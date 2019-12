Korn volvió este 2019 con su decimotercer álbum de estudio The Nothing, en el que regresaron a sus orígenes clásicos con sus misteriosos riffs de guitarra y los sonidos disonantes en las voces y guitarras que los han hecho conquistar al mundo del metal. Sin embargo, para Jonathan Davis, vocalista y co-fundador de la banda del 93, la creación de este nuevo disco no fue un viaje armónico ni divertido.

Desgraciadamente, durante la grabación de The Nothing, Davis perdió tanto a su esposa como a su madre. Algo que se ve reflejado en las 13 rolas que componen al disco. Ahora, en una mini serie documental de Youtube llamada Korn Docuseries 2019, se abrió sobre la creación del disco y el proceso que vivió.

En este nuevo mini documental de cinco episodios, que van desde los 4 hasta los 6 minutos y medio de duración, todo el equipo de Korn discute el proceso de creación de este nuevo disco. Especialmente Davis, quien en el quinto episodio habla sobre el efecto que las muertes de Deven y Holly tuvieron sobre él. Dijo: “Todo el disco es solo este proceso de duelo de todas las cosas por las que pasé. (Aunque) No es necesariamente un una copia exacta de mi dolor como la negación y el enojo. Pasé por todo tipo de cosas diferentes. Fui a un lugar realmente oscuro cuando las perdí, y creo que desde entonces traje de regreso algo oscuro conmigo”.

Durante el capítulo también se le ve a Davis simpatizando con un fanático que le cuenta al cantante sobre el impacto que tuvo para él la pérdida de su hermano a causa de las drogas. Davis le dice de regreso: “No eres el mismo después de que algo así sucede”.

Davis y Deven se casaron en 2004, pero 12 años después el cantante de Korn solicitaría el divorcio. Dos años más tarde, presentó una orden de restricción por violencia doméstica contra Deven, citando los problemas de ella con la adicción a las drogas. Deven moriría en agosto de ese mismo año debido a una sobredosis de cocaína, heroína, fluoxetina, clonazepam y topiramato en su sistema.