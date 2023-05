La era del Harry’s House (acá la reseña del disco) continúa en lo que sería la parte final de la gira del ex One Direction. Pero los lanzamientos no deben parar por ello, así que Harry Styles nos trae el nuevo video para la rola “Satellite” que trae mucha emotividad.

El robot Stomper protagoniza el video de Harry Styles para “Satellite”, Foto: Captura de YouTube.

Harry Styles y un simpático robot protagonizan el video de “Satellite”

¿Recuerdan el hitazo que fue WALL-E cuando se estrenó? La historia del pequeño robot de reciclaje y limpieza que se enamoraba de otra robot más avanzada llamada Eva, sigue siendo genial a 15 años de su estreno. Y de alguna manera, parece que inspiró un poco el video que Harry Styles nos trae para “Satellite”.

O bueno, al menos nos recuerda a la película de Pixar de cierta forma. En el nuevo clip, conocemos a una pequeña aspiradora llamada Stomper, que se encuentra limpiando el backstage de Harry.

Imagen del video de “Satellite”. Foto: Captura de YouTube

Mientras todo el staff se prepara para el concierto, nuestro robótico y adorable personaje está viendo en la tele un programa sobre el rover Curiosity de Marte (narrado por Brian Cox). Y sí, al más puro estilo de WALL-E, Stomper parece enamorarse del robot de la NASA, así que emprende un largo viaje que lo lleva hasta la la agencia espacial.

El desenlace es más nostálgico pues en el robot se encuentra con Harry viendo las estrellas en cierto momento, pero a nuestro robótico amigo se le acaba la batería justo cuando por fin había llegado a un edificio de la NASA. Chiaaa…

Y sí, como los fans ya lo habrán distinguido, el nombre del robot es una referencia al popular ‘Satellite Stomps’, ese curioso pasito de baile bautizado por los fans que el cantante realiza en los conciertos cuando toca esta misma canción. Chequen el emotivo video que Harry Styles nos trae para “Satellite”.