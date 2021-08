¡Traz! Estafan a festival contratando a sujeto que se hacía pasar por un famoso músico

En la industria musical suceden muchas cosas bastante locas, y no nos referimos a las historias de fiestas, drogas y rock and roll que muchos se aventaban en el pasado. En realidad nos referimos a que de repente hay situaciones que la verdad no creemos que pasen como lo que estamos por contarles, pues resulta que estafaron a un festival haciéndoles creer que habían contratado a un cantante y sin saberlo, les picaron los ojos y gacho.

Así como lo leyeron. Resulta que hace unos meses se anunció que el LoveOly Summer Fest, un evento que se llevaba a cabo cada año en Olympia, Washington en Estados Unidos, volvería este año luego de posponer su edición 2020 por el bendito coronavirus. Es por eso que para su regreso triunfal armaron un cartel que reuniera a grandes actos entre los que destacaba el cantautor Jonathan Richman, ex líder de la banda The Modern Lovers.

Le picaron los ojos a los organizadores de este festival

Sin embargo, a pesar de que este músico era uno de los nombres fuertes de todo el festival, a la mera hora y un día antes de que arrancaran las actividades, se dieron cuenta de que cayeron en una estafa choncha. De acuerdo con The Olympian, Mark “Markly” Morrison, presentador del podcast Low Profile, escribió por mail a la publicista de Richman, Debbie Gulyas, para solicitar una entrevista con el artista. Fue en ese momento cuando las cosas se pusieron essstrañas.

Tanto Gulyas como Jonathan Richman estaban “confundidos”, ya que no tenían conocimiento de su participación hasta que recibieron el correo electrónico del locutor el pasado 27 de agosto; es más, ni siquiera sabían de la existencia del festival. Hay que aclarar que el cantautor estaba programado para tocar al día siguiente. Y fue ahí donde se pusieron en contacto con los organizadores del LoveOly Summer Fest para ver qué sucedía y aclarar la situación.

Al final, el LoveOly Summer Fest canceló la presentación de Jonathan Richman

La Olympia Film Society, la institución que se encarga de checar fechas y contratar al talento para el festival, había programado a Richman como headliner tras recibir una llamada de alguien que se hacía pasar por él… sí, un imitador o algo parecido dijo que era el propio músico. Sin embargo, al conocer todo esto no les quedó de otra más que obviamente anunciar que la presentación de Jonathan quedaba cancelada definitivamente.

“Estamos sorprendidos de que esto haya ocurrido. Llevamos 30 años contratando bandas, y esto es una novedad para nosotros. Esperamos que esto no perjudique en absoluto nuestra relación con el verdadero Jonathan Richman y que vuelva pronto al Olympia”, declaró la directora ejecutiva de la organización, Audrey Henley. Y aunque esta situación es sumamente grave, parece que el cantautor se tomó este asunto con muy buen humor.

El cantante hasta bromeó sobre este incidente

Richman, que ha tocado en Olympia, Washington muchas veces en los últimos 20 años, bromeó con este incidente e incluso apoyó a su imitador en un comunicado de prensa, reconociendo que no es fácil recrear el sonido de su voz. Ahí les va lo que escribió el músico al respecto:

“¿El tipo que les llamó consiguió imitar muy bien mi voz? Porque si lo hizo, hay que reconocerlo, ¡la mayoría de la gente no puede hacerlo! Acabo de oír hablar de su maravilloso festival, y (éste) parece un lugar ideal para que yo toque algún día. Pero ahora en serio, por un segundo, estoy triste por las decepciones y los gastos causados a la Film Socieety y a la buena gente de Olympia. Por supuesto que volveré para tocar en la ciudad”.

Y quizá en este punto se estén preguntando, ¿qué demonios pasó con el estafador/imitador de Jonathan Richman? Bueno, pues hasta el momento de redactar esta nota aún no encuentran al responsable de este relajo, pero según los organizadores del festival junto al Departamento de Policía de Olympia está investigando qué fue lo que pasó para que el cantautor falso pague por el dinero que le dieron para tocar en la ciudad.