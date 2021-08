¡Guns N’ Roses tocó una “nueva canción” en el Fenway Park de Boston!

Poco a poco, las bandas y artistas están retomando los planes que tenían para 2020, con varias presentaciones en conciertos y festivales que se quedaron pendientes cuando el coronavirus se convirtió en pandemia. Y sí, la mayoría de ellos está tocando rolas clásicas o que no pueden faltar en sus shows, aunque también hay quienes andan aprovechando esta oportunidad para estrenar canciones o algo así, como el caso de los Guns N’ Roses.

Como recordarán, la última presentación que Axl Rose, Slash y Duff McKagan dieron antes de que la nación del COVID atacara fue precisamente en México, como headliner del festival Vive Latino. Sin embargo, ya pasó poco más de un año desde que los vimos rockeando al escenario y aprovechando la reapertura de varios foros en Estados Unidos, la banda retomó la gira e incluso agregaron algunas fechas más a su calendario, incluido nuestro país.

Guns N’ Roses se anima a tocar una “rola nueva” en vivo

Pero mientras esperamos a que confirmen si se hará o no su show en Yucatán (porque al parecer, no tenían permiso), el pasado 3 de agosto los Guns N’ Roses tocó en el Fenway Park de Boston ante una enorme que terminó con el ojo cuadrado. Y no lo decimos nada más porque la banda lo dio todo y repasaron su catálogo completito, sino porque bajita la mano decidieron tocar una canción totalmente “nueva” en este concierto.

De acuerdo con Consequence of Sound, durante su presentación la banda se echó una rara versión de “Silkworms”. Para los que no tienen idea, este fue un tema que en sí no es inédita, porque data desde que estaban planeando el proyecto de Chinese Democracy –o sea, de hace más de 20 años– e incluso Axl Rose la interpretó por primera vez en directo en 2001. Desde entonces se han filtrado varias versiones en el internet de las cosas.

Esta rola podría formar parte de su nuevo disco

Sin embargo, en esta ocasión, Axl aprovechó que estaban Duff y Slash para darle otro sentido y la verdad es que no suena nada mal. Durante su concierto en Fenway Park, los Guns N’ Roses se refirieron a esta canción como “Absurd”, pero varios fans from hell notaron que el verso estaba inspirado en la canción que el frontman de la banda presentó hace mucho tiempo. De cualquiera manera, esta fue una enorme sorpresa.

Desde que Axl Rose se reunió con Slash y Duff McKagan hay rumores de que ya estaban trabajando en un nuevo disco, el primero con integrantes originales desde las dos partes de Use Your Illusion de 1991. Sin embargo, a pesar de que la banda ha dicho que esto es cierto, nomás no confirman nada. Solo queda esperar para ver si esta rola entra en el tracklist de su próximo material discográfico. Mientras tanto, acá les dejamos la canción: