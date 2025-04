Lo que necesitas saber: Les dejamos una guía de los géneros que integran uno de los mejores lineups del año, para que disfruten al máximo posible del festival.

El festival AXE Ceremonia se ha caracterizado desde su origen por ser una celebración de la diversidad en todos los ámbitos posibles. Nació cómo una mezcla ecléctica entre sonidos y géneros, con un enfoque especial en que, en AXE Ceremonia caben todas las personas que deseen celebrar su identidad.

La edición 2025 de este festival se celebra este fin de semana, y por acá pueden consultar toda la información. AXE Ceremonia se ha convertido en un festival inmenso, y puede resultar un poco abrumador identificar todas las propuestas, los géneros que tocan y de dónde viene su sonido. Despreocúpense, que acá les dejamos una guía de los géneros que integran uno de los mejores lineups del año, para que disfruten al máximo posible del festival.

Géneros musicales diversos representados en el AXE Ceremonia

Hyperpop: el protagonista del festival, con mucha presencia para bailar intensamente

Charli XCX, A.G. Cook y The Dare representan en AXE Ceremonia a uno de los géneros que más han crecido en la última década, y es las formas más refinadas pero atascadas del pop, que se centra en una producción diseñada para abrumarte de manera positiva.

El hyperpop en vivo busca transportar la atmósfera de un club en pleno rave, pero con elementos brillantes y pegajosos, como las melodías del espléndido brat de Charli XCX (que reseñamos acá) con tintes de dubstep y beats profundos, por lo que te aseguramos que no dejarás de bailar en la ola de hyperpop que trae el AXE Ceremonia.

Tiene una estética propia que rescata elementos del trance y eurodance, además de tener voces con bastantes efectos. Aunque Charli es indiscutiblemente la cara del género, la curaduría del AXE Ceremonia se lució trayendo para la misma edición a sus productores A.G. Cook y The Dare. El hyperpop es una ola de sonidos digitales que te toma por sorpresa pero quieres escuchar más. Acá te dejamos una guía completa del hyperpop.

El rap en todas sus formas sigue logrando posiciones principales en el AXE Ceremonia

En el lejano 2014, Ceremonia trajo a Tyler, the Creator por primera vez, con una visión extraordinaria sobre la importancia del rapero. Traer actos de rap en inglés a México ha sido arriesgado, y a la fecha hemos visto pocos actos de rap que no sea en español en festivales, como Run The Jewels y Skepta.

Para esta edición, Ceremonia se lució y traer actos de rap maravillosos en inglés y en español. Repite el inmenso Tyler, the Creator, con la que quizás sea su gira más ambiciosa a la fecha, relativa al disco Chromakopia, que reseñamos por acá. Esperamos algo intenso y violento, como suele hacerlo Tyler sobre el escenario, con una puesta en escena teatral y en la que el rapero lo deja todo.

Acompañando a Tyler, tenemos actos sorprendentes como Hanumankind, Lil Yachty (con todo y su disco de rock psicodélico), NSQK y Simpson Ahuevo. Las variantes del rap, sobre todo en el caso de NSQK, nos dejan sumergirnos en un mundo que invita al artpop y por momentos a la electrónica, eso sí, con rimas aceleradas y llegadoras.

Hanumankind viene directo desde la India, con un estilo que recuerda lo transgresor de Danny Brown y una producción que alude a muchos de los ritmos de su país, por lo que también es un acto imperdible de este AXE Ceremonia.

AXE Ceremonia triunfó al traernos a Travis Scott y Kendrick Lamar en ediciones anteriores, y todo indica que seguirán apostándole al rap, por lo que solo nos toca disfrutar la oferta de este género para esta edición.

Pop variado y de culto para celebrar la vida y alegrarnos ante el desamor

Otro de los géneros que le da identidad a AXE Ceremonia es el pop como uno de los sonidos más impactantes en la historia de la música. Hay harto que escuchar en este festival: independiente, alternativo y artístico. Para esta edición del AXE Ceremonia, encabeza este pilar la esperada visita de FKA Twigs, una visionaria del género que nos acaba de regalar EUSEXUA (que reseñamos por acá), una oda al art-pop e indie-pop.

The Marías, la fascinante banda que nos regaló el año pasado Submarine (que reseñamos por acá), tocará su nuevo disco en el AXE Ceremonia, una mezcla melancólica de pop con tintes Rhythm & Blues suave. La banda vino el año pasado y nos sorprendió su poder de convocatoria, por lo que será un acto memorable en esta edición.

Como una gran sorpresa, Magdalena Bay viene por primera vez a México, y no podemos esperar a escuchar su mezcla centrada en el synth-pop con toques de electrónica, que luce en en su Imaginal Disk (2024). Complementan actos novedosos con mucho enfoque en melodías vocales como ARON y pablopablo.

Lo ecléctico del trip-hop, Rhythm & Blues, jazz y hasta funk, representados en AXE Ceremonia

El AXE Ceremonia no discrimina, y trae actos que a propósito han metido varios géneros a la licuadora para obtener una mezcla que te suena a algo familiar, pero no se puede limitar con pocas palabras descriptivas. Tal es el caso de actos como Massive Attack, Parcels, CA7RIEL & PACO AMOROSO, y nos atrevemos hasta a meter a Naty Peluso (la entrevistamos sobre eso y más por acá) aquí.

El regreso de Massive Attack a AXE Ceremonia tras 6 años de ausencia será una celebración a las leyendas del trip-hop de vanguardia, con tintes de electrónica dance y hasta rap. Si hay unos pioneros de la liberación de categorías, son este par de ingleses visionarios.

Los australianos Parcels son una de las muestras más claras de que, si los géneros