré el show de mañana, así que me imagino cómo será. Los he visto (en línea) tocar en un montón de festivales, pero me parece muy alucinante que mañana en México, al otro lado del mundo, personas que en realidad no hablan gaélico estarán coreando: “F E N I A N”. ¿Qué se siente al ver un concepto tan profundamente arraigado en su historia local convertirse en un grito global de rebelión?

Móglaí Bap: “Sí, quiero decir. Incluso en Irlanda, la mayoría de la gente no habla irlandés, así que estamos muy acostumbrados a eso. Pero es agradable. De nuevo, Fenian es una especie de llamado internacional de resistencia. El llamado a las armas porque son las personas reclamando su herencia y reclamando su identidad, y eso es lo que es Fenian, a pesar de que trata sobre los irlandeses, y Fenian es algo específico de la causa irlandesa, pero en realidad, es una historia internacional.”

“Es una historia de colonialismo. Esta historia es una historia internacional. Creo que en cierto modo tiene sentido que la gente vaya a estar gritando esto. Eso es algo bueno de nuestras canciones. Te los deletreamos, para que no tengan que preocuparse (risas).”

Móglaí Bap denunció el colonialismo y el uso del lenguaje en Palestina. Foto: David Barajas para sopitas.com.

sopitas.com: Mañana es su primera vez tocando en México, lo cual es algo enorme considerando que es un país justo al lado de Estados Unidos. ¿Qué tan importante es el show de mañana para ustedes, dado que hubo una clara agenda por parte del que quizás sea el gobierno más poderoso del mundo, que se ha vuelto en contra de ustedes y su libertad de expresión.

Tuve un montón de amigos que me dijeron: “Solo vamos a ir a México porque no podemos ver a Kneecap en Estados Unidos.” ¿Cómo reaccionan a esta situación?

Mo Chara: “Es un estado triste de las cosas cuando un gobierno está dictando qué tipo de arte puede consumir la población. Y que las personas tengan que viajar y gastar una cantidad terrible de su dinero para ir a un país diferente o una ciudad diferente o lo que sea para poder consumir esa música. Así que me siento mal por nuestros fans en Estados Unidos y todos estos otros lugares que en cierto modo le pusieron freno.”

“Tal vez todo eso cambiará. Creo que es muy significativo para nosotros, tal vez simbólico, que México vaya a ser el primer show en toda América Latina que hayamos hecho jamás, considerando que tenemos una conexión histórica tan fuerte con México. Así que creo que es bastante simbólico, y no sé si los promotores lo hicieron a propósito, pero fue una buena idea (sobre el póster de la gira).”

Mo Chara habló con nosotros, después de ser un perseguido político que tomó relevancia internacional. Foto: David Barajas para sopitas.com.

“Si vives en Estados Unidos como una persona joven y ves a un gobierno intentando prohibirle a alguien que diga cosas, entonces probablemente deberías cuestionarte por qué está sucediendo eso. Y el hecho de que la gente tenga que venir desde Estados Unidos hasta México para vernos es un buen indicio de eso. Y es un buen indicio de que estás molestando a las personas correctas. Ambos tenemos vecinos molestos.”

Móglaí Bap: “Eso es lo que tenemos en común, México. Nosotros tenemos a Inglaterra, ustedes tienen a Estados Unidos, así que tenemos que mantenernos unidos. Entre otras cosas.”

La hermandad entre México e Irlanda que se mantiene hasta la actualidad

sopitas.com: Eso me permite pasar al siguiente tema que es. México e Irlanda comparten una historia profunda y silenciosa de solidaridad anticolonial. Más allá de la música, ambas culturas llevan una larga historia de defensa del idioma y sentimiento antiimperialista. Al venir a México por primera vez, ¿sienten ese linaje compartido de resistencia en estos últimos días? ¿Y cómo resuena actuar aquí con la propia lucha por la identidad de Kneecap?

DJ Próvaí: “Definitivamente lo hemos hecho en los últimos días porque fuimos a ver la placa conmemorativa al Batallaón de San Patricio. Cuando ves algo así, y cuando pasas tiempo en el lugar donde estas personas fueron ahorcadas. Fueron ahorcados por levantarse porque sabían que estaban del lado equivocado.”

DJ Próvaí fue muy claro condenando el genocidio y la neutralidad. Foto: David Barajas para sopitas.com.

“Fueron y estaban luchando con los estadounidenses. Dijeron: Bueno, en realidad, tenemos más en común con los pobres católicos mexicanos de aquí. Y dicen: muy bien, vamos a luchar con ellos. Serán nuestros hermanos. Y cambiaron de bando. Y se les conoció como traidores de un lado, pero se les conoció como héroes del lado mexicano, y luego conocidos como héroes para nosotros también.”

“Dar tu vida por algo tan apasionante, es algo muy grande en Irlanda. Hay muchos mártires, y tenemos a los huelguistas de hambre en Irlanda que hacen lo mismo por algo en lo que creen. Así que estamos muy orgullosos de eso, y estamos muy orgullosos de tener esa historia compartida con México. Sé que tenemos ese espíritu de lucha, y eso es algo que corre por la sangre de todos nosotros, irlandeses y mexicanos.”

sopitas.com: Metallica tocó recientemente en la Esfera en Las Vegas, y James Hetfield le dijo a la multitud: “Metallica no está aquí como otros artistas para influenciarlos con sus tonterías. Estamos aquí para olvidarnos de toda la mierda de afuera. La agenda de Metallica es amor, energía y música pesada.”

Entre otros artistas, eso se siente como tomar una postura de neutralidad ante la injusticia. Y eso me hizo pensar en actos como Kneecap, que son muy vocales sobre las injusticias sociales. ¿Cuál les gustaría que fuera el legado de Kneecap, digamos, de aquí a 50 años?

Mo Chara: “Una gran parte de lo que nos gustaría que fuera nuestro legado sería como, ya sabes, que hubo otros grupos que tal vez se inspiraron en nosotros que aparecieron y tal vez hicieron lo que nosotros hicimos. Pero tal vez a un nivel más alto o a un estándar más alto. También me gustaría creer que la gente. Ya sabes, viendo que tal vez pavimentamos el camino para quizás nuestro idioma. Que tal vez, ya sabes, durante mucho tiempo, obviamente, asumimos que el idioma irlandés era, porque no es como el inglés o no es como, ya sabes, el español donde puedes ir por todo el mundo con él. Ya sabes, el irlandés está concentrado en siete millones de personas, y había una fracción de eso que en realidad habla irlandés.”

“Así que el idioma irlandés nunca estuvo destinado en el papel a ser internacional. Pero afortunadamente, obviamente, con el trabajo de muchas personas, se ha vuelto internacional. Muchos países y muchas comunidades que tal vez no habrían tenido la oportunidad siquiera de, o nunca habrían pensado que el irlandés siquiera era un idioma.“

“Por el colonialismo, ya sabes, que tal vez ahora vean eso. Y creo que la generación más joven puede venir y en cierta forma estar orgullosa de su cultura nativa en lugar de esta vergüenza y estigma que siempre está involucrado. Con la cultura nativa porque te dicen durante cientos de años lo inútil que es y cómo tienes que conformarte para convertirte en el colonizador. Ya sabes, los irlandeses, igual que los mexicanos, siempre han rechazado esa idea. No puedes estar del lado de la neutralidad durante un genocidio.