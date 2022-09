La dicha del amor: Future Islands y su magnífico regreso a la CDMX

Luego de cuatro años de ausencia y después de dos años de lanzar su sexto disco de estudio, ‘As Long As You Are’, Future Islands regresó a la CDMX para dar un conciertazo en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, el cual se llenó de la energía de Samuel Herring y compañía.

Aunque la noche del jueves 22 de septiembre no pintaba tan ajetreada a las afueras de dicho venue de la ciudad, dentro los fans de la banda de Baltimore esperaban ansiosos a que Samuel y compañía salieran al escenario. Y vaya que la espera valió la pena.

Samuel Herring y compañía derrocharon energía en el escenario. Foto: @undercoverfanny

Future Islands regresó a la CDMX para dar un show increíble

El show comenzó a eso de las 9 de la noche (bueno, un par de minutitos después) y lo hizo al ritmo de “For Sure”, una de las rolas del más reciente disco de estudio de Future Islands, en donde Herring habló sobre lo pleno y afortunado que se sentía al estar enamorado.

Desde esa primera canción sabíamos que el show de la banda oriunda de Baltimore iba a estar brutal, pues Samuel Herring corría y saltaba por todo el escenario; el sudor y la felicidad en su rostro fueron dos de las cosas que los fans pudimos notar a lo largo del show, de principio a fin.

Foto: @Undercoverfanny

El show de Future Islands fue un repaso por toda su discografía, pues la noche avanzó al ritmo de rolas como “Beauty On The Road” (‘The Far Field’, 2017), “Walking Through That Door” (‘In Evening Air’, 2010), y por supuesto las infaltables del disco ‘Singles’ (2014): “Light House” y “Seasons (Waiting on You)”.

Durante las casi dos horas de concierto, el cual estuvo conformado por 22 canciones, Samuel Herring derrochó baile, energía y pasión sobre el escenario. No sólo eso, sino que el frontman –considerado por muchos como uno de los mejores en la historia– nos dejó asombrados con sus guturales.

.@futureislands regresó a las CDMX y chequen qué chula se escucha “Seasons (Waiting on You) en vivo ? #futureislands pic.twitter.com/SkNPNKCByJ September 23, 2022

Samuel Herring y compañía interpretaron rolas de todos sus discos

La gente en el Pabellón Oeste pedía más y más de Future Islands. De hecho, antes del encore y cuando el escenario se apagó durante unos minutos, cientos de palmas (que durante el show no dejaron de aplaudir a la banda) pedían la presencia de Samuel y compañía sobre el escenario.

Future Islands salieron para interpretar tres canciones más. La última, “Little Dreamer”, quizá fue la más especial de todas, pues Samuel dio un pequeño discurso sobre lo importante que es esta canción, la cual han tocado desde hace casi 15 años y que en su momento escribió para alguien que en su momento amó.

Foto: @Undercoverfanny

Future Islands nos dio uno de los mejores conciertos de 2022

El regreso de Future Islands es probablemente uno de los más emotivos que hemos visto en una banda que, durante más de una década, ha sabido transformarse y sincerarse en cada una de sus producciones, pasando de los corazones rotos a la fortuna de sentir el amor en todos los sentidos.

Y es quizá eso mismo lo que nos llevó a disfrutar aún más a la agrupación estadounidense: Samuel Herring se siente feliz y pleno, y eso lo transmite demasiado bien a todos aquellos que, la noche del jueves, tuvimos la oportunidad de escucharlo.

Samuel Herring. Foto: @undercoverfanny

Setlist

For Sure Hit the Coast Beauty of the Road Ran Plastic Beach Peach Waking Walking Through That Door Balance Before the Bridge Light House Moonlight A Dream of You and Me The Painter Ancient Water King of Sweden Seasons (Waiting on You) Long Flight Tin Man Inch of Dust Vireo’s Eye Little Dreamer