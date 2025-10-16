¡31 minutos viene a México! Ya se confirmó la gira del noticiario más rifado que nuestros ojos han visto y acá te venimos a contar todo lo que necesitas saber para ser parte de ella.

Foto: Getty

Fechas y ciudades para la gira de 31 minutos en México

Guadalajara, CDMX, Puebla, Mérida y Cancún son las ciudades elegidas para la gira de 31 minutos por México. A continuación las fechas para cada ciudad y dónde se llevará a cabo el show:

Guadalajara: 1 de abril en el Auditorio Telmex

en el Auditorio Telmex Ciudad de México: 3, 4 y 5 de abril en el Teatro Metropólitan

en el Teatro Metropólitan Puebla: 7 de abril en el Auditorio GNP Seguros

en el Auditorio GNP Seguros Mérida: 9 de abril en el Foro GNP Seguros

en el Foro GNP Seguros Cancún: 11 de abril Plaza de Toros

¿Cuándo y cómo comprar boletos para la gira de 31 minutos en México?

Tal como Tulio cuando se le hace tarde para entrar al aire, que a ti no se te haga tarde para comprar tus boletos. La venta de boletos al público en general inicia este mismo sábado, 18 de octubre, a través de Ticketmaster.

¿Habrá preventa para la gira de 31 minutos? Seguro te hiciste esa pregunta y la respuesta es sí. La preventa es exclusiva para clientes de Banamex y será un día antes, el viernes 17 de octubre (hay chance de pagar a tres meses sin intereses).

Foto: @ocesa_total

Los shows de 31 minutos consisten en música y sketches con los personajes que más amamos del programa, y en esta ocasión llegan con Radio Gauripolo II, donde el buen Guaripolo se apodera del escenario y se convierte en el principal personaje a seguir.