¡El príncipe vive! Te contamos cómo ver el homenaje de José José en el Vive Latino

Durante todo este tiempo que pasamos sin conciertos ni festivales presenciales, nos dio tiempo de recordar con nostalgia esa época donde éramos felices y no lo sabíamos, pero sobre todo cuando no existía el coronavirus. Pero también nos ha servido para rememorar a aquellos que ya no están con nosotros, como el caso de José José, que casi dos años de su muerte, el Vive Latino está preparando un homenaje que todos podremos ver.

Como recordarán, durante la edición 2020 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, armaron un gran tributo comandado por Emmanuel del Real de Café Tacvba. En el primer día de actividades, tanto él como un montón de artistas de todo el continente se unieron para interpretar los clásicos del ‘Príncipe de la canción’, que para ser honestos, fue una de las presentaciones más emotivas y significativas de toda la jornada musical.

El Vive Latino transmitirá el homenaje que armaron a José José

Después de meses de incertidumbre, el Vive Latino dio señales de vida en sus redes sociales, reactivando sus cuentas y revelando las fechas oficiales para su regreso en 2022 (POR ACÁ las pueden checar). Sin embargo, la cosa no paró ahí, ya que anunciaron con bombo y platillo que transmitirán en vivo y por primera vez aquel homenaje a José José que tuvimos chance de ver en el Foro Sol y no solo eso, sino que tienen preparada otra sorpresa muy especial.

Resulta que además de ver a Emmanuel del Real compartiendo escenario con Mon Laferte, Andrés Calamaro, Dr. Shenka de Panteón Rococó, Carla Morrison, Ely Guerra, Ximena Sariñana, Alemán, Pato Machete y muchos más, también estrenarán un documental sobre este show, donde seguramente todos estos artistas compartirán la experiencia de participar en este tributo y lo que representa la música del ‘príncipe’ en sus vidas.

¿Y cómo le hago para ver este show?

Pónganse las pilas, porque el Vive Latino transmitirá el homenaje a José José este 19 de septiembre a las 8 de la noche (hora del centro de México), y lo mejor de todo es que será gratis, porque lo podrán seguir a través del canal oficial del festival (ACÁ les dejamos el enlace) y su cuenta de TikTok. Pero mientras nos preparamos para echarnos completito este show, es momento de checar uno de los momentos más importantes en la carrera del ‘Príncipe de la Canción’, el OTI de 1970: