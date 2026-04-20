Lo que necesitas saber: De acuerdo con el Departamento de Estado la medida aplica a familiares o socios personales o comerciales cercanos de afiliados al Cártel de Sinaloa.

En una nueva ola de restricciones de visas a personas ligadas al narcotráfico, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que esta medida fue aplicada a 75 personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Imagen ilustrativa de visas // Foto: Pexels.

Estados Unidos restringirá visas a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

“Hoy, el Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visa a 75 personas que son familiares o socios personales o comerciales cercanos de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa“, fue el mensaje que compartió Marco Rubio a través de su cuenta de X.

El funcionario señaló que se aplicó la orden 14049, la misma que se ha utilizado en otras ocasiones y se refiere a sanciones contra personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito mundial de drogas.

De momento, las autoridades no dieron más información sobre quiénes son las personas que fueron sancionadas. Aunque eso sí, adelantaron que esta medida es para disuadir a los afectados de las actividades criminales.

Sancionan a personas y casinos en México por vínculos con el Cártel del Noreste

El anuncio de este lunes llega tan solo una semana después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a personas y casinos en México por estar vinculados con el Cártel del Noreste.

Y a diferencia de esta vez, en aquella ocasión las autoridades sí compartieron los nombres de las personas sancionadas:

Juan Pablo Penilla Rodríguez.

Jesús Raymundo Ramos Vázquez.

Eduardo Javier Islas Valdez.

Casino Centenario

Casino Diamante

Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA)

En fin. Parece que nuevamente la administración de Trump retomará cada vez más medidas para evitar el narcotráfico.