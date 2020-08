Estas son las canciones más escuchadas en Spotify durante el verano del 2020

Olvídate del aburrimiento y prepárate para bailar, que Spotify publicó el ranking de las canciones más escuchadas durante el verano del 2020, una lista repleta de ritmos frescos que provocarán movimientos involuntarios en tu cuerpo con géneros como el rap, house, dance, tecno y pop. Aunque artistas como Weeknd, Lady Gaga, Harry Styles y Dua Lipa, siguen siendo los consentidos, la gran sorpresa la dieron las nuevas propuestas como ‘DaBaby’ y ‘SAINT JHN ‘s’, quienes lideran la lista con millones de reproducciones.

DaBaby ft Roddy Ricch

Han pasado tan solo dos años desde el debut del rapero de 28 años, pero la estrella de Carolina del Norte, Estados Unidos, nació para brillar. DaBaby colecciona trancazo tras trancazo, llámese ‘Bop’, ‘Suge’ o ‘Nasty’, pero su último sencillo en colaboración con Roddy Ricch: ‘Rockstar’, se ha convertido en la favorita de los usuarios de la plataforma de música.

El mix de hip-hop y rap subió como la espuma hasta convertirse en la canción más escuchada durante el verano del 2020, superando las 380 millones de reproducciones en todo el mundo en menos de un bimestre. “Sabía que ROCKSTAR iba a ser un éxito mientras creaba el disco, pero ver cómo el mundo se convierte en un éxito mundial es una sensación increíble. ¡Dios es grande!”, dijo el rapero a Spotify.

Ver en YouTube

The Weeknd

Elegir una canción favorita del cantante canadiense, puede resultar en un dilema, pero, sin duda “Blinding Lights” bien podría colocarse dentro del top 5. La rolita con una gran influencia disco, capaz de poner de buen humor a cualquiera, se convirtió en una de las favoritas, alcanzando las 340 millones de reproducciones, sin que esto signifique que esté choteada. Esta es una de las pocas canciones que podemos escuchar hasta el cansancio y aún así, queremos más.

Aunque algunos dudan de la legitimidad de “Blinding Lights”, al asegurar que no es más que una adaptación de la canción “Young Turks” de Rod Steward lanzada en 1981, no podemos negar que tiene su propio mérito al alcanzar las seis cifras de reproducciones en Spotify, por lo que podemos deducir, que esta no solo será una de las canciones más escuchadas en el verano del 2020, sino que también será una de las más sonadas en el año.

Saint JHN ft Imanbek

Las canciones más escuchadas durante el verano, suelen ser marcar una tendencia entre las canciones que pasarán al olvido y las que sonarán por todos los medios y el remix de “Roses”, fue la mejor idea que pudieron tener estos músicos, pues se ha convertido en todo un hitazo al superar los 280 millones de streams en Spotify, además de que es una de las canciones más recurrentes que se incluyeron en alguna playlist.

Ver en YouTube

Harry Styles

El exintegrante de ‘One Direction’, sigue defendiendo a capa y espada su híper pegajoso sencillo ‘Watermelon Sugar’, siendo una de las canciones más escuchadas durante el verano por los usuarios de Spotify. Pero, para bien o para mal, eso está a punto de acabar, pues “I Feel like Adore You”, la colaboración entre compositor británico y The Weeknd, permanece entre las más gustadas.

Ver en YouTube

Dua Lipa

La modelo y cantante británica es la primera mujer que aparece en el ranking de las canciones más escuchadas durante el verano, sin embargo, como dicen por ahí, el que pega primero, pega dos veces, pues la cantante de 25 años aparece dos veces en el ranking con “Don’t Start Now” y “Break My Heart”, ambas pistas pertenecientes al álbum ‘Future Nostalgia’, el cual fue lanzado durante el confinamiento debido a la pandemia por COVID-19, alcanzando millones de secuencias en Spotify.

Ariana Grande

La cantante latina, también se hace presente con dos hits dentro del ranking y gran parte de ello, gracias a sus ecitosas colaboraciones junto con Lady Gaga en “Rain On Me”, alcanzando la séptima posición dentro de la lista de las canciones más escuchadas y llega rayando en el puesto número 16 con “Stuck With You”, que interpreta a dueto con Justin Bieber.

Ver en YouTube

Aunque los precios de Spotify subieron hasta las nubes en México, igual haciendo un esfuerzo podamos agregarlas a nuestras playlist. De acuerdo con el ranking publicado por la plataforma, las canciones más escuchadas en la plataforma durante el verano del 2020, puntualmente reproducidas del primero de junio al 15 de agosto del 2020, fueron: