“Me atrae mucho cualquier cosa surrealista”: Una entrevista con Remi Wolf

La nueva generación de ídolos en la industria musical crece y tiene en Remi Wolf a una de sus figuras más llamativas. La cantante, quien tuvo un breve paso por el reality American Idol por allá en 2014, ha refrescado la escena con su peculiar propuesta artística, tanto en lo musical como en lo visual.

Entre 2019 y 2020, la californiana -considerada una de las estrellas de pop emergentes más prometedoras por la crítica- entregó los EP’s You’re A Dog! y I’m Allergic To Dogs respectivamente. Como podrán ver, ni siquiera la pandemia la detuvo en esta aspiración de lanzar música, así que el 2021 no iba a ser la excepción.

Fue a principios de este mes de mayo que Remi lanzó We Love Dogs!, otro extended play en el que ahora reimaginó las canciones de sus trabajos pasados, pero con remixes de artistas de la talla de Nile Rodgers, Polo & Pan, Beck. Hot Chip, Kimbra, Dominic Fike y más. Por ello, nos sentamos a charlar con ella sobre su nueva entrega, su proceso creativo, cómo ha sido crecer artísticamente en estos días y hasta del variado gusto musical que la ha influenciado más allá del pop.

Su música en la imaginación de otros artistas

Como mencionamos anteriormente, Remi Wolf le entró a los lanzamientos de 2021 con este nuevo EP lleno de remezclas increíbles. La selección de invitados es exquisita y ella lo sabe, aunque afirma que escuchar su música siendo reinterpretada por esos otros músicos fue algo sorpresivo en muchos sentidos.

Sin embargo, eventualmente se enamoró de estos remixes. Por ahí, la joven estrella de pop nos cuenta que la versión que Sylvan Esso hizo para “Rufufus” incluso la llevó a las lágrimas por la calidad de la composición.

“Al principio, cuando estaba lanzando las canciones, fue muy extraño escuchar a la gente reinterpretarlas, pero como cualquier canción que fue creada desde hace mucho tiempo, logramos que más personas se sumaran a este proyecto. Y cada vez que recibía un remix de vuelta, era como si fuese Navidad, era como un regalo…Me encantó escuchar lo que le gustaba a los artistas y cómo utilizaban su creatividad para transformar las canciones. Pienso que muchos de estos remixes son tan especiales y realmente los amo… El remix de Sylvan Esso, es una locura. Es decir, lo hicieron tan bien. Me encanta lo que hicieron por el remix, que aún no ha salido. Pero, la primera vez que lo escuché, lloré. Es decir, he sido una gran fan de Sylvan toda mi vida”.

Remi Wolf y su proceso creativo más allá de lo musical

Si hay algo que caracteriza a Remi Wolf es que no solo es una artista involucrada meramente en lo musical. Ella está muy vinculada a la propuesta visual que le da identidad a sus videos y que, sin duda, es parte sustancial de su obra.

Para quien se haya adentrado en sus audiovisuales, ya conocerá esa colorida y hasta surrealista expresividad. Quien aún no lo haga, prepárese para volverse loco con lo que verá porque We Love Dogs! también está cargado con esa energía desbordada de sensaciones rimbombantes.

“Hay muchas cosas que entran en juego. Creo que soy muy especial con lo que me gusta y realmente me gusta mucho el surrealismo. Me atrae mucho cualquier cosa surrealista, como cualquier artista que está haciendo algo surrealista y de otro mundo, realmente tiendo a amarlo. Y realmente quería que mis imágenes dieran una sensación surrealista, de otro mundo, caprichosa, pero bueno, al mismo tiempo que se basara en algo actual, como el internet en 2020 y 2021…. La inspiración de mi proyecto anterior, fueron películas como ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’ o ‘Miniespías’ y todas esos filmes extravagantes, como ‘Whimsy’, películas que solía ver cuando era niña. También me inspiré en algunos de los videos musicales de Prince… Quería unir todo eso y creo que terminamos haciendo un buen trabajo, un trabajo realmente cohesivo y algo único”.

Una estrella del pop con influencias variadas

Si bien el trabajo de Remi Wolf es valorado como un pop exuberante con influencias del soul, el funk y los sonidos electrónicos, no cabe duda que sus influencias siempre han sido variadas. La cantante comenzó a escribir canciones desde los 14 años y mucho de lo que hizo -y hace-, tiene influencia de la música con la que creció: el rock.

Remi nos cuenta un poco sobre aquellas bandas que empezó a escuchar gracias a su papá y otras más que comenzó a descubrir en su etapa de secundaria.

“Guns N’ Roses era la banda favorita de mi papá. Así que, los escuchaba mucho cuando era joven y me encanta su energía. Creo que es una locura. Creo que su composición es asombrosa. Y me encanta lo grandes que son… Y luego, con bandas como Tool y Soundgarden, y como Fish, que escuchaba cuando iba a la secundaria, me hice fan de esas bandas cuando estaba más grande, pero, creo que la forma en que me inspiraron fue simplemente siendo bandas experimentales… Sí, creo que esas bandas influyeron en mí”.

Entrevista con Remi Wolf

No te pierdas la entrevista COMPLETA que tuvimos con Remi Wolf en nuestro canal de YouTube y nuestras redes. La californiana se sentó a charlar con nosotros y nos dio más detalles de este EP que recién y cómo ha crecido su carrera a lo largo de estos años. Por acá la puedes ver.