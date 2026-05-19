Lo que necesitas saber: Los 32 equipos de la NFL votaron de forma unánime para que el Super Bowl LXIV se juegue en el nuevo estadio de los Tennessee Titans.

Preparen sus maletas. La NFL ya confirmó que el Super Bowl LXIV del 2030 se jugará en el nuevo estadio de los Tennessee Titans, que tendrá una capacidad de 60 mil aficionados, además de un techo cerrado.

Eso sí, el estadio todavía anda en construcción, pero se tiene previsto que este listo para el 2027.

Captura de pantalla

¿Dónde se jugará el Super Bowl LXIV?

Los 32 equipos de la NFL votaron de forma unánime para que el Super Bowl LXIV se juegue en el nuevo estadio de los Tennessee Titans. Un espectáculo que, según Roger Goodell, será inolvidable para los amantes del futbol americano y la música.

Seguramente ya andan echándole ojo al encargado del show de medio tiempo, un cantante importante y sobre todo muy influyente, para que esté a la altura del gran evento que prepara la NFL.

“El Super Bowl LXIV en el nuevo estadio es el siguiente paso en esta extraordinaria trayectoria futbolística. La visión de Amy Adams Strunk y los Tennessee Titans contribuyó a que este momento fuera posible. Con el apoyo de la Corporación de Convenciones y Visitantes de Nashville y los Tennessee Titans, estamos ansiosos por ofrecer un espectáculo inolvidable en 2030“. Roger Goodell, comisionado de la NFL.

El nuevo estadio tendrá un costo de 2 mil 200 millones de dólares. Al parecer no van a tener que preocuparse por retrasos en la obra, como sucedió con la renovación del Estadio Banorte (antes Azteca), acá registran un avance del 75% de la obra.

Aunque tendrá poco menos de 9 mil asientos en comparación con el estadio actual estadio, su reducción permitirá que los aficionados tengan una mejor experiencia con una visibilidad superior a la anterior, además tendrá unos 130 palcos y 126 suites.

“Este estadio ofrece la mejor experiencia visual de cualquier estadio de la NFL, con asientos un 38% más cerca del campo que en el actual Estadio Nissan. Deje su impermeable en casa, ya que el techo translúcido y cerrado lo mantendrá protegido. Si el clima acompaña, podrá disfrutar de amplias terrazas con vistas panorámicas de la ciudad que amamos“.

Imagen nissanstadium.com

Ya veremos como le va a la NFL en su visita a Tennessee, todavía tienen algunos años para prepararse y tener un ese espectáculo inolvidable.