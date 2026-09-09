Te compartimos una guía breve para sobrevivir a un festival de punk rock cuando el cuerpo ya no aguanta todo lo que la mente se propone.

Lo que necesitas saber: Te compartimos una guía breve para sobrevivir a un festival de punk rock cuando el cuerpo ya no aguanta todo lo que la mente se propone.

El Vans Warped Tour por fin llega a México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tras décadas de espera, y muchísimas negociaciones según su creador Kevin Lyman, este 12 y 13 de septiembre podremos ver en vivo y a todo color al mítico festival con un lineup de ensueño. Pero quizás ya no te agarró en tu juventud plena y rebasando cierta edad un festival de dos días parece deporte extremo.

Como parte de la cobertura de este Vans Warped Tour México, nos parece responsable hacer una guía breve para sobrevivir a un festival de punk rock cuando el cuerpo ya no aguanta todo lo que la mente se propone. Te dejamos unos tips y trucos de supervivencia para el festival.

Así se sobrevive a un festival después de las tres décadas

Agua, agua y más agua: la hidratación es clave

En un día de festival fácilmente rebasas los 10 o 15,000 pasos si llegas temprano y te vas acabando el festival. Échale un par de participaciones en el mosh pit o correr a algún escenario porque quieres ver lo más que puedas. Todo esto significa que sudarás a lo largo del día y quizás, con suerte, hasta nos toque algo de sol. En un día normal, se recomiendan entre 2.7 y 3.7 litros de agua.

Sí, se te pueden antojar algunos refrescos o cervezcos, pero el agüita es crucial ademas de cualquier otra bebida para hidratarse a tope. Sí, antes parecías de hule y no te pegaba la deshidratacion, pero tomar más de 3 litros de agua puede evitar que te desmayes en el show que más esperabas.

Si no quieres sufrir como Bob Esponja, toma agua. Imagen: captura de YouTube de SpongeBob SquarePants Official en YouTube.

Aunque te puede hacer ir al baño bastante, esto evitará que para el segundo día te sientas como cuando Bob Esponja y Patricio Estrella visitan a Arenita en su casa. Si cachaste la referencia, sigue leyendo esta nota para Millennials.

Las plantillas y algunas pomadas para los pies

Parece que la edad hace que los pies se te endurezcan y que ya no aguantes tanto tiempo parado, y no solo tus rodillas agradecerán que adquieras unas plantillas justamente diseñadas para estar parado mucho tiempo.

Ya sean de gel o simplemente acolchonadas, un par de plantillas pueden darle nueva vida a unos zapatos que amas, y te aseguramos que cuando las uses, de lo único de que te arrepentirás es de no haberlas comprado antes. Si no quieres pensar en lo mucho que te duelen los pies escuchando Papa Roach, estás a tiempo de comprar plantillas y ponerlas en tu par predilecto para el fin.

Como tip extra, compra un tubito de lidocaína, que no cuesta más de 50 pesos, y regresando a casa por la noche te la untas en las plantas de los pies, te pones unos calcetines, y al siguiente día sentirás alivio para caminar largas distancias.

Llévate gorra, bucket impermeable o hasta beanie

Si de (más) joven era algo básico, a quienes ya se nos asoma la calva de novicio como a Woody en Toy Story 5 nos resulta esencial usar la famosísima headwear, accesorios que nos hacen ver hasta más punk, como al buen Steve Buscemi:

Le puedes copiar el outfit a Steve Buscemi para el Vans Warped Tour. Imagen: captura de pantalla de 30 Rock Official en Youtube / NBC Studios / NBCUniversal.

Todo indica que en el Vans va a llover, pero aún con nubes, el sol pega todo el tiempo, por lo que una gorrita nos cubre del sol y la lluvia. Si ya nos ponemos exquisitos, un buen bucket impermeable hará maravillas en este festival.

Si lo tuyo es un look completamente skater, un gorrito beanie complementa perfecto y hace más paro para la noche, ya que baja la temperatura.

No todo es música: usa las áreas de descanso y come algo

Cuando comenzabas a ir a festivales podías aguantar muchas horas frente a un escenario para apartar buen lugar, como cuando me eché 5 actos seguidos antes del mítico reencuentro de Caifanes en el Vive Latino 2011 (tenía 19 añitos).

Ahora, eso parece ser imposible y durante la organización para enfrentarte al festival, debes planear echarte al menos media hora de descanso en algún momento clave. Si puedes descansar más tiempo, no te arrepentirás.

Mejor aún si aprovechas este tiempo para comer algo que sepas que no te va a caer de peso y que te dará la energía suficiente para aguantar el resto del día. Muchas veces habrá que sacrificar alguna banda que te late, pero no esperes a ese momento en que sientes un hueco en el estómago y nada más está el de las donas dando vueltas en el escenario principal.

Aunque no sea lo más punk, usa el servicio médico

Como más vale prevenir, si en algún momento te sientes débil, es mejor acercarse al servicio médico, por algo está ahí. Aunque antes de los 30 todo parece quitarse con unos minutos de descanso, ya no estamos para confiarnos, y un rol por la carpa del servicio para que te chequen te puede alivianiar bastante.

Inclusive si es algo menor, te pueden dar algún medicamento que te quite ese dolorcito de cabeza que traes, y todo está diseñado para que tengas una mejor experiencia durante el festival.

Ahora sí, es momento de prepararte para el Vans Warped Tour y disfrutar al máximo este festivalazo que por fin llega a nuestro país.