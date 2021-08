¡Regresaron! Guns N’ Roses estrena “ABSURD”, su primera rola en 13 años

Parece que el 2021 no dejará de sorprendernos, al menos a nivel musical. Y no, no hablamos en específico del regreso de los festivales y conciertos en gran parte del mundo, sino porque muchos artistas y bandas han aprovechado este momento para continuar trabajando en rolas nuevas y hasta en discos completitos. Y si tú necesitas una buena dosis de guitarrazos, prepárate porque contra todo pronóstico, los Guns N’ Roses tienen algo para ti.

Después del descanso que Axl Rose, Slash y Duff McKagan se dieron cuando el coronavirus se convirtió en un tema serio de salud mundial, la agrupación está retomando la gira que dejó pendiente y anunciando fechas nuevas (como los conciertos que darán en México este mismo año). Sin embargo, parece que quieren volver a los escenarios no solo para tocar sus grandes clásicos, también desean presentar rolas nuevas frente a todo su público.

Guns N’ Roses nos sorprende con una nueva rola, “ABSURD”

Hace unos días les contamos que en su más reciente concierto en el Fenway Park de Boston, Guns N’ Roses aprovechó la oportunidad para tocar una canción inédita… o algo así. Muchos fans se dieron cuenta de que sonaba muy parecido a “Silkworms”, un tema que viene desde la época en que la banda estaba planeando lo que más tarde conoceríamos como Chinese Democracy y que incluso, Axl interpretó en vivo en 2001; sí, hace más de 20 años.

Con los años aparecieron varias versiones de esta rola en el internet de las cosas. Pero ahora, decidieron lanzarla oficialmente en plataformas digitales, solo que ahora con el título de “ABSURD”, convirtiéndose en la primera canción en más de 13 años que Axl Rose estrena bajo el nombre de la banda, pero lo más importante es que es la primera rola que presenta con Slash y Duff desde que se reunieron en 2016.

Una canción que te llevará al borde de la locura

Y agárrense, porque la canción le hace honor a su nombre ya que es una verdadera locura. Esta rola es hard rock puro –el sello de la casa de los Guns– que acompaña a Axl a quien podemos escuchar cantando furiosamente una letra densa, casi como si estuviera echando espuma por la boca con una voz que suena como una versión más pesada de Johnny Rotten, al menos hasta un corto y breve momento de relajación donde suena un poderoso falsete y un solo espectacular.

Por ahora, la banda no ha confirmado si el tema formará parte de un nuevo álbum de estudio o simplemente lo lanzaron para hacerle el día y hasta el año a sus fans. De cualquier manera, es agradable y espectacular saber que Slash, Duff y Axl están de vuelta haciendo cosas juntos. Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y escuchen a continuación “ABSURD”, la nueva de canción de Guns N’ Roses: