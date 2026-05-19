¿Por qué la OMS alerta de la magnitud y velocidad del ébola en África?

Lo que necesitas saber: El aumento de casos confirmados y sospechosos, así como su registro fuera del epicentro del brote es una muestra de la magnitud y rapidez con que se ha propagado el virus Bundibugyo de ébola, según la OMS.

Por el aumento de los casos —entre confirmados y sospechosos—, así como su dispersión fuera de la zona donde comenzaron los registros; la OMS explicó que el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo ha roto las barreras en cuanto a magnitud y velocidad.

Y esto representa una alerta dentro de la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional hecha por la OMS (Organización Mundial de la Salud) el 17 de mayo.

Foto: @WHOAFRO.

OMS alerta de la magnitud y velocidad del ébola en África

El martes 19 de mayo, la OMS llevó a cabo una conferencia para explicar un poco más la situación de los casos de ébola en África central (República Democrática del Congo y Uganda).

Allí, el director Tedros Adhanom dijo que se han notificado casos en zonas que no formaban parte del perímetro del brote, como zonas urbanas en Uganda (su capital, Kampala, o la ciudad Goma); además de que entre los fallecimientos hay personal de salud que se sumó en la contención del brote.

Este cuadro podría indicar un riesgo de mayor propagación. Y justo por esta razón, la OMS alertó de la magnitud y velocidad en que se ha extendido el virus Bundibugyo.

Foto: cdc.gov.

Hasta la fecha se han confirmado 30 casos, reportado más de 50 sospechosos y cerca de 130 fallecimientos presuntamente relacionados con este brote, que comenzó a registrarse en el noreste de República Democrática del Congo pero que se ha extendido hasta Uganda.

La situación se vuelve un poco más compleja porque —como lo explicó Anne Ancia de la OMS en la República Democrática del Congo— se mezclan factores logísticos, epidemiológicos pero también sociales y humanitarios a causa del desplazamiento forzado de la gente por las situaciones de violencia o las zonas de difícil acceso.

De hecho, Anne Ancia indicó que el epicentro del brote es una zona insegura y remota, a la que es difícil llegar —y a eso hay que agregar la falta de recursos para una prevención sanitaria.

Sin recursos para identificarlo

En el caso del brote en las provincias de Ituri y Nord-Kivu de República Democrática del Congo, Ancia explicó por qué las autoridades tardaron en identificar el virus Bundibugyo:

Si bien República Democrática del Congo tiene experiencia, lo cierto es que la falta de reactivos para identificar adecuadamente el virus le dio al traste a todo.

Foto: @WHO.

El laboratorio de Ituri sólo tenía reactivos para la cepa Zaire, por lo que las pruebas de los casos arrojaban negativos.

Y al principio pensaron que se trataba de malaria o chance salmonelosis hasta que las muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Investigación Biomédica en la ciudad de Kinshasa (capital de la República Democrática del Congo) y descubrieron la cepa Bundibugyo.