Mover universos desde folclor y la música: Una entrevista con Natalia Lafourcade

Ya puedes escuchar Un Canto Por México Vol. 2 de Natalia Lafourcade en todas las plataformas.

Aún en medio de un año tan complicado como lo fue el 2020 para la industria musical, Natalia Lafourcade se las ingenió para brillar. La cantautora mexicana deslumbró al mundo con Un Canto Por México Vol.1, álbum en el que recogió las raíces de la música tradicional mexicana y con el que nos demostró -una vez más- la belleza que hay en ello.

Para este 2021, el camino continúa en ese mismo sentido, pero ahora con el segundo volumen de dicha placa discográfica, ya disponible desde este 28 de mayo. Nuevamente, vemos una constelación interesante de invitados quienes acompañan a la también productora a través de un recorrido folclórico de melodías, de canciones clásicas y más.

Natalia se sentó a echar charla con nosotros sobre Un Canto Por México Vol. 2, el encanto detrás de su composición, la tremenda causa que hay detrás de su creación y todos esos específicos detalles que definen, como dijimos, la belleza en las raíces de nuestra música tradicional.

Más allá del aspecto musical, que en sí mismo está bastante enriquecido, Un Canto Por México Vol. 2 (y la primera parte desde luego) buscan ayudar al Centro de Documentación de Son Jarocho localizado en Jáltipan. Este lugar le ha dado un espacio a la comunidad veracruzana para fomentar no solo los quehaceres artísticos como el baile o la música, sino la alfarería, la industria textil y otras actividades que le han dado identidad a una de las regiones más emblemáticas de México.

Desafortunadamente, el Centro sufrió los estragos de los sismos de 2017 y levantarlo no ha sido fácil, mucho menos con la pandemia encima. Por ello, Natalia Lafourcade emprendió este viaje de ahora dos volúmenes para apoyar a la reconstrucción del lugar. Y qué mejor que hacerlo a través de la música y con un nuevo álbum que nos ofrece tantos matices, emociones, sentimientos y estilos, tal como ella misma lo comenta:

“Este proyecto provoca en mi un gusto, un orgullo, una gratitud inmensa de saber que formó parte de algo que ha capturado un México de hoy. ‘Un Canto Por México une a una gran comunidad de artistas y nace a raíz de una causa que tiene que ver con reconstruir un centro cultural y comunitario que existe en Jaltipan. Es un proyecto que guarda el cantar de México; es el cantar de nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros amores. Es el canto de protesta, el canto de lucha, el canto de la mujer, a lo divino y a lo místico también. El misterio, la vida y la muerte; todo eso está metido en Un Canto Por México… Es un proyecto que une universos como el de la música jarocha con el universo de la música ranchera o el bolero, el norteño, la cumbia, la balada pop… Me gusta que es un abanico de matices”.

Si bien este esta es la segunda parte de Un Canto Por México, el disco tiene sus propias distinciones. Por un lado, se impregnó de esta energía positiva en la que, aún a la distancia -por aquello de la pandemia-, ella y sus invitados se aferraron a dar lo mejor de sí para hacer el mejor disco posible. De otro lado, cada uno de los artistas que participaron dejaron su esencia en la placa discográfica, algo que Lafourcade ejemplifica con la incursión de Silvana Estrada y Mare Advertencia Lírika.

Además, la capitalina radicada en Veracruz se las ingenió para entregarnos una producción de primer nivel improvisando un estudio de grabación en un lugar poco peculiar: un rancho. Todo eso, por máximo o mínimo que parezca, le ha dado su propia identidad al álbum más allá del Vol 1.

“Realmente creo que el Volumen 2 se impregnó del momento que estamos atravesando. Es un disco que se terminó en plena pandemia, estando todos en nuestras casas. De este lado nos tocó improvisar estudio de grabación. Le pedí a una amiga prestado su rancho y me metí ahí con mi ingeniero a grabar algunas cosas. Las voces de los invitados se grabaron a la distancia… Eso, digamos, tuvimos que acotar y tuvimos que limitar, pero eso mismo le dio algo. Quería que tuviera esa información, una Silvana Estrada o una Mare Advertencia como artistas mujeres que están generando ruido porque en su música tienen algo importante qué decir”.

“Tú si sabes quererme” ft. Rubén Blades y Mare Advertencia:

En este nuevo álbum, encontramos colaboraciones de la talla de Pepe Aguilar, Mon Laferte, Ely Guerra, las ya mencionadas Silvana Estrada y Mare Advertencia, Rubén Blandes… Vaya, la lista sigue y sigue. Sin embargo, Los Cojolites son con quienes Natalia ha mantenido más cercanía.

Dicha agrupación, una de las más icónicas del Son Jarocho de los últimos años, son los fundadores del Centro De Documentación al que se busca ayudar en esta oportunidad. Los Cojolites y Lafourcade vienen colaborando desde el disco pasado y lo vuelven a hacer en la entrega reciente. Este vínculo musical y de ayuda mutua, dice la cantante, ha provocado una complicidad importante con ellos.

“Ha habido una relación muy fuerte con Los Cojolites. Ellos son el por qué de hacer este proyecto; ellos son los fundadores del Centro de Documentación de Son Jarocho y hoy estamos reconstruyendo el centro. Eso nos ha llevado a construir una complicidad muy profunda; de saber que estamos remando en un espacio donde sabemos que no podemos bajarnos del barco hasta que lleguemos”.

En serie de Netflix, Song Exploder, Natalia Lafourcade tiene un capítulo donde nos habla del significado de “Hasta La Raíz” y cómo no solo se trata de un tema para dedicar a alguien; también habla de interiorizar en aquello que nos da identidad; nuestras raíces. Un poco de ello, podríamos decir, también es base de la inspiración den Un Canto Por México.

Y es que en ese sentido, ambos discos -Vol. 1 y 2- nos muestran la belleza la música tradicional mexicana y hasta latinoamericana. Basta con recordar que la compositora ganó varios Grammys, incluido Álbum del Año en la edición latina de la premiación en el año 2020. ¿Qué se siente llevar el folclor, la cultura y la música a ese grado? Ella nos lo explica así:

“Se siente honesto, se siente real, se siente denso. Me gusta decir que ‘Un Canto Por México’ es como un árbol de la vida. Así de fuerte se siente trabajar con la música tradicional y con el folclor. A mí una cosa que me gusta mucho del folclor es que viene del campo; viene de todo este conocimiento y sabiduría ancestral y está muy relacionado con el mundo, con la tierra, con la Pachamama… El folclor lleva mucho esta inquietud de traspasar el conocimiento de generación en generación. Yo creo en eso y en lo importante que es. Me gustaría que en México se le diera importancia al arte y la cultura pero en el espacio de lo tradicional… Yo creo en eso y en mí ha generado un crecimiento y ha enriquecido mi mundo, por eso sigo queriendo aprender y sigo queriendo colaborar con todo esto”.