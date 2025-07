Lo que necesitas saber: Platicamos con Tom Morello sobre sus influencias, su música nueva, y por qué no, lo que está ocurriendo en el mundo y cómo ha pasado a sus rolas.

Tom Morello, uno de los guitarristas más influyentes en la historia del instrumento, lleva más de 3 décadas maravillándonos con su particular forma de tocar, riffs durísimos y solos que te hacen pensar que está scratheando una tornamesa. El guitarrista de Rage Against the Machine, Audioslave y Prophets of Rage, es un virtuoso que además tiene un lado político muy sensible.

Morello está haciendo algo por todas partes. Tan solo este año, está en una gira hasta noviembre, lleva dos sencillos propios, una rola con Gustavo Santaolalla para la serie de HBO The Last of Us, y se encargó de la curaduría del último show de Black Sabbath, Back to the Beginning, en Birmingham. Incansable.

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Tom Morello sobre sus influencias, su música nueva, y por qué no, lo que está ocurriendo en el mundo y cómo ha pasado a sus rolas. Aquí la plática con esta leyenda del rock:

Sopitas.com: Hola Tom, gracias por tomarte el tiempo. Es un honor hablar con una leyenda del rock y activista como tú.

Tom Morello: Genial, gracias por invitarme.

Sopitas.com: Primero, quiero empezar entendiendo tus influencias, tanto políticas como musicales. ¿Quiénes fueron algunas de las personas que encendieron ese fuego de resistencia en ti cuando eras joven y por qué?

Tom Morello: “Claro. Bueno, la primera sería mi madre, Mary Morello. Ella era una maestra de secundaria radical en un suburbio muy conservador. Así que los posters que había en la pared, las fotos que había en mi casa, eran fotos de Kwame Nkrumah y Che Guevara y, ya sabes, líderes de movimientos antiimperialistas alrededor del mundo. Yo pensaba que así eran todas las casas, hasta que crecí un poco.”

“Así que la idea de que la injusticia no solo pasa porque sí, sino que es algo que puede enfrentarse y revertirse, se me inculcó desde muy joven. Además, yo era la única persona negra en un pueblo completamente blanco. Así que el racismo que viví de niño también me hizo darme cuenta de que había cosas en este mundo que simplemente estaban mal. Y creo que esos fueron algunos de los cimientos más que cualquier filósofo o ícono radical en particular. Esos fueron los cimientos que me inculcaron la idea de que la injusticia existe, pero puede ser confrontada.”

Sopitas.com: Hablando de eso, lanzaste “Soldier and the Army of Love” en el contexto de dos grandes guerras que están ocurriendo actualmente, con una colección de aforismos sobre la resistencia. ¿Qué esperas provocar en las personas que escuchan tu música, por ejemplo, por primera vez?

Tom Morello: “Mi esperanza es que reconozcan que, si son personas que sienten que hay cosas mal en el mundo, que existe injusticia, que hay racismo, que hay personas que están siendo oprimidas, pues que al escuchar esta música sientan que hay alguien que piensa y siente lo mismo que ellos. Esa conexión es importante.”

“Yo crecí en un pueblo conservador y pensaba que era el único que pensaba así del mundo, hasta que descubrí bandas como The Clash y Public Enemy y me di cuenta de que había ideas más allá de las que conocía.”

Rage Against the Machine fue el proyecto que presentó la habilidad de Morello para denunciar a través de riffs y solos brutales que eran el lienzo ideal para las letras de Zack de la Rocha. Era inevitable preguntarle a Morello sobre su paso por Rage, y nos contó más sobre su objetivo desde que estuvo en este cuarteto demoledor y antisistema.

“Con la música de Rage Against the Machine y mis otros trabajos a lo largo de 21 discos, he tratado de transmitirle al público la idea de que el mundo no va a cambiar por sí solo, que depende de ti. Y uno de los catalizadores que pueden ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas, a pensar y quizás incluso a encontrar algo de valentía, es la cultura: puede ser la literatura, el arte, el cine y, por supuesto, la música.” – Tom Morello.

Sopitas.com: Tu segundo sencillo reciente, Pretend You Remember Me, salió en el contexto de las tensiones migratorias y las deportaciones ilegales. El video es increíble, y lo que más me impacta es que muchos policías tienen ascendencia migrante. ¿Qué opinas sobre el hecho de que alguien que fue oprimido pueda convertirse en opresor solo por haber nacido en cierta época?

Tom Morello: “Eso demuestra que el problema no tiene que ver solo con una administración en particular, sino que el problema es sistémico. Es algo profundamente sistémico. La supremacía blanca está muy arraigada en el sistema judicial estadounidense, en el sistema económico, etc. Y creo que una de las tragedias de esta situación antiinmigrante en Estados Unidos es cómo muchas personas blancas de clase trabajadora, de buen corazón, están siendo usadas y engañadas para votar por un estafador cuyo objetivo principal es enriquecer a los multimillonarios.”

