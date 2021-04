Weezer se fastidia de las reuniones de trabajo virtuales en el video de “Grapes Of Wrath”

Y a ti, ¿Cómo te va con aquello de home office? Seguro que, como muchos de nosotros, no esperabas que esto se prolongara tanto. Pero bueno, nos tocó adaptarnos y llevar el trabajo a casa, asunto que de repente se vuelve complicado cuando se trata de hacer juntas por videollamada, por poner un ejemplo. Pues algo así es lo que plasma Weezer en su nuevo videoclip.

La banda liderada por Rivers Cuomo lanzó sorpresivamente este miércoles el audiovisual para “Grapes Of Wrath” y por ahí, muchos godínez hogareños se sentirán identificados. Además, la liberación del clip se da en una fecha muy especial.

Weezer libera el video para “Grapes Of Wrath”

Sí, lo sabemos. Así como trabajar de manera remota tiene sus ventajas, también se vuelve un poco complicado en algún momento. En ese sentido, una de las cosas de las que más se queja la gente -al grado de que las redes se atiborran de memes- son las juntas por videollamada.

No importa en que plataforma sea; todos conocemos a alguien que de plano ya no soporta entrar a una reunión de este tipo. Y bueno, aunque posiblemente los miembros de Weezer no tengan un horario o trabajo de oficina, parece que saben bien a lo que nos referimos. Tan es así que ese es el tema principal de “Grapes Of Wrath”, el nuevo video que acabar de lanzar como parte de su álbum Ok Human.

El clip arranca con Rivers Cuomo diciendo algo que ese godínez hogareño en tu interior tiene ganas de externarle al mundo: “Simplemente no sé por qué tenemos qué hacer estas reuniones cada semana”. Acto seguido, al vocalista se le prende el foco y en cuanto comienza la videollamada con los demás integrantes, pone una foto suya frente a la cámara de su computadora.

Pero el no es el único que que parece fastidiado de esto. Los demás miembros de Weezer se las ingenian también y, por ejemplo, Scott Schriner pone una réplica suya de cartón en tamaño real. Al que de plano sí le valió fue a Brian Bell, quien solo puso un globo con una carita feliz para intentar despistar a los demás. Checa el video a continuación.

Una fecha especial

Como comentamos, Weezer no lanzó este videoclip solo porque sí. De hecho, el título de la canción es un homenaje al libro del escritor John Steinbeck que fue publicado por primera vez un 14 de abril de 1939, por lo que en este 2021 está cumpliendo su 82 aniversario.

Dentro de la rola, Cuomo también hace referencias a otro grande escritores como Virginia Woolf, George Orwell, Joseph Heller, Herman Melville, J.R.R. Tolkien y otros tantos literatos legendarios. Ahí nada más para que vean que en cuarentena también está bueno echarle una leída a algún libro.