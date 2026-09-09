Traemos en el radar a San Venus, que llegan al Vans Warped Tour como una de las propuestas mexicanas a seguir, y durante el festival darán uno de esos shows para recordar.

Lo que necesitas saber: Traemos en el radar a San Venus, una banda de punk que toma del pop punk, midwest emo y rock.

San Venus llega como una banda refrescante dentro de la irreverencia y fuerza que tiene el punk mexicano. La banda tapatía tiene una sensibilidad de hooks melódicos poperos que brillan sobre guitarras distorsionadas que crean paredes de sonido, junto a baterías precisas.

Los San Venus llegan al Vans Warped Tour como una de las propuestas mexas a seguir, y durante el festival darán uno de esos shows para recordar. Te contamos por qué traemos a San Venus en el radar en algunos puntos clave.

Es un gran momento para entrarles, ya que su disco debut, APÁ, salió apenas el año pasado y los veremos en la primera edición del Vans Warped Tour, del que te dejamos todos los detalles por acá.

¿A qué suena San Venus?

Desde 2021, San Venus ha irrumpido con un sonido que, si bien surge del punk, pega recio por la capacidad para construir rolitas que tienen influencias en construcción más pop, y hasta puentes que podemos catalogar dentro del hard rock. Pero no se detienen ahí: también hay algo emo y midwest grunge.

Su sonido es una mezcla de guitarras con delay inmenso, líneas de bajo envolventes y capas vocales hipnóticas que flotan sobre ritmos constantes, creando una atmósfera sonora inmersiva y hasta cinematográfica.

Aunque tienen rolas muy, pero muy diversas, podríamos poner como fundamentales para entender su sonido a Say Ocean o The Story So Far.

Canciones esenciales de San Venus

“MASVALE”: una rola básica para entenderle al sonido de San Venus. Aquí, la voz brilla sobre guitarras distorsionadas, y el puente es pegajoso e intenso. Es una canción que dice en voz alta lo que mucha gente piensa pero no se atreve a soltar.

Musicalmente, “MASVALE” mantiene todo lo que hace a San Venus únicos: íntimos, directos y cargados de emociones contenidas.

“CONGRUENTE” es una rola experimental para el punk, con algunos efectos de glitch y bastantes efectos de delay sobre la voz. El coro sube basado en una construcción vocal más pop.

“Mejor Despidete” es una rola que muestra el lado experimental a base de sonidos que se acercan al nu metal electrónico. La letra habla de una sensacion que todos hemos tenido y que difícilmente podemos verbalizar.

Así suena San Venus en vivo

Ver a San Venus en directo es sumergirse en un trance hipnótico con mosh pits. En el escenario, la banda cuida el sonido y distorsión de sus guitarras y procesadores de efectos para recrear esa atmósfera densa y envolvente de sus grabaciones de estudio. Las rolas cobran vida con intensidad.

Lejos de depender de secuencias pregrabadas, ejecutan sus capas sonoras con una soltura orgánica, logrando que el público pase de la contemplación a la catarsis colectiva a base de mosh pits, conforme crecen la intensidad y el volumen.

Han trabajado, tocado o colaborado con otros proyectos

A pesar de ser un proyecto en pleno ascenso dentro del circuito independiente, San Venus ha sabido construir lazos sólidos en la escena local y regional. Tienen rolas con Say Ocean, Blnko, Pedro y el Lobo, MIKI, The Sun Pieces, y demás.

Se han abierto paso en el circuito de foros subterráneos compartiendo escenario con bandas referentes del shoegaze y el indie rock hispanohablante. A ver con qué sorpresa nos salen en el Vans Warped Tour.

3 datos curiosos de San Venus

El focus track del álbum, “Stoichkov (1979)”, nació a partir de un audio encontrado en una cinta vieja, donde se escucha a el padre de Uxi —vocalista y compositor de la banda, músico fallecido cuando él era bebé— tocando la flauta.

Según la banda, APÁ, su primer disco, se siente como un ataque de pánico. “Como esos momentos en los que solo cierras los ojos y esperas a que todo pase… y llegue la calma”.

En entrevista, la banda ha declarado que quieren que su legado sea la autenticidad: “Me gustaría que nos recordaran como una banda sincera. Que absolutamente, sin importar el tema que estemos abordando, la gente diga: “Es cierto, es auténtico, es real lo que están diciendo.””