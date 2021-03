Ringo Starr nos contó sobre su nuevo disco, el documental de The Beatles y más

A pesar de los cambios que han pasado dentro de la industria musical, hay leyendas que afortunadamente siguen creando música. Uno de ellos sin duda es Ringo Starr, quien a sus 80 años continúa componiendo y dando shows por todas partes del mundo, en los que además de tocar algunas de las rolas que ha lanzado como solista e interpretar canciones de los musicazos que lo acompañan, también se echa los temas que cantó en The Beatles.

En 2019, el exbaterista de los Fab Four lanzó su decimonoveno álbum de estudio, What’s My Name. Desde entonces y fiel a su costumbre, se dedicó a armar conciertos para presentarlo, pero una vez que cumplió con todas sus presentaciones prefirió continuar con todos los proyectos en los que participa, dejando de lado su carrera musical. Afortunadamente, este 2021 y contra todo pronóstico regresó con un nuevo material discográfico.

Ringo Starr lanza un EP muy especial

Hace algunas semanas, Ringo Starr anunció con bombo y platillo el lanzamiento de Zoom In, un EP de tan solo cinco canciones donde el músico reúne a un montón de invitados especiales. Para que se den una idea del calibre de colaboradores, tenemos grandes nombres como Lenny Kravitz, Jenny Lewis, Dave Grohl, Sheryl Crow, Ben Harper, Eric Burton de Black Pumas, Steve Lukather, FINNEAS y el mismísimo Paul McCartney.

Aprovechando el lanzamiento de este material discográfico, tuvimos chance de entrarle a una plática con el mismísimo Ringo, y en esa charla nos contó los detalles de este disco, el proceso de grabar música en esta cuarentena, colaborar a distancia con un montón de artistas, el documental de The Beatles que está trabajando Peter Jackson y hasta su opinión sobre los jóvenes talentos dentro de la industria musical, como Billie Eilish.

Grabar durante la pandemia

Esta más que claro que el coronavirus llegó a nuestras vidas para cambiar muchas cosas. Entre ellas están las grabaciones de discos, pues muchos músicos se tuvieron que acostumbrar a trabajar a distancia, por supuesto que Ringo Starr se tuvo que adaptar a esta nueva forma de trabajar, pero quizá si no hubiera sido por eso no hubiera lanzado este EP, pues aprovechó el tiempo que está pasando en casa para componer y armar ideas.

El año pasado fue bastante complicado para todos, debido a las restricciones no pude salir a ningún lado y encontré algunas herramientas a mi alrededor. Me senté a tocar algunos instrumentos y dije ‘oh, voy a hacer un EP’, el progreso no fue como el de un álbum o CD, así que pensé en cuatro canciones solo para tocar la batería y pasar el rato con otros músicos. Todos vinieron y a pesar de que estábamos distanciados pero nos podíamos sentir entre nosotros. Para el coro de “Here’s To The Nights” solamente estuvieron presentes unas cuantas personas, Dave Grohl, Ben Harper, Jenny Lewis, Lenny Kravitz, porque los demás enviaron sus voces, fue una forma muy extraña de hacer un disco, pero era la única manera de que todo saliera, así que lo hicimos. Ese fue el proceso en que grabamos ‘Zoom In’ aquí en mi casa”.

Ringo se sigue retando de manera musical

Cuando escuchan el EP Zoom In, hay canciones que ciertamente nos recuerdan a los trabajos previos de Ringo Starr y que por supuesto se agradecen. Sin embargo, también tenemos un par de rolas que se salen por completo de ese molde y que demuestran que a pesar de tener una enorme carrera dentro del rock, mantiene un enorme interés por seguir innovando y explorando otros géneros y sonidos que no se han escuchado en sus otros discos.

