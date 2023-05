Una de las cosas más lindas de la música es la capacidad que ciertas canciones tienen para invitarnos a interpretar su significado. Y es que si somos honestos, a veces no es necesario saber estrictamente qué historia hay detrás de cierta rola… Eso lo sabe bien el líder de Interpol, Paul Banks, con quien tuvimos oportunidad de platicar hace poco.

Con eso en mente, Paul Banks nos aclara uno de los mitos más grandes acerca de una de sus canciones más icónicas. ¿”Evil” está inspirada en un par de conocidos asesinos seriales? Pasen acá a checar lo que nos cuenta sobre ello.

Entrevista con Paul Banks de Interpol: Su cercanía con México

Si algo sabemos con certeza sobre Interpol, es que es una banda que siente una profunda cercanía con México. Al público de acá, lo tienen catalogado como su mercado número 1 y no es para menos; cada vez que la banda viene, los shows son geniales.

Pero la cercanía de Interpol con México no es un asunto de hace poco ni mucho menos. Paul Banks de Interpol nos cuenta en entrevista cómo el país lo recibió con los brazos abiertos desde su época como estudiante. “Cuando llegué aquí al colegio, me aceptaron, me abrazaron básicamente y yo creo que es una cultura súper generosa, orgullosa en el buen sentido…”, nos dice Banks.

Chequen todo lo que nos contó Paul en la entrevista que encuentran completita en el enlace de YouTube de arriba. Aquí pueden ver otra parte de nuestra plática con Banks sobre los proyectos que vienen para él con Muzz y más.

Paul Banks durante un concierto de Interpol en México. Foto: Getty.