Jorge Drexler arrasó en los premios Latin Grammy. Con siete gramófonos, dejó atrás a los nombres más sonados de la industria como Bad Bunny y Rosalía. Y es que Tinta y Tiempo es un disco que explora un lado luminoso de la pandemia a pesar de ser “anti-pandémico”.

Platicamos con Jorge Drexler previo a su show en el Auditorio Nacional, el más grande en sus 30 años de carrera (chequen la reseña de su show acá) .

Una luz al final del aislamiento

Tinta y Tiempo es el nombre de la gira y del (número o solo ponerle ‘más reciente’) disco del cantautor uruguayo. Es un disco que explora temas como el caos, la crisis, el amor como parte de la ciencia. Pero al mismo tiempo es un disco que llama a la luz y llama mucho la atención que sea uno de los llamados “discos pandémicos”.

Y entonces, escuchar este disco se vuelve un ejercicio de esperanza y adaptación es como una luz. No sé qué piensas tú al respecto, ¿esta fue la intención o es solo una percepción?

Jorge Drexler: “Es que tienes toda la razón del mundo, es que es un disco anti- pandémico y por lo tanto todo depende de la pandemia. Es más centrado en la crónica de lo que estaba pasando en ese momento: de las mascarillas, el miedo, la enfermedad, la soledad y las pantallas.

“Cuando empezó a verse una luz al final del túnel, en mi interior pensé: quiero en el 2022 cuando termine esto, llevarme al escenario esa sensación de claustrofobia, esa sensación de miedo, esa sensación de incertidumbre, pero la verdad no estaba listo para hablar de lo que se vivió en esos meses. Yo lo que quería era recuperar mi vida y entonces pasé a escribir de otra cosa que nos enseñó la pandemia.

“Entonces empecé a escribir de las cosas que echaba de menos: de los afectos. Empecé a escribir sobre algo luminoso.”

Foto: Liliana Estrada

¿De dónde viene “Tinta y Tiempo”?

Sobre el título Tinta y Tiempo, Drexler cuenta que hay un poemario de Mauricio Rosencof, que se llama La Margarita. Rosencof fue preso político en la dictadura uruguaya de Mujica. Y así, en aislamiento y sin contacto humano, escribió La Margarita en un papel de fumar y de tinta usó el interior de bolígrafo que alguien le consiguió meter, colar a cambio de no sé qué en la cárcel. Irónicamente a las condiciones en que se escribió, este poemario trata de cosas bellas: los paseos, los vestido, la fiesta y la música.

“El ser humano tiene esa capacidad. No escribimos siempre para hacer crónicas ni reflejar a veces lo que escribimos para escapar de una realidad. Y eso fue lo que hice. El trabajo de crónica no es mi obligación, es de los periodistas. La mía es provocar algún tipo de emoción, que en ese caso yo no quería que fuera esa tristeza y aprehensión, quería que fuera otra cosa.” Jorge Drexler en entrevista para Sopitas.com

La relación de Jorge Drexler con la ciencia

Y también ver que el disco y muchas canciones que tienes no se alejan de la ciencia. Siendo médico, en algún punto en el que dejas todo por la música, ¿te propones tener presente siempre la ciencia?

Jorge Drexler: “Durante mucho tiempo yo pensé que había perdido el tiempo diez años que estuve en la facultad de Medicina. ¿Por qué no haber empezado antes como mis amigos como Andrés Calamaro o como Fito Páez, que a los 17 años ya estaban de gira y a los 19 ya tenían un proyecto propio con canciones.

“Pero luego me di cuenta que esos 12 años pasé viendo el mundo desde otro ángulo, aprendiendo otro lenguaje de su lenguaje, de la biología, el lenguaje de la neurofisiología, del el lenguaje de la práctica, de la curación. Me di cuenta de esas cosas cuando vencí ese miedo casi con 40 años en el disco Eco. Recién ahí sentí que me completé como persona. Estuve muchos años escondiendo la túnica del hospital cuando iba a tocar en boliches en Montevideo, porque me daba vergüenza que mis colegas músicos sintieran que el que estaba, el que estaba ahí, no era un artista, era un médico y me daba vergüenza que mis colegas músicos pensaran que yo no era un músico completo.

“Hay una apreciación que siempre me gusta hacer. La medicina no es una ciencia, sino que es una práctica que se apoya en la disciplina científica y es muy bonito, porque le da un carácter realmente artesanal al arte y la humaniza. En ese sentido, para ser músico debes saber de sonido, de luz, de escenografía y hasta de anatomía.”

Las colaboraciones y propuestas de Drexler

Uno de los aspectos que más resaltan del nuevo álbum de Drexler es la lista de colaboradores tan variada y rica. Desde el adelanto “Tocarte” con C. Tangana, hasta la colaboración con el leyendas como Rubén Blades o con la cantante israelí Noga Erez.

¿Cuál es el criterio que tú sigues para elegir con quién colaboras y quién a quién invitas a tu música?

Jorge Drexler: “Solo dos. Que me guste lo que hacen artísticamente y que sean persona de bien. Si no que se lleve bien conmigo, que nos llevemos bien, que nos entendamos, que tengamos una visión común acerca de lo que es la amistad y de lo que es la canción.

“Todas las personas que están invitadas a pesar de que tiene un rango de edad, estéticos, diferentes idiomas y lenguajes artísticos. Todos tienen en común que aman la canción con una veneración casi religiosa. Qué tienen el gusto de tratar a la canción como una herramienta de crecimiento personal y artístico. Todas esas personas piensan eso”.