No necesariamente pienso en sonar diverso en cada disco, pero para este EP tomé la decisión de producirlo, tocar la batería y cantar en todas las canciones. No toqué los demás instrumentos, muchos músicos lo hicieron desde sus casas, creo que todos en estos tiempos están buscando hacer algo, así que le llamé a mucha gente. Pero en la canción donde participa Sam (Hollander) me di cuenta de que necesitaba cierto sentimiento en la batería e intenté hacer otra cosa, esa es la clase de situaciones que se presentan cuando haces todo a tu manera. Siento que se trata de seguir creando música que ames, prefiero subirme a un escenario pero esto es lo único que puedo hacer por el momento, tocar, hacer un disco y trabajar con otros músicos.

Trabajar con otras leyendas

Este material discográfico de Ringo cuenta con un montón de invitados musicales. Además de los miembros de la All-Starr Band –que lo acompañan en cada una de sus giras–, participaron leyendas como Robbie Krieger, el guitarrista y miembro fundador de The Doors pero, ¿cómo se dio esta colaboración y que significó para él trabajar mano a mano con este excelente músico?, Bueno pues esto es lo que comentó el baterista de The Beatles.

Fue espectacular, él es un maravilloso ser humano. Entre todas las personas que llamé estaba Robbie, le dije que si quería participar y dijo ‘sí hombre, claro’. Tocó en su propio estudio, le enviamos las pistas pero me dijo que quería cambiar algunas cosas y le dimos la libertad de hacer lo que quisiera. En un principio pensábamos que un guitarrista de reggae sería ideal para esa canción, pero apareció él y fue muy cool porque me gusta trabajar con músicos con los que no he colaborado antes.

Hacer un disco para levantarnos el ánimo

Siempre hemos relacionado a Ringo Starr con la buena vibra. Es normal verlo haciendo la famosa seña de “amor y paz” en cada lugar donde se presenta y sus canciones refuerzan este mensaje positivo, por supuesto que en Zoom In hay rolas que sin duda ayudan a sobrellevar de gran manera todo lo que hemos vivido este último año, aunque todo esto vino de manera inconsciente cuando estaba grabando el disco en la comodidad de su casa.

No sé si fue de manera inconsciente pero me di cuenta de que el mundo necesitaba amor y paz, demostrar que nadie está solo, todos estamos en esto. Hacer este disco fue una experiencia diferente pero buena, porque pude trabajar con muchas personas y de alguna manera fue relajante porque encontré cierto espacio a raíz del COVID, pero cuando todo esto termine estaré disponible para salir por todo el mundo y pasar el rato con millones de personas”.

El documental de Peter Jackson sobre The Beatles

Cambiando un poco de tema, inevitablemente salió en la conversación The Beatles. Algo que muchos fanáticos de los Fab Four están esperando con ansias el documental que Peter Jackson se encuentra editando, Get Back, que cuenta otra versión sobre lo que sucedía dentro de la banda mientras grababan Let It Be. Y bajita la mano, el buen Ringo nos contó unos cuantos detalles y lo que podremos ver cuando llegue este filme a Disney+ y cines.

Lo estoy esperando con ansias. Solo para que se den una idea, en el primer documental de Michael Linsay Hogg el concierto en la azotea dura seis o siete minutos, pero en la versión de Peter son poco más de 40 minutos de música. Y podrán ver un montón de alegría, nunca me había sentido tan emocionado por un documental que se enfoca en un momento complicado que estábamos viviendo como amigos y colegas. Pero eso no es lo único que me causa alegría, hay 56 hora de video que no se usaron y que los fans disfrutarán. Platiqué muchas veces con Peter sobre cómo me siento por este documental y le dije que estaba muy contento, nosotros sabemos lo que pasó en ese estudio, nos sentíamos felices y nos divertimos mucho tocando juntos. Después vino a Los Ángeles, me enseñó con su iPad los avances y me dijo ‘mira lo que me encontré, se están riendo y pasándola bien como banda’. No lo he visto completo pero muero por checar todo el material.

