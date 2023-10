Nsqk nos habla del reto de experimentar en la música y abrirle a Porter Robinson

En los últimos años, surgió una nueva generación de artistas en México que están componiendo y produciendo cosas muy interesantes desde el lado del R&B. Aunque hay quienes se están yendo más hacia la onda alternativa y experimental de este género, dando como resultado, rolas y discos que definitivamente debemos tener en el radar. Y uno de ellos sin duda es Nsqk.

Desde hace un buen rato, este chico originario de Monterrrey, Nuevo León y criado en Houston, Texas, ha llamado la atención por su estilo tan particular e íntimo de componer música. Tanto así que ha hecho un montón de ruido con sus rolas en redes sociales, las cuales se han hecho virales de manera orgánica.

Nsqk es uno de los artistas más interesantes que tenemos en la actualidad/Foto vía Facebook del artista

Esto le ha abierto un montón de puertas grandes dentro de la industria musical, a pesar de su corta edad y trayectoria. Para que se den una idea, Nsqk ha colaborado con artistas como Bratty, ha sido telonero de nombres grandes como Porter Robinson, ha tocado en festivales como AXE Ceremonia e incluso su primera gira por México fue sold out… así como lo leen.

Y esto es solo el comienzo para este joven productor y músico mexicano, que pinta para cosas aún más grandes. Es por eso que aprovechando su participación en el Heineken Silver Live Out 2023 (junto a Odesza, Bizarrap, Cigarettes After Sex y muchos más), tuvimos chance de platicar un rato con él sobre su primer material discográfico, la vez que le abrió a Porter Robinson y mucho más. Chequen por acá lo que nos contó.

Esta es la portada de ‘Roy’, el álbum debut de Nsqk/Foto vía Facebook del artista

La idea detrás de ‘ROY’

Roy es el álbum debut de Nsqk, un disco en donde deja un poco de lado el R&B, para lanzarse por completo hacia el camino de lo alternativo y experimental. Esto dio como resultado una colección de rolas que nos llevan por un viaje de géneros y sonidos. De verdad, es increíble escuchar la combinación tan increíble que logró y él mismo nos contó cómo surgió la idea de este proyecto.

“El concepto de ‘Roy’ nació casi que empezando la pandemia. Chistosamente siempre que hago un álbum o un proyecto lo primero que se me ocurre es el nombre y a partir de eso empieza a desarrollarse el concepto. Me pasó con mi primer EP ‘Botánica’, me pasó con ‘Roy’, me está pasando con algo que quiero trabajar próximamente en el futuro“ “Entonces durante la pandemia, ya sabía que quería hacer algo un poco más como visceral, un poco más polarizante, un poco más left field, como que experimental. No quería seguir sobre la misma línea como pop, R&B, que había hecho ya mucho tiempo con mis amigos y con mi primer proyecto. Meramente como un reto hacia mí mismo, ¿no? Sentía que seguir haciendo lo mismo era la solución fácil y el camino fácil y no quería tomarlo”. “Entonces empezó a nacer la idea y el concepto de ‘ROY’, que siempre fue con eso en mente, intentar hacer canciones muy difíciles de definir en cuanto a género y era como una regla sobre la cual trabajaba, que no me permitía hacer ideas que sintiera que era muy obvio qué eran, ¿no? Y qué género estaba queriendo hacer. Hubo muchas rolas que no terminé o no salieron en el disco porque sentí que eran fáciles de definir. Siempre fue como esa intención para el disco”.

Componer canciones con las que cualquiera se puede identificar

Como ya lo mencionábamos antes, en Roy, Nsqk –o más bien Rodrigo Torres, el joven detrás del proyecto– se abre por completo para regalarnos letras muy personales sobre sus vivencias, desamores, momentos difíciles y cosas que le preocupan. Pero a pesar de ser canciones íntimas y por más extraño que parezca, pudo crear un lenguaje y componer un mensaje con el que cualquiera se puede identificar.

