"Mi mamá sabe que estoy en el trabajo pero estoy en Acapulco": El saldo de 30 minutos del Acamoto 2026

Lo que necesitas saber: Casi 400 infracciones, 87 motos aseguradas y 8 detenidos fue el saldo del Acamoto 2026.

Ok, 30 minutos porque la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal dispersaron a los motociclistas que se dieron cita en la Costera Miguel Alemán para el Acamoto 2026… aunque el operativo no fue sólo cosa de la noche del 15 de mayo.

Ni la concentración de motociclistas únicamente en esta importante avenida de Acapulco.

Foto: @SSPGro

A los fieles del Acamoto también se les vio haciendo “acrobacias” en las playas de Acapulco. Y, bueno, aquí el saldo de la edición 2026, que estuvo más leve que la de 2025.

El saldo del Acamoto 2026

Si son nuevos por este condado del Acamoto primero les contamos que se trata de una concentración o reunión masiva e informal de motociclistas que se lanzan, año con año, a Acapulco, Guerrero.

Se sabe que se reúne gente foránea de CDMX y del Estado de México para llevar a cabo exhibiciones de acrobacias, rodadas, arrancones y enfiestar en la calle.

Foto: @SSPGro.

La gran bronca es que las cosas suelen salirse de control. En 2025, el Acamoto dejó el saldo de 8 personas fallecidas, más de 40 detenidos y 400 infracciones, por lo que para la edición 2026 se juntaron las autoridades de los tres niveles de gobierno para llevar a cabo un operativo y evitar que este saldo se repitiera.

¿Cómo les fue?

Pueeees… entre el jueves 14 y domingo 17 de mayo, las autoridades llevaron a cabo un operativo para evitar que los motociclistas se saltaran las reglas, ya que el Acamoto no obtuvo los permisos para llevarse a cabo.

Corte a: esto no fue impedimento para que más de cien motociclistas le cayeran a Acapulco, aunque tampoco pudieron organizarse para llevar a cabo como tal el Acamoto 2026.

De acuerdo con info de Caminos y Puentes Federales, citada por La Jornada, a Acapulco llegaron poco más de mil 500 motociclistas durante el fin de semana del 16 y 17.

Foto: @SSPGro

(Y, la verdad, la cifra fue menor a otros años que registraron más de 5 mil). En cuanto a la ocupación hotelera, la demanda alcanzó el 80.5%. Mientras que el saldo del operativo fue de:

383 infracciones.

87 motos aseguradas.

8 detenidos por no cumplir con el reglamento de tránsito.

57 atenciones y auxilios ciudadanos.

3 personas lesionadas y cero muertes.

Así lo compartió la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Acapulco mientras que los 30 minutos del Acamoto en la costera Miguel Alemán dejó imágenes como las de un joven diciendo: “Mi mamá sabe que estoy en el trabajo (…) estoy en Acapulco, ¡arriba el Acamoto!”.

Y en las playas un grupo de entusiastas haciendo acrobacias pese a los riesgos que implicaban tanto para ellos como para quienes estaban cerca.