Ringo es fiel al estilo vintage

Desde que Ringo Starr junto a The Beatles se comieron al mundo, muchas cosas han pasado. Hablando específicamente de las técnicas de grabación, ha avanzado a tal grado que la tecnología en estos tiempos te permite crear un disco completo desde una computadora, y aunque tiene a la mano la posibilidad de trabajar de esta manera, el músico prefiere continuar grabando ‘a la antigüita’ y con equipos que se asemejen a los que se usaban antes.

En los 90 hicimos un documental donde repasábamos el equipo que había en Abbey Road, y tanto George Martin como yo dijimos que era un sueño trabajar con todo eso, cuando iniciamos era algo que veíamos lejano y en este momento parece primitivo. Probablemente fuimos la última banda que grabó con ocho pistas y en aquel entonces era algo innovador, ahora es muy fácil grabar 70 pistas con un solo equipo. A mí no me gusta, pero es maravilloso que la tecnología haya avanzado tanto e increíble lo que puedes hacer en estos tiempos. Los discos de The Beatles siguen siendo muy populares de alguna manera, y a cada generación les gustan, pero muchas bandas ahora se encuentran en streaming, yo también porque quiero llegar a las personas más jóvenes, pero no hay como tener un disco en tus manos

¿The Beatles o la All-Star Band?

Ringo Starr saltó a la fama junto a The Beatles, con Paul, George y John se convirtió en leyenda con una carrera casi perfecta que duró casi 10 años. Sin embargo, con el paso de los años formó la All-Starr Band junto a grandes músicos como Steve Lukather de Toto y muchas figuras más y que sigue tres décadas después. Pero poniéndolo entre la espada y la pared, ¿con cuál de estas bandas aprendió y creció como músico? Y aunque le costó trabajo, esto respondió.

Crecí un poco en los 60 cuando estaba en Alemania con Rory Storm and The Hurricanes, y el tipo que nos contrató para tocar clubes decidió que en lugar de ir a tocar a Londres, lo mejor para las bandas era dar shows en Liverpool porque era el lugar de donde veníamos. Nosotros y The Beatles éramos originarios de la ciudad y fuimos de los primeros en viajar a Hamburgo y presentarnos en el Kaisserkeler, donde vivíamos detrás de un baño. A pesar de eso seguíamos ahí, entre las dos bandas tocábamos 12 horas al día y es en esos casos donde aprendes tu instrumento y la energía que necesitas en el escenario. Eso me ayudó muchísimo, pero después conocí a los chicos y terminé con ellos, pero también creo que después de 1965, cuando decidimos dedicarnos al estudio, aprendí varias lecciones sobre el sonido y el espacio. Desde mi punto de vista como baterista me di cuenta de que no tenía que tocar para la canción y mejorar a la hora de cantar, fue muy interesante.

Los recuerdos que tiene de México

Así como Paul McCartney, Ringo Starr ha venido a México en un montón de ocasiones. Pero su historia y relación con la CDMX inició hace muchos años –incluso antes de que Sir Paul y él tocaran en la capital chilanga–, pues a inicios de los 80 visitó la ciudad para filmar la película El Cavernícola. Por supuesto que es muy complicado elegir un solo recuerdo, es por eso que nos contó brevemente algunas cosas que ha pasado por acá.

Tengo grandes momentos en la Ciudad de México, la amo y me aman por allá. Toqué en 2015 en este venue que no recuerdo cómo se llamaba pero fueron cinco noches espectaculares, de hecho la incluí en la gira de 2020 que se tuvo que cancelar. Me encanta, aunque también tengo otro recuerdo en los 70 cuando visité una plaza enorme, quedé impactado, pero sería injusto mencionar solo un momento.

¿Ringo es fan de Billie Eilish?

Después de tantos años de carrera, parecería que Ringo se encontraría en una zona en la que no le prestaría tanta atención a los artistas actuales. Y para sorpresa de muchos, está al pendiente de todo lo que sucede dentro de la industria musical, desde cambios de géneros y tendencias hasta algunas de las jóvenes estrellas del momento, y él mismo confesó que es fan de todo lo que está haciendo Billie Eilish junto a su hermano, FINNEAS.