“En cuanto al lenguaje, quise como explorar ambos extremos de maneras de escribir, tanto de forma poética, artística y usando así las herramientas literarias que están a nuestra disposición. Y también escribir de la forma como más cruda y directa posible. O sea, también decir las cosas como son. Y si iba a decir en una rola que una vez me quise matar, decirlo así. No esconderlo o no decirlo de alguna forma más poética de lo que tiene que ser. “Y nace de un sentido de que no hay experiencias únicas. Todos los sentimientos son universales y todo lo que he vivido yo lo has vivido tú, de alguna manera u otra. Entonces. también como escribir sin el miedo de ‘ay, es que si la gente no se identifica con esto, puede que esto sea muy intenso’. O algo que solamente yo he sentido’. Era evitar ese tipo de pensamientos y decir ‘no se trata de decir que no estás solo, sino decir que sería egoísta pensar que sí lo estás'”.

Superar la inseguridad y definir qué clase de música quieres hacer

Algo muy difícil como artista es decidir el tipo de música que quieres hacer o crear (tanto para ti como para el público). Y ese sin duda es uno de los principales retos a los que se ha enfrentado Nsqk, aunque también ha tenido que vencer otra clase de problemas personales (sobre todo la inseguridad) para continuar con su proyecto musical.

“Creo que el principal reto ha sido como, obviamente hay un tema de inseguridad, ¿no? Pero creo que también uno de mis principales retos ha sido como decidirme qué es lo que quiero hacer. Porque, pues no sé, o sea, como que me gusta mucho, me gusta muchos tipo de música y escucho de todo. Y escucho un álbum y ahora quiero hacer ese género, y escucho otro y ahora el otro”. “Entonces siempre ha sido muy difícil como mantenerme quieto y. decidirme por un sonido, un concepto y casarme con él un rato. Y siento que siempre puede ser un poco riesgoso sacar algo de un estilo y luego lanzar algo de un estilo opuesto, ¿no? Porque el público pues se puede sacar de onda, no todo le tiene que gustar a todo el mundo para empezar. Pero creo que ese ha sido mi principal reto y algo con lo que sigo batallando y explorando”.

Una nueva generación de artistas con ganas de experimentar sin importar el género

Desde un inicio les contamos que Nsqk forma parte de una generación de artistas muy interesante, pues tanto él como otros jóvenes nos están demostrando que no es necesario encasillarte en un género o hacer siempre lo mismo para sobresalir y triunfar en la música. Por supuesto que está consciente de esto, y en gran parte le da el mérito a la apertura que el público se está dando a otros estilos, pero también a que el planeta anda escuchando lo que sale de México.

“Sí, creo que estamos viviendo un momento increíble y sólo se viene mejor, la verdad. Cada vez hay más proyectos haciendo cosas interesantes, cada vez el público está más dispuesto a escuchar música hecha en México por mexicanos con español mexicano de cotidiano. Y creo que el mundo también está empezando a voltear a ver al país. O sea, por fin estamos exportando artistas calibre mundial”. “Ahí tenemos a Peso Pluma, ¿no? Y creo que eso no se va a detener, la verdad. Creo que hay mucha música en México. Afortunadamente hoy en día ya no existe los trends. O sea, ya puedes hacer lo que quieras o te puedes vestir un día como emo y al siguiente te puedes vestir como mirrey o muy fresa y da lo mismo. Y creo que es igual en la música. O sea, ya no existen trends. Ya puedes hacer lo que te guste y la gente escucha de todo todos los días. Y tu playlist pasa de José José a Skrillex así de fácil y nadie se queja”. “Y creo que eso está abriéndonos las puertas a que exploremos mucho lo que hay, no solamente en cada. género, sino entre géneros. O sea, que existen en las barreras, o sea, en medio de cada estilo musical, ¿no? Y eso sólo va a seguir expandiéndose y mejorando. Y me emociona mucho, me da mucho gusto y es una bendición poder formar parte de esta generación”.

