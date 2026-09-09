Sinaloa: Balaceras, incendios y la detención de presuntos responsables de la desaparición de mineros

Durante la noche del 8 de septiembre se registraron balaceras, incendios y robos en distintas zonas de Culiacán, Sinaloa.

Lo que necesitas saber: Alrededor de las 7:30 de la tarde comenzaron los reportes de incendios, robos y balaceras en distintos puntos de Culiacán.

Sinaloa sigue viviendo una situación compleja y la tarde del 8 de septiembre se agudizó aún más con los reportes de hechos violentos y simultáneos en distintas zonas de Culiacán.

Casi una hora después de los primeros reportes de autos incendiados o casas baleadas, el Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención de dos sujetos presuntamente relacionados con la desaparición y el secuestro de 10 trabajadores de una empresa minera en enero de 2026.

Foto: @OHarfuch

Violencia en Sinaloa

Los primeros reportes de violencia simultánea comenzaron alrededor de las 7:30 de la tarde del 8 de septiembre. Al menos eso fue lo que compartió la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.

Las zonas identificadas fueron: avenida Patria y México 68 con reportes de detonaciones de arma de fuego.

Foto: @azucenau.

La colonia Chapultepec donde un auto fue incendiado. Y Gustavo Díaz Ordaz, donde reportaron una balacera o detonaciones de arma de fuego tras el robo de un coche.

Lo que sabemos es que los hechos de violencia sucedieron en su mayoría en el centro y norte de Culiacán. Aunque también hubo reportes en el sur de la capital de Sinaloa.

Detienen a dos sujetos relacionados con el caso de la Concordia

Hasta el momento, las autoridades no han relacionado la violencia de la tarde y noche que vivió Culiacán el 8 de septiembre con la detención de dos sujetos relacionados con el secuestro de 10 mineros en el municipio de La Concordia en Sinaloa.

Aún así, es importante mencionarlo: se trata de Ángel Gabriel N, alias el Tronco, y Milton Yair N, presuntos integrantes del cártel de Sinaloa del grupo de Los Chapitos.

El Gabinete de Seguridad explicó que los dos sujetos estarían relacionados con el caso de los 10 trabajadores de una minera en el municipio de La Concordia.

Foto: @GabSeguridadMX.

En esta detención, las autoridades aseguraron armas largas, un aditamento lanzagranadas, cargadores y municiones de diversos calibres, así como droga y equipo táctico.

Carretera México 15

Por su parte, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch dio a conocer el enfrentamiento entre un grupo armado y personal de la Secretaría de Seguridad en la carretera federal México 15, la mañana de ese mismo 8 de septiembre.

Ahí detuvieron a 4 personas. Decomisaron armas de fuego, 30 cargadores, 502 cartuchos, cinco chalecos balísticos.

Dos pecheras, artefactos metálicos ponchallantas y un vehículo con placas de Texas, con reporte de robo en Estados Unidos.