Tom Morello: “Él necesita sus votos, así que divide a las personas por raza o estatus migratorio para alimentar el odio, conseguir esos votos y hacer lo que realmente quiere hacer: enriquecer a sus amigos ricos. Esa es una de las tragedias. Por eso, una de las formas de luchar es a través de la cultura. Hacer grandes canciones que puedan exponer a la gente a ideas diferentes de las que escuchan en otros lados.“

Sopitas.com: En ese sentido, fuiste uno de los motores en el último concierto de Black Sabbath. Hice un artículo sobre el legado de Black Sabbath (pueden leero acá) y algo que me impacta es que eran muy visionarios en sus letras: protestaban contra la guerra, hablaban sobre salud mental en la sociedad industrial. ¿Cómo te inspiró Black Sabbath para ver la música como una herramienta contra el sistema siendo joven?

Tom Morello: “Primero, la música heavy metal fue la que me hizo amar la música. Y Black Sabbath inventó el heavy metal. Desde el punto de vista de los riffs, Geezer Butler, Tony Iommi… yo no habría sido guitarrista ni habría escrito los riffs que escribí en Rage Against the Machine o Audioslave sin esa banda.”

“Pero también recuerdo que las canciones ‘War Pigs’ o ‘Iron Man’ tenían un mensaje muy distinto del que escuchaba en canciones de Kiss, Alice Cooper o AC/DC. Había un punto de vista que venía del lado del oprimido. Incluso en ‘Iron Man’, aunque sea una historia ficticia, me veía a mí mismo como alguien entre los marginados a los que esa canción hablaba. Y ‘War Pigs’ es tan política como cualquier canción de Bob Dylan o Bruce Springsteen. No siempre se les reconoce por eso, pero es una de las grandes canciones de protesta de todos los tiempos.”

Sopitas.com: Recientemente dijiste que Kneecap es como el Rage Against the Machine de esta época. ¿Por qué crees que una banda quiere ese rol, que puede hacer que la industria los vea como marginados?

Tom Morello: “Bueno, la diferencia está en cuando te importa más la justicia que tu carrera. Eso es lo que tenía Rage Against the Machine y eso es lo que tiene Kneecap. No dices: ‘bueno, un poco de injusticia a cambio de un poco más carrera’. Es lanzarte con valentía a lo que es correcto, sin importar las consecuencias. La gente siente esa autenticidad.”

“Por eso Rage Against the Machine era una banda muy peligrosa, y Kneecap también. Porque hay tremendas injusticias horribles que se están cometiendo contra niños, y la idea de que alzar la voz contra el asesinato masivo de niños pueda acabar con tu carrera es escandalosa. Quieren que estemos callados. Quieren que Rage Against the Machine esté callado, que Kneecap esté callado. Y la única forma de cambiar el mundo es no callarnos.”

Sopitas.com: ¿Hay artistas underground que quisieras recomendar a nuestros lectores en esa misma línea?

Tom Morello: “¡Claro! Neighborhood Kids de San Diego, The Last Internationale de Nueva York y Nova Twins del Reino Unido. Esos son tres que creo que son geniales.”

Sopitas.com: Hablé recientemente con Brian Eno y me dijo que el papel de los artistas es enfrentarse a los políticos. ¿Cuál crees que es el rol de los músicos en el contexto político actual?

Tom Morello: “Mi visión es un poco distinta. Creo que el papel del artista es muy simple: decir la verdad tal como la ves en tu arte. Fin. Eso significa llevar tu verdadero yo a tu vocación, en este caso la música. Y si tu verdadero yo ve injusticias y no las comenta, te estás fallando a ti mismo, a tu público y al mundo.”

“Pero eso no significa que todos los artistas tengan la obligación de oponerse a los políticos. Si eres un artista que solo se preocupa por cocaína y strippers, canta sobre eso, pero hazlo de forma auténtica, porque si no, a nadie le importará. Pero si te censuras a ti mismo, si realmente tienes ideas sobre cómo podría ser mejor el mundo o cosas que te molestan, y las niegas por dinero, entonces no puedo ayudarte.”

Sopitas.com: Estoy completamente de acuerdo. Finalmente, Tom, no tienes por qué responder esta pregunta, pero no quiero dejar pasar la oportunidad: ¿Está en tus planes tocar en México próximamente?

Tom Morello: “Cien por ciento. México ha sido uno de mis lugares favoritos para tocar, desde el primer show de Rage Against the Machine en Tijuana en 1992, hasta la última vez que fui con Prophets of Rage. No puedo esperar. Espero que en 2026 haya una gira por Latinoamérica.”

Sopitas.com: Muchas gracias por tu tiempo de nuevo, Tom. Lo aprecio. Gracias por tu música y por tus respuestas tan reflexivas.

Tom Morello: “¡Bye, peace!”

La plática que tuvimos fue antes de la inesperada muerte de Ozzy Osborne y no le pudimos preguntar sobre su legado en particular, lo que sí les aseguramos es que Tom mostró ser un humano intenso en temas políticos y en denunciar injusticias durante la charla.

Seguiremos de cerca a Tom Morello siempre, y hay que estar muy atentos de algún anuncio sobre conciertos en nuestro país, nos dejó ver que realmente tiene ganas de volver a México pronto.