Green Day nos ayuda a ejercitarnos con el video de “Here Comes The Shock”

No tenemos duda alguna de que Green Day llegó para alegrar el fin de semana de muchos de nosotros, pues este 20 de febrero la banda estadounidense comandada por Billie Joe-Armstrong estrenó “Here Comes The Shock”, una canción que sin duda nos ayudará a quitarnos el frío que hemos sentido en los últimos días.

Obviamente lo decimos porque la canción en cuestión está acompañada de un videoclip que invita a adentrarnos al mundo fitness bajo el ritmo de su música. Y es que en él podemos ver a la co-fundadora de Punk Rock Aerobics, Hilken Mancini, hacer una rutina de ejercicios al ritmo de “Heres Comes The Shock” y con ayuda de algunos movimientos llamados ‘Iggy’s Punch’ y ‘skank’, entre otros.

Acá les dejamos el video por si aún no lo han visto:

Ver en YouTube

Green Day estrena “Here Comes The Shock” antes de que acabe febrero

“Heres Comes The Shock” llega dos semanas después de que Green Day ofreciera un concierto previo al Super Bowl LV, pues la banda estadounidense –al igual que otros artistas como Miley Cyrus, Billy Idol, Tré Cool y Mike Dirnt– formó parte de los eventos musicales que se llevaron a cabo previo a la fiesta más importante del futbol americano.

Si bien por ahora no se sabe con certeza si esta canción pertenece al material que al final no pudo ingresar al tracklist de Father Of All Motherfuckers, su último disco de estudio lanzado en febrero del año pasado, muchos creen que Green Day está por lanzar un décimo cuarto disco de estudio gracias a declaraciones de Billie Joe Armstrong.

¿Se viene nuevo disco de Green Day en camino?

El frontman de la banda dijo a la revista NME que en los últimos meses ha escrito mucha música nueva, tanto en el estudio o con ayuda de su celular. “Ya sea que hagamos un álbum completo o un EP o simplemente una canción, tenemos muchas opciones diferentes“, mencionó al hablar sobre las ventajas de sacar música durante la cuarentena.

De hecho, hasta dio pistas sobre las canciones que ha creado recientemente, las cuales calificó como “graciosas”. “No es que esté haciendo un disco de comedia ni nada. Por un lado, se siente autobiográfico y divertido, pero por otro lado, cuando lo miras, puedes darle un giro de comentario social”, agregó el vocalista de Green Day.