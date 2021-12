Va la buena: Aquí las nuevas fechas de Guns N’ Roses en México para 2022

No podemos negar que el regreso de los conciertos ha sido complicado, pero de a poco las agendas se retoman y parece que en el 2022, ahora sí va la buena para muchos eventos y artistas por igual. En ese sentido, son los Guns N’ Roses quienes ya tienen en la mira su regreso a México.

La mítica banda de hard rock acaba de anunciar sus nuevas fechas para llegar a tierras mexicanas el año que viene, esto luego de que en julio pasado anunciaran algunas presentaciones para este 2021 que al final no se pudieron realizar. Así que bueno, saquen la agenda y apúntenle porque no se lo van a querer perder.

Guns N’ Roses anuncia nuevas fechas para México en 2022

Como dijimos, parece que el 2022 será el año para que la industria de los eventos en vivo ahora sí, vuelva con todo. En lo que respecta a México, ya en este punto tenemos aun montón de artistas y bandas listas para caerle al país para volvernos a emocionar. Y bueno, a la lista debemos agregar a Guns N’ Roses.

El grupo encabezado por Axl Rose ya tenía planeado volver a tierra mexa en este 2021, con algunas fechas programadas para octubre… sin embargo, el asunto no se pudo concretar. Claro que los fans se agüitaron y todo, pero deben estar tranquilos porque los intérpretes de “Welcome To The Jungle” siempre sí vienen para el 2022.

Este viernes 10 de diciembre, la banda confirmó en sus redes sociales las fechas en las que vendrá a diferentes estados de la República Mexicana. Los días señaladas son para el 15 de octubre en la feria Xmatkuil en Mérida; 18 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara; 21 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México y el 23 del mismo mes en el Estadio de Beisbol de Monterrey. Acá el anuncio.

Cuándo se arman los boletos o qué onda

Guns N’ Roses ha aprovechado el 2021 no solo para dar una que otra presentación; también se han puesto creativos y por ahí, lanzaron algunas nuevas canciones como “Absurd” y “Hard Skool” que los amantes de los guitarrazos recios dela vieja escuela seguro ya agregaron a sus playlists.

Habrá que ver si siguen lanzando música nueva y en todo caso, ya podemos hacernos a la idea de que tocarán estas y sus canciones más clásicas en su visita al país. Ahora bien, para que compren sus boletos, se anunció que la preventa comenzará el 13 de diciembre para quienes tengan la membresía de Nightrain en el sitio web de la banda.

La venta general comenzará el 16 de diciembre y en el caso de las sedes para CDMX y Monterrey, las entradas se podrán adquirir en FunTicket. Para lo boletos en Guadalajara, La Taquilla MX se encargará del servicio. Acá les dejamos los precios que se han confirmado al momento.