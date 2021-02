Agárrense: ¡Green Day dará un concierto previo al Super Bowl LV!

Después de la temporada regular y los playoffs que nos mantuvieron al filo del sillón, por fin inicia la semana esperada por los fanáticos de la NFL, porque el próximo domingo 7 de febrero se jugará el Super Bowl LV. El partido entre los Kansas City Chiefs y Tampa Bay Bucaneers promete y mucho; sin embargo, alrededor de este juego hay un montón de eventos musicales muy especiales y a la lista de presentaciones se unió ni más ni menos que Green Day.

Como recordarán, The Weeknd será el encargado de animar el show de medio tiempo, donde además de interpretar sus hits, dicen que tendría invitados de la talla de Ariana Grande, Kendrick Lamar y hasta Daft Punk (ACÁ les contamos al respecto). Pero más allá de eso, otros artistas como Miley Cyrus y ahora Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt se suman a la fiesta más importante del futbol americano.

A través de su cuenta de Twitter, la National Football League anunció con bombo y platillo que Green Day volverá a los escenarios en un evento especial organizado para el Super Bowl LV. El trío actuará como parte del concierto virtual NFL Honors, donde honran y reconocen a los mejores jugadores, entrenadores y directivos de la temporada regular, así que como verán es una presentación bastante especial.

Por supuesto que la banda habló al respecto, mencionando que estaban emocionados por tocar otra vez en vivo –aunque su set será grabado, por cierto–; aunque prometieron que su regreso será sumamente épico. Billie Joe y compañía no dieron más detalles sobre su show, pero seguramente podemos esperar un setlist breve en donde sonará algunos clásicos y por supuesto, rolas de su más reciente álbum de estudio, Father of All Motherfuckers.

🔥🏈 Psyched to kick off the 10th Annual @NFL HONORS with an epic performance this Saturday at 9pm ET/PT on CBS 🤘#RaiderNation #JustWinBaby pic.twitter.com/4v8TXtqrnr

— Green Day (@GreenDay) February 1, 2021