Se rifó: ¡Revive los mejores momentos del show de Miley Cyrus previo al Super Bowl!

Tom Brady y Patrick Mahomes son los jugadores que se llevan todos los reflectores del Super Bowl LV, sí, pero hablando específicamente del partido. Fuera de lo que ocurre en el emparrillado, Miley Cyrus se ganó al público que estuvo pendiente de toda la música que acompañó al partido más importante de la NFL este año a través de TikTok.

Miley Cyrus se aventó un concierto en honor a los trabajadores de la salud

Y es que tal como adelantamos a finales de enero, Miley Cyrus se presentó previo al Super Bowl para ofrecer un concierto dedicado a los trabajadores que han luchado cara a cara con el coronavirus y la neta es que el show estuvo muy rifado. Fans y no fans de la cantante quedaron asombrados por la manera en que llenó el escenario con su voz y talento.

Pero vamos de una con sus mejores momentos, y sin duda para eso debemos empezar por su interpretación de “The Climb”, tema con el que Miley revivió la niñez de muchas personas por el recuerdo de Hannah Montana. Checa a continuación este inolvidable momento:

Miley Cyrus: * canta THE CLIMB en vivo en el #SuperBowl * Automáticamente yo: La amo. pic.twitter.com/uVch0c8E0D — Anita Balderas (@AnitaBalderas_) February 7, 2021

Otra tema clave de su show de esta tarde fue cuando se aventó su cover de “Heart of Glass”, una canción que le queda como anillo al dedo, y un momento que no decepcionó a absolutamente nadie.

Miley Cyrus y su cover de ‘Heart Of Glass’ han sido lo mejor que le pudo pasar al mundo. #TikTokTailgate #SuperBowl pic.twitter.com/YpcQHEhCii — ᴅᴀᴠɪᴅ 〄⁷ (@HAUS0FDAVID_) February 7, 2021

Los invitados en el show

¡Pero eyyyy! No olvidemos que Miley Cyrus no estuvo sola durante su show. Joan Jett fue una de sus invitadas en este concierto previo al Super Bowl y juntas se rifaron “Bad Karma”, dejando claro el poder femenino en uno de los eventos deportivos (y de entretenimiento) más importantes del planeta.

MILEY CYRUS Y JOAN JETT CANTANDO BAD KARMA ES EL PODERIO FEMENINO QUE AMO Y MEREZCO #SuperBowl pic.twitter.com/bslqebuJYq — (@milesholy) February 7, 2021

Otro de sus invitados fue Billy Idol, con quien la cantante se echó una espectacular presentación de “Night Crawling” para deleite de todos los espectadores, tanto los que estuvieron presentes como para los fans que siguieron la transmisión a través de TikTok.

LA ROMPISTE, PRECIOSA. TE AMO MILEY CYRUS SUPER BOWL pic.twitter.com/rY4CHciWgL — R • miley super bowl (@houiley) February 7, 2021

No cabe duda que Miley Cyrus conquistó el Super Bowl LV pese a no presentarse en el Halftime show, lugar que este 2021 se reservó para The Weeknd. Y, tal vez, el momento clave para lograr lo anterior, fue cuando interpretó “Wrecking Ball” y no pudo evitar las lágrimas al hacerlo.

Inolvidable lo Miley, sin duda…