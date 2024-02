Lo que necesitas saber: Leizer Guss, ejecutivo de OCESA, recuerda junto a nosotros cómo nació el EDC México a 10 años de la primera edición.... y más.

Para muchos, el Vive Latino es el evento que mostró el camino para que se abriera la gran oferta de festivales en México. Luego, de la mano de OCESA, más eventos han llegado para diversificar la línea de festivales en la capital mexicana… Y en ese sentido, la historia de EDC México es bastante especial.

El festival está cumpliendo 10 años en el 2024; es una década en la que se ha convertido en un referente del EDM dentro de la escena mexicana, y uno que ha cobrado gran relevancia a nivel internacional.

Imagen ilustrativa. Foto: OCESA/Insomniac.

Pero no solo se ha convertido en un espacio de realización para una de las fiestas más grandes que llegan cada año al Autódromo Hermanos Rodríguez… También se ha vuelto un impulsor de artistas de la electrónica en México, y nos ha demostrado lo valioso del público mexicano como un mercado diverso.

Con motivo de los 10 años del festival, por acá nos echamos una platicada con Leizer Guss, subdirector de eventos internacionales de OCESA y una de las mentes que confió en el potencial del festival para traerlo al país hace ya varios años.

Repasamos aquí cómo llegó el festiva a México, cuál era el contexto del EDM aquí y sobre algunos de los talentos que han crecido de la mano del festival con el paso del tiempo.

La historia del EDC México, contada por uno de sus principales impulsores

Para entender cómo fue la llegada de EDC a México, hay que remontarse al Coachella 2012 y a la presentación de Swedish House Mafia en aquella ocasión. El grupo había anunciado que aquel tour era el último que harían antes su separación…

Aquel show del combo sueco, de la mano de otros referentes como Deadmau5 que había conseguido un extraordinario recibimiento en recintos como el Shrine de Los Ángeles, estaban asentando el concepto del EDM en el pico de popularidad de la industria musical.

Y uno de los países que aparecían en el radar de Swedish House Mafia para tocar antes de decir adiós, fue México. Ellos vendrían entonces en febrero del 2013, con OCESA en mente para que fueran los encargados de organizar el concierto que se llevaría a cabo en el Foro Sol como parte del One Last Tour.

Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso con Swedish House Mafia en el 2012. Foto: Getty.

“Con ese show de Swedish House Mafia ya se hablaba del EDM… Claramente era una cultura que a nivel mundial existía desde hace mucho y en México, había un público muy joven muy precoz que le gustaba la fiesta…”, dice Leizer Guss, ejecutivo de OCESA, sobre el contexto que encontraba la promotora para animarse a hacer un festival de electrónica. Así nos lo cuenta:

“Nosotros como promotores, nos empezamos a dar cuenta que era muy posible que el valor que te deja un show en donde solamente hay un DJ levantando las manos y no pasa nada más, pues podría llegar a ser pasajero. Entonces, vimos la oportunidad de capturar la esencia de la escena para siempre con un festival. En ese momento, empezamos a hablar con EDC (festival originario de Las Vegas)…. “Hicimos el primer EDC en marzo del 2014, donde toco Avicii… No nos fue nada bien porque el primer EDC perdió muchos millones de dólares. Pero después de hacerlo, se sintió diferente; se sintió que hablábamos claramente con la comunidad de niños precoces que habían ido a Swedish House Mafia, pero por el otro lado también quería venir la escena raver de México de toda la vida”.

Imagen ilustrativa del EDC México 2014. Foto: vía Facebook.

Los retos detrás del EDC México: Insomniac y Pasquale Rotella

Como mencionaba Leizer, el primer EDC México no fue muy sencillo por el hecho de que perdió bastantes millones de dólares. Nos cuenta en entrevista que incluso, el festival fue redituable hasta la tercera o cuarta edición…

Pero más allá de eso, ha habido un punto de inflexión importante en su realización: el acercamiento que han tenido los organizadores mexicanos con Pasquale Rotella, el fundador de Insomniac y del concepto del EDC Las Vegas.

Sopitas.com: ¿Qué clase de detalles son los que Insomniac y Pascual les ha dejado como lección a ustedes como promotores en México?

Lezier Guss: “Son muchísimos. Realmente he visto a Pasquale sufrir, eh… Está la conexión especial que tienen con el público, que se ve en cada póster de EDC que hasta abajo dice ‘el headliner más importante de todos: tú’. Eso es 100% real en la manera de Pasquale de afrontar casi cualquier problema. Antes de pensar en él mismo, en el dinero o en cualquier otra cosa, piensa en cómo va a afectar al público”.

Pasquale Rotella, fundador de Insomniac y del concepto de EDC México. Foto: Getty.

Aunado a ello, Leizer también menciona que Pasquale Rotella siempre ha tenido algunas ideas que parecen sencillas, pero también son alocadas. Al final de cuentas, se trata de recrear una experiencia diferente, incluso desde la entrada al festival, literalmente.

