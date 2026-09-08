Los Gallagher aprendieron algo y se lo quieren enseñar a los fans en el documental del regreso de Oasis, ‘Don’t Look Back in Anger’. Esta es la reseña de Sopitas.com sobre el documental sobre cómo se dio la reunión de la banda a más de 15 años de la separación de la banda.

Overview: Los Gallagher aprendieron algo de todo el proceso que llevó a su reunión y se lo quieren enseñar a los fans (y al mundo entero) en el documental del regreso de Oasis, ‘Don’t Look Back in Anger’.

“Son un par de idiotas… y nosotros también”, dice un emocionado fan de los muchos que salen a cuadro en Don’t Look Back in Anger. Y así más o menos se perfila lo que es el documental. No es sentimental, profundo ni reflexivo (o no del todo) y mucho menos un producto que se haya realizado para sacarle raja a la reciente reunión de los hermanos Gallagher (también, no del todo).

No. Como mucho de lo que hacen los Gallagher, Don’t Look Back in Anger es una película que se hizo porque sí. ¿Por qué no?, mejor dicho. Debía hacerse: es Oasis, su regreso. Con todas las emociones al interior de la banda y en torno a ella. Rock n’ roll. Un trabajo que deja para la posteridad imágenes y furor por todo lo que se vivió durante un tour de reunión, luego de 15 años de una ausencia que parecía definitiva.

Documental de Oasis, ‘Don’t Look Back in Anger’ / Captura de pantalla

El “qué” ya lo sabemos, pero el “cómo” se cuenta de manera emocionante

Previo a su estreno, cuando aún estaba cocinándose, el productor Steven Knight adelantó que no se trataría de un “tras bambalinas” de los conciertos del Oasis Live ’25 Tour y ya. Para nada: contaría una historia… una un tanto compleja, difícil de explicar en pocos minutos (el primer corte daba más de cuatro horas de duración). A final de cuentas, no se ofrece lo prometido. No todo y no como muchos quizás pensaron.

Como una ráfaga se explica lo grande que era Oasis en los 90… y lo patética que era la banda cuando decidió separarse en 2009. También, de manera breve, se recuerda cómo se dio el gran anuncio de la reconciliación de Liam y Noel Gallagher. Y también cómo se creó la expectativa de que iba a pasar lo de siempre. Lo que se esperaba: que algo tumbara lo anunciado y se vendrían abajo no sólo las fechas, sino la entonces frágil relación de los Gallagher.

Primer adelanto del documental de Oasis / Foto: Especial

Entonces, sabemos qué. No hay spoiler. Ya sabemos qué pasó: Los Gallagher se reconciliaron y dieron una enorme gira por Reino Unido y Asia, así como por Latinoamérica (incluyendo México) y Estados Unidos y Canadá. Pero falta el cómo: Cómo vivieron todo eso Liam y Noel y, sobre todo, los fans. De eso se ocupa –de forma emocionante– el documental Don’t Look Back In Anger.

Desde el increíble primer show en Cardiff, pasando por los emotivos conciertos en Manchester (con su gente) y Dublín (con sus raíces), para luego presentarse ante fans de Japón, Corea, Brasil, México y Argentina, donde los Gallagher sienten una profunda identificación. Así pasa esta película, estableciendo pequeñas pero muy simbólicas narrativas entre miembros del grupo, entre los Gallagher y su historia familiar, con sus ídolos y con la idolatría que hay hacia ellos.

Relaciones que se explican no porque así lo planteó el director al momento de comenzar a grabar, sino que se fueron revelando conforme transcurrió el tour. “Dahhh, pues así tiene que ser: por eso es un documental”, dirán los exquisitos… pero en estos tiempos en los que muchos trabajos del género parecen creados para enaltecer una figura, se agradece la sinceridad que se percibe en lo hecho por los directores Will Lovelace y Dylan Southern.

Documental de Oasis será proyectado en México / Imagen: Cinepolis

La gran enseñanza de Don’t Look Back in Anger para los fans… y el mundo

Pero el gran deleite de Don’t Look Back in Anger es reconocerse en los millones de fans que peregrinaron para asistir a uno de los conciertos del regreso de Oasis… o en los que intentaron: los que no quisieron quedarse fuera del fenómeno y, como pudieron, disfrutaron de lo por años esperado. De todo se valía.

También uno vuelve a conectar con lo vivido en esos días. Como si fuera un experimento de Oliver Sacks, la música y los gritos hacen que se enciendan zonas del cerebro donde se alojan los recuerdos de aquellos shows. Incluso esos que uno no sabía que existían. Bueno, quizás esto sea demasiado personal… pero, por la reacción de los de la sala, parece que la sensación no fue exclusiva.

“Son un par de idiotas… y nosotros también”, dice un emocionado fan de los muchos que aparecen en este documental. Y sí: tan idiotas los Gallagher que tardaron 15 años en perdonarse y hacer una gira que, para muchos, fue uno de los eventos más hermosos que se hayan podido vivir.

¿Y nosotros también? Pues sí: cuántas veces nuestra idiotez y necedad es la barrera para vivir algo bello.

Quizás esa es la gran enseñanza de esta historia que se nos cuenta en Don’t Look Back in Anger: no sean idiotas. “Hay que perdonar para no cargar (…) Perdonar no es olvidar, es simpleemente ya no querer cargar ese peso”, dice Liam Gallagher, de modo más suave. A final de cuentas, sí hubo un poco de reflexión entre tanta emoción. Gran enseñanza de los líderes de Oasis, en un momento en el que el mundo está repleto y liderado por idiotas.