Nsqk forma parte de una nueva generación muy rifada de artistas mexicanos/Foto vía Facebook del artista

Las enseñanzas de la música para un joven artista

A pesar de que prácticamente su carrera va empezando, Nsqk ya ha aprendido muchas cosas valiosas de la música. Y no solo se ha quedado con enseñanzas importantes para su carrera como artista y productor, también ha adquirido conocimientos que definitivamente le servirán a Rodrigo Torres para afrontar vida diaria.

“En cuanto a lección, creo que me ha enseñado mucha paciencia. La verdad es que es una industria de estar esperando. O sea, te tomas unas fotos en enero y no conviene publicarlas hasta noviembre. O haces una canción hoy y va a salir dentro de un año. Creo que es importante tanto para los músicos como para las personas en general, para la vida, aprender la paciencia y que no todo es para allá”. “Y no sé, me ha dado muchas cosas. He podido viajar, he tenido la oportunidad de conocer gente que admiro, gente de todo tipo de culturas, de backgrounds, de países, de idiomas, de formas de ser, que quizá no me hubiera enfrentado tanto si me dedicaba a la mercadotecnia, que es lo que estudié. No que no, pero creo que la música me ha permitido esto y ojalá me lo siga permitiendo”. “También me ha enseñado mucho a que cada quien tiene su camino y no porque alguien vaya más adelante o más atrás, significa que tú vayas mejor o peor. Sino que cada quien tiene su camino y cada quien hace su propio destino. Y eso es algo que también creo que es importante aprender en todos los aspectos de la vida”.

Este joven artista ha aprendido cosas muy valiosas como músico y persona/Foto vía Facebook: Nsqk

La oportunidad de formar parte de un festival con talentos nacionales e internacionales

Sin duda, uno de los escenarios más importantes que pisará Nsqk este 2023 es el del Heineken Silver Live Out, pues comparte cartel con grandes nombres tanto nacionales y por supuesto internacionales. Aunque eso sí, este artista sabe que es una gran oportunidad para llegar a un nuevo público y conquistar más oídos con su propuesta.

“Hay muchos mexicanos en el lineup y esta pues es una bendición, una increíble oportunidad compartir escenario con actos como Odesza, como Bizarrap. Es un sueño hecho realidad, y siempre es. padre poder exponer como tu música y tu proyecto a gente nueva porque al final decuentas en un festival, pues tienes la oportunidad de exponer enfrente de un público que no te conoce y siempre es una buena oportunidad eso”.

Cartel oficial del Heineken Silver Live Out 2023/Foto: Apodaca Group

Una emergencia en vivo y la oportunidad de conocer a tu héroe

Si algo nos queda claro es que con tantas giras y trabajando en la industria musical, los artistas tienen un montón de anécdotas curiosas que pocas veces conocemos. Por supuesto que Nsqk también tiene historias random y en particular nos contó dos: la vez que alguien se convulsionó en uno de sus conciertos y la ocasión en que fue telonero de Porter Robinson.

“Cuando estuve en Tijuana, toqué en Tijuana en mi gira y a un chavo le dio un ataque epiléptico y una convulsión muy fuerte. Y eso fue muy interesante, la verdad, afortunadamente él estuvo bien y no pasó a mayores, pero definitivamente fue interesante. Detuve el show, nos bajamos, asegurándonos de que estaba bien y sí, él estuvo bien, se fue al hospital y luego regresó a terminar de ver el show. Entonces eso fue interesante y creo que hasta ahorita no tengo una anécdota que se acerque a esa”. “Siempre es padre compartir escenario con gente, cuando le abrí a Porter Robinson aquí en el Pepsi Center, también un sueño hecho realidad porque él es mi héroe. Pero no sé, creo que definitivamente los momentos interesantes, las fallas técnicas, los errores que seguirán pasando. Sé que algún día me voy a caer y me voy a dar a la madre en el escenario y no sé cuándo va a ser eso, pero siempre con actitud de campeones”.