“No se podía, pero en algún momento Pasquale tenía el sueño de poner resbaladillas en la entrada. Y era como: ‘güey, estás bien loco’. Obviamente, al final sí pusimos unas resbaladillas un año en la entrada. Al lado de las resbaladillas, había 40 metros libres para que la gente quisiera entrar caminando. “De repente tiene muchas cosas así, y la verdad es que sí le agrega un nivel interesante a la forma de hacer festivales, y también le agrega un propósito”. Leizer Guss en entrevista con Sopitas.com.

Pasquale Rotella, fundador de Insomniac y del concepto de EDC México. Foto: Getty.

Los artistas mexicanos que han crecido junto al festival y la escena mexicana

Para Leizer, el crecimiento de la escena del EDM nacional recae en la inspiración, de la cuál el EDC México sin duda ha sido parte sustancial. Y es él mismo quien nos cuenta que uno de los objetivos del festival a la hora de hacer la curaduría del line-up, es abrir espacios para los nuevos artistas. Pero al mismo, quieren que estos artistas emergentes vean más allá del festival en sus carreras.

“Seguimos inspirando a generaciones nuevas y los hacemos participes del sueño. Yo creo que van a seguir habiendo nuevas camadas. De repente, hay un poco de riesgo en la curaduría como en los mismos DJs. Sí hay algunos DJs que empezaron en el EDC y que hoy encuentran formas de reinventarse para seguir siendo vigentes; ser ese superhéroe que todos quieren ser. “Siempre se lo digo a los chavitos cuando me preguntan si podemos hacer que toquen en EDC. Sí podemos hacer que toquen, porque dentro de los objetivos del comité que hace la curaduría del festival está cumplir el sueño y comprobarle a los demás jóvenes que hay un camino. Pero el reto para los nuevos artistas tiene que ser cómo lograr que tocar en el EDC no sea el pico de tu carrera”.

Imagen ilustrativa. Foto: Facebook oficial del festival.

Y en medio de todo ello, Leizer abre un espacio para recordar a algunos de esos artistas que han crecido de la mano del EDC. Tom & Collins son uno de ellos, así como también Mariana Bo, Jessica Audiffred, K1… La historia del EDC México no se entendería sin ellos, defintivamente.

“Me acuerdo de los Tom & Collins. Tenían una manager que un día nos fuimos a comer y ella me decía que tenía a los siguientes grandes DJs mexicanos… Yo pensaba que eran dos güeyes muy fresas que empezaron a tocar casi casi ayer, cuando yo era un niño… Y hoy en día me atrevo a decir que sí son estrellas mundiales, y hoy en día yo tengo un festival.

“De Mariana Bo, me acuerdo mucho la vez que su primera manager me dijo que ella tenía que tocar en el festival; que tocaba trance. La puse en el escenario trance, y de repente alguien me habla de Insomniac y me dice: ‘oye, güey, esto no es trance… Le está yendo bien, pero claramente no sabes qué es trance'”.

Tom & Collins. Foto: Getty.

Por ahí también figura la historia sobre cómo K1 (nombre real, Quique Espinosa) se convirtió en un referente del hardstyle mexicano, esto tras abrirle un concierto a Headhunterz.

“Yo tenía un showcito, si no me equivoco, después del primer EDC, con Headhunterz, que era un DJ de hardstyle. Insomniac me pidió muy atentamente averiguar si había una escena hardstyle en México, y la manera más fácil de comprobarlo era poner a Headhunterz a tocar en el Plaza Condesa…

“Un día me dijeron que necesitaba un abridor y yo de: ‘puta, güey, ¿de dónde sacó a alguien en México que toque hardstyle? No me acuerdo cómo salió el nombre de Kike 1 (conocido ahora como K1), le escribí en Facebook y me dijo que sí tocaba ese estilo…

“Ya conociendo la historia de Quique, a él sí le gustaba el hardstyle y lo tocaba al final de un sonidero… Así nos conocimos y a partir de ahí se volvió uno de los referentes del hardstyle en el EDC, y yo diría que hoy sigue siendo mínimo, a nivel histórico, el referente más grande de hardstyle de un DJ mexicano”.

EDC México como un antes y un después para la electrónica en México

Son 10 años de EDC México, queda clara una cosa: es el festival de música electrónica más importante en el país. Y en ese sentido, seguro que más de uno lo ve como absoluto referente. Para Leizer Guss, el evento ha marcado un antes y un después para esta escena del EDM nacional…

Sopitas.com: ¿Consideras que el EDC es punta de lanza de la escena electrónica en México? ¿A qué le atribuyes eso?

Lazer Guss: “No sé si punta de lanza simplemente porque sé que había una historia antes, pero sí creo que EDC México marca mínimo un antes y un después. Y también creo, sin querer sonar engreído, que ninguno de los festivales de música electrónica que han salido en nuestro país, realmente le hagan ningún tipo de, no quiero decir sombra, pero me parece algo muy separado de todo lo demás que existe.

“Regreso a lo mismo… Pascual tiene una visión muy particular de diferenciar el festival. No solo se trata de la música electrónica, de los DJs, no se trata de búhos, no se trata de fuegos artificiales… Se trata de darle una experiencia al público superior a cualquier otra. Y cuando pones eso en la visión del festival hasta arriba, creo que logras tener un producto diferente a los demás”.

Imagen ilustrativa del EDC México 2014. Foto: vía Facebook.

