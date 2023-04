Oh sí, tenemos un regreso musical más de esos que resultan bastante emocionantes. Como ya lo leyeron arriba, Jorja Smith vuelve a las andadas y lo hace con su nueva canción “Try Me”.

Parece que la británica está lista para arrancar una nueva etapa en su carrera, y lo hace con una canción tan épica como emotiva, con un trasfondo que resultará bastante inspirador para quien le eche oído. ¿Será que tengamos nuevo disco de Jorja pronto?

Imagen promocional del sencillo “Try Me” de Jorja Smith. Foto: Cortesía.

Jorja Smith vuelve a escena con la canción “Try Me”

No es como que Jorja haya desaparecido en el último par de años como tal. Colaboraciones, sencillos aislados como “All of This”, el EP Be Right Back del 2021 y más… La británica ha trabajado en diferente material desde hace rato, pero ya hacía falta verla protagonizando un lanzamiento nuevo.

Y se nos hizo… Este jueves 13 de abril, Jorja Smith compartió su nueva canción “Try Me” con la producción del dúo femenino DAMEDAME, todo en un track que se caracteriza por su intensa instrumental llena de emotividad, que claro, encaja a la perfección con la voz de la inglesa.

Imagen del video oficial. Foto: Captura.

Como dijimos, el trasfondo de este tema resulta bastante inspirador. En un comunicado oficial, Smith mencionó que este tema es una declaración sobre aguantar la exposición ante el mundo; mantenerse fuerte ante las opiniones más duras que se hacen nosotros mismos desde el exterior.

“[La inspiración proviene de] estar en el ojo público, se trata de tener que exponerse frente a un mundo que tiene muchas opiniones“, mencionó la cantante. El video es igual de significativo, mostrándonos una danza que representa cómo las visión y las opiniones de las demás personas sobre nosotros, están fuera de nuestro control.

Y al no poder controlar todo eso, lo único que nos queda ‘tomar al toro por los cuernos’ y hacerle frente a esas situaciones. Chequen acá el video que Jorja Smith nos trae para “Try Me”.

¿Se vendrá nuevo disco de Jorja Smith?

El lanzamiento de Jorja Smith con “Try Me” emociona a los fans por lo que parece es el inicio de una nueva etapa en su carrera, y lo que podría ser su segundo disco de larga duración.

Recordemos que el álbum debut de Jorja, Lost & Found, se lanzó en el 2018. Sí, ya han pasado cinco años desde entonces. Y en medio de este tiempo, Smith lanzó el ya mencionado EP Be Right Back.

Así que es momento –o eso parece por ahora– de que una de las voces británicas más rifadas del R&B actual haga su regreso triunfal a escena. Por supuesto, por acá andaremos bien atentos a cualquier próximo anuncio. Checa por acá el perfil de la artista que nos armamos hace no mucho.