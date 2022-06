Gorillaz anda dando la vuelta por el mundo y en medio de todo el asunto, por fin nos traen nueva música en este 2022. Oh, sí… La icónica banda virtual nos da una probadita de lo que vienen preparando y suena a que será épico.

Este miércoles 22 de junio, el proyecto de Damon Albarn liberó el tema “Cracker Island” junto al talentoso bajista y productor Thundercat. Entonces, ya se imaginarán la joya que se aventaron con esta colaboración.

Foto: Stephania Carmona

Gorillaz y Thundercat nos traen “Cracker Island”

En lo que va de este 2022, hemos tenido un montón de lanzamientos y regresos musicales geniales. Y sin duda, uno de los más emocionantes viene de la mano de Gorillaz, quienes arrancaron una gira mundial que incluso ya pasó por México para tocar en el festival Pulso GNP en Querétaro (AQUÍ la reseña).

Y bueno, han sido muchos shows del grupo virtual a la par de que Damon Albarn ha dado la sorpresa en diferentes ocasiones, apareciendo como invitado de Billie Eilish y Flume en Coachella, o trayendo en sus propios sets a artistas como el rapero argentino Trueno para el Quilmes Rock en Sudamérica. Pero ya hacia falta algo de nueva música…

Foto: sopitas.com

Como les contábamos, Gorillaz por fin nos trajo su primer lanzamiento musical oficial del año con el tema “Cracker Island” en colaboración con el rifado de Thundercat (frecuente colaborador de Kendrick Lamar, Mac Miller y más). Pero no solo son ellos en este track fascinante, ya que Greg Kurstin (que ha trabajado con Foo Fighters) y Remi Kabaka Jr también le entraron a la producción.

La rola trae un ambiente funk siniestro que no los dejará quedarse quietos y claro, se escucha el hipnótico bajo de Thundercat rompiéndola con su característico estilo para tocar. Échenle oído a continuación.

¿Qué andan planeando?

En el comunicado oficial del lanzamiento, el personaje de 2D dijo que “Es bueno estar de vuelta, estoy bien en nuestra nueva melodía, me trae recuerdos extraños y aterradores de cosas que aún no han sucedido“. Ya saben, puro misterio con Gorillaz.

Pero lo más extraño de asunto es que la banda virtual está invitando a que sus fans se registren en un sitio web llamado ‘The Last Cult’, del que Murdoc Niccals se proclama el “Gran Líder”. Solo les piden su correo electrónico y hasta ahí, así que no duden que se viene una gran sorpresa.

Por lo mientras, acá abajo les dejamos nuestra entrevista con Damon Albarn con quien platicamos hace unos meses respecto al lanzamiento del disco The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows de su proyecto solista.