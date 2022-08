En México, es ya una costumbre que los fans le avienten peluches del Dr. Simi (la mascota de una popular farmacia nacional, para quienes no vivan aquí) a sus artistas favoritos en los conciertos. Sí, eso está curioso, pero ¿que te arrojen nuggets de pollo? Ah, caray… así la vivió Harry Styles.

Sucedió en Nueva York durante una de las presentaciones del británico en el Madison Square Garden, esto como parte de su gira Love On Tour. Y bueno, la reacción del intérprete de “As It Was” también fue bastante curiosa.

Harry Styles en concierto. Foto: Getty Images

Arrojan nuggets a Harry Styles y el cantante reaccionó con buen humor

Harry Styles es tendencia en todos lados y pues se entiende. Este año, viene con un par de proyectos cinematográficos, lanzó el disco Harry’s House y anda dándole con todo a su tour actual que llega a México a finales del año. Así que era de esperarse una que otra anécdota chusca en medio de todo.

Como les decíamos, el ex One Direction anduvo en Nueva York en estos días y en su show del sábado 27 de agosto, se llevó una sorpresa bien random cuando le aventaron nuggets de pollo al escenario. El concierto se pausó por un momento, pero no de mala gana en realidad.

Harry levantando uno de los nuggets que le arrojaron. Foto: Captura de YouTube.

“Es interesante, un acercamiento muy interesante”, dijo Harry Styles en algunos videos que circulan en redes sociales de aquella noche. “¿Quién tiró este nugget? Aquí hay otro”, mencionó cuando vio que había varias piezas de pollo en la tarima.

Que le arrojen comida a un artista en pleno show no es quizá el gesto más gratificante desde el punto de vista general, pero por lo que se ve en los videos no hubo mal rollo en todo esto. Eso sí, algunos asistentes le gritaron a Harry que se comiera los nuggets, pero él dijo que no lo haría ya que no come carne.

“No como pollo, perdonen. No como carne… Primero que nada, esto está frío y asumo que ya está muy viejo”, dijo. Parece que algún fan se lo pidió de vuelta pues lo devolvió a la pista del público y el cantante pidió que no se lo comieran. Como dijimos, asunto muy random.

El 2022 de Harry

Este 2022 seguro que no se le olvidará nunca a Harry Styles. Por un lado, como ya dijimos, abrió una nueva etapa en su carrera musical con su disco más reciente y eso no es todo ya que lo veremos en dos películas en los meses venideros.

Por un lado, protagonizará Don’t Worry Darling junto a Florecne Pugh, cuyo estreno se dará en septiembre próximo. Y luego en noviembre, lo veremos en My Policeman que se estrenará en Prime Video en noviembre. Vaya año para el británico, ¿no?