¡Kings of Convenience anuncia su regreso a México después de 10 años!

En México no nos cansamos de ver a Erlend Øye con sus distintos proyectos. Apenas estamos asimilando lo que vivimos en los shows de The Whitest Boy Alive en nuestro país, que luego de una década de ausencia, regresaron para tocar en Tecate Pa’l Norte y Corona Capital (POR ACÁ les contamos cómo se puso su presentación en el festival de la CDMX). Sin embargo, parece que no fueron suficientes días por acá para el músico noruego, ya que volverá ahora para tocar con Kings of Convenience.

Como recordarán, en noviembre de 2011, Erlend y Eirik Glambek Bøe vinieron para dar varios conciertos en Guadalajara y la Ciudad de México. En aquel entonces nos visitaron para presentar su disco Declaration of Dependence, pero después de eso, cada quien tomó su camino para trabajar en otros proyectos. Finalmente este 2021, para sorpresa de todos y tras casi 10 años de ausencia, anunciaron su regreso oficial a los escenarios con un nuevo material discográfico, Peace or Love.

¡Kings of Convenience vuelve a México en 2022!

Pero agárrense, porque luego de las presentaciones que Erlend Øye dio junto a The Whitest Boy Alive en nuestro país (que por cierto, nos encantaron), el próximo año lo tendremos de vuelta por acá para presentar las nuevas rolas de Kings of Convenience en vivo y a todo color. Resulta que aventándonos un clavado en la página oficial del grupo, nos dimos cuenta de que además de su gira por Europa para el 2022, también ya estaba agendado un concierto que se llevará a cabo en México.

Tomen nota porque este proyectazo se presentará el 26 de febrero de 2022 en La Reserva Educare, ubicada en Guadalajara, Jalisco. En este show además los acompañará como teloneros Vacación, el dúo conformado por Caloncho y David Aguilar. Lamentablemente tenemos qué decirles que si ustedes ya estaban organizando el plan para lanzarse al concierto de Erlend y Eirik, les tenemos que decir que se tienen que poner las pilas porque están volando como pan caliente, ACÁ pueden entrar al sito para armarlos.

Ahora bien, no se nos desanimen que al parecer, Kings of Convenience podría tener una sorpresa más para sus fans mexicanos. Resulta que además de esta fecha en Guadalajara, hay rumores de que también es posible que regresen a la Ciudad de México para tocar sus clásicos y las canciones de Peace or Love. Por ahora, todos los que queremos ver a Eirik Glambek Bøe y Erlend Øye tendremos que esperar a que esto se haga oficial, pero no hay que perder la esperanza…