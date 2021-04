Weezer le pone nostalgia (y algo de hard rock) a su nueva rola “I Need Some of That”

Aún no tenemos certeza al 100 por ciento sobre cuándo podremos asistir a un concierto o festival nuevamente, pero eso no quiere decir que no podemos disfrutar, por ejemplo, de nueva música. El show debe continuar de una u otra forma y eso lo sabe muy bien Weezer.

La banda encabezada por Rivers Cuomo no se guardó nada para este 2021 y en enero pasado, liberaron el disco Ok Human… pero ahí no para la cosa. Para los primeros días del próximo mes de mayo, el grupo volverá a lanzar otro material discográfico, esta vez bajo el título de Van Weezer y ya tenemos un adelanto más con la canción “I Need Some of That”.

Más música cortesía de Weezer

Weezer, como muchos artistas de la industria musical, tuvo que frenar labores de gira por aquello de la pandemia, Recordemos que en 2019 iniciaron el Hella Mega Tour a lado de Green Day y Fall Out Boy, con algunas fechas pactadas para 2020. Luego, llegó la contingencia y nada más no se pudo continuar con las presentaciones.

Pero bueno, de alguna manera había que aprovechar el momento. Con eso a cuestas, la banda se puso bastante creativa y a lo largo del año pasado, liberaron algunos sencillos para adelantar todo el trabajo preparado en los últimos meses. Ahora, a la espera de ver si se puede reanudar la gira en la segunda mitad de este 2021, la agrupación ya mostró Ok Human en enero y el próximo 7 de mayo volverá con Van Weezer, disco del que ya tenemos un nuevo sencillo.

También puedes leer: WEEZER SE FASTIDIA DE LAS REUNIONES DE TRABAJO VIRTUALES EN EL VIDEO DE “GRAPES OF WRATH”

La banda libera “I Need Some of That”, su nuevo sencillo

Este nuevo disco será bastante especial en lo que se refiere al sonido del grupo. Seguro que varios de ustedes, queridas lectoras y lectores, ya se les cruzó por la mente cómo sonará el disco tomando en cuenta el nombre del álbum…. y están en lo correcto.

La banda hay ha comentado en el pasado que este material recogerá las influencias más cercanas al hard rock y al heavy metal de la vieja guardia que orillaron a los integrantes a componer música. Eso sí, sin dejar de lado su característico sonido. De esta manera, escucharemos por ahí el coqueteo que Rivers Cuomo y compañía tienen con grupos de la talla de Van Halen (la referencia en el título de la placa discográfica), Black Sabbath, Metallica, KISS y más. Compruébenlo ustedes mismos echándole oído a la nueva rola “I Need Some of That” a continuación.