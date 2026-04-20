Lo que necesitas saber: Madonna está a nada de estrenar su nuevo disco, 'Confessions on a Dance Floor II'. La fecha está marcada para el 3 de julio.

En sólo cuestión de días, Madonna volvió a estar en el foco de medios: primero con el anuncio de un nuevo disco (¡y qué disco!: la segunda parte del Confessions…) y, luego, apareciendo junto a Sabrina Carpenter en Coachella. Sin embargo, podría ser que sólo haya eso…

Madonna, 2025 / Foto: facebook.com/madonna

Todavía no es seguro que haya gira, dice manager de Madonna

Guy Oseary, mánager de la Reina del Pop, señaló que, pese a que estamos a semanas del lanzamiento de Confessions on a Dance Floor II, no se ve un tour mundial en el panorama. No por el momento.

“Todavía no estoy seguro”, contestó Oseary para a la pregunta “¿volverá Madonna a hacer una gira?” hecha por Marc Malkin de Variety.

Madonna, teaser Confessions II / Captura de pantalla

Oseary, quien ha sido manager de Madonna por varios años, comentó que, más que ver a la cantante de gira, lo que quiere es verla feliz. “Así que lo que sea que la haga feliz, estoy totalmente a su lado”.

Madonna en Coachella con Sabrina Carpenter

Madonna fue invitada más que especial del show de Sabrina Carpenter en su presentación del segundo fin de semana del Coachella. Algo que muchos interpretaron como que La Reina del Pop eligió a su sucesora (de esta generación).

La presencia de Madonna en Coachella se dio a 20 años de su presentación en el festival… justo cuando promocionaba Confessions. “Así que pueden imaginar la emoción que siento al estar de vuelta 20 años después; es como cerrar un ciclo, ¿saben?, algo muy significativo para mí”.

Sobre esa presentación, Guy Oseary señaló que la idea de uñirse a Sabrina Carpenter fue sola idea de Madonna. “Fue una idea brillante y creo que la esencia es lo que se demostró anoche: el amor”.

Confessions II fue anunciado la semana pasada. De hecho, ya hay un primer sencillo: “I Feel So Free”. El disco completo estará disponible el próximo 3 de julio.