Pocas son las artistas que logran mantener una trayectoria larga dentro del panorama del k-pop, y con 18 años de carrera activa desde su debut, SUNMI es una prueba de perseverancia, autenticidad y talento, mostrando que es una artista consolidada dentro de la industria.

Crédito: ABYSS COMPANY

SUNMI fue integrante de la girlband Wonder Girls, que estuvo activa del 2007 hasta el 2017, con la cual alcanzó múltiples éxitos y reconocimientos a nivel mundial. Durante este periodo de su carrera, sus fans la vieron crecer como cantante y bailarina, y convertirse en una figura clave dentro del k-pop.

Pero esto solo sería el comienzo, ya que su carrera como solista le ha brindado aún más logros y le ha permitido demostrar su capacidad para reinventarse a través de conceptos únicos que van desde lo sofisticado hasta lo arriesgado, con un sonido electropop característico y letras cargadas de empoderamiento femenino.

Crédito: ABYSS COMPANY

En esta ocasión regresa con el lanzamiento de su primer álbum solista, “HEART MAID”, un proyecto que marca un hito en su carrera. Fiel al título, SUNMI puso todo su corazón en este disco, ya que escribió la letra de todas las canciones y coescribió todos los temas, consolidándose como una de las artistas femeninas más originales y visionarias del k-pop.

En ZUP by Sopitas.com tuvimos la oportunidad de conversar con SUNMI y nos compartió los desafíos que tuvo en este álbum, su visión del mundo y el cariño que siente por sus fans en Latinoamérica.

¡Checa lo que nos contó!

Entrevista con SUNMI: una artista que nunca deja de reinventarse.

ZUP by Sopitas.com: ¡Felicitaciones por el lanzamiento de tu primer álbum de larga duración, “HEART MAID”! ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste al componerlo?

SUNMI: Creo que el mayor desafío fue escribir y componer todas las canciones. Fue una decisión arriesgada, pero como es mi primer álbum solista y han pasado 18 años desde mi debut, sentí la necesidad de reinventarme, así que fue un proceso necesario.

“HEART MAID” de SUNMI

ZUP by Sopitas.com: Llevas casi dos décadas en la industria musical, cosechando numerosos premios y reconocimientos. ¿Cómo logras mantenerte fiel a ti misma y a tu visión musical?

SUNMI: Canto y compongo canciones que simplemente me emocionan al escucharlas. Y así, de forma natural, comenzó a definirse el estilo de la música de SUNMI. Supongo que los gustos de la gente no cambian tan fácilmente.

ZUP by Sopitas.com: En tiempos difíciles, ¿cómo lidias con el cinismo y el pesimismo del mundo?

No creo que sea posible ser positivo todo el tiempo. Especialmente en un mundo tan cruel, la gente se aísla como mecanismo de defensa, y por eso las sonrisas cínicas son tan comunes. Por eso, a pesar del cinismo en cualquier situación, creo que la capacidad de simplemente reírse de ello es lo que hace a alguien extraordinario.

Crédito: ABYSS COMPANY

ZUP by Sopitas.com: Eres reconocida por ser una de las artistas más visionarias de la industria. ¿Cuáles son los próximos retos o sueños que te gustaría perseguir?

Para ser honesta, como artista no tengo sueños ni metas específicas. Creo que necesito tiempo para reflexionar sobre mí misma y preguntarme si puedo recargar energías y seguir adelante. Si surgiera un sueño o una meta, ¿no sería un segundo álbum completo?

ZUP by Sopitas.com: Muchos Miya-ne (nombre que ocupan los fans de SUNMI) en México y Latinoamérica esperan con ansias el lanzamiento del álbum. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con ellos?

No he tenido muchas oportunidades de verlos desde mi debut hace 18 años. Sin embargo, sé muy bien lo mucho que México y Latinoamérica han amado mi música. Algún día quiero recompensarlos en el escenario por toda la pasión y el amor que me han dado. Los amo.

Si te gustó la entrevista y quieres ver más k-pop sigue nuestras redes @zup.pop y en Tiktok como @zup.pop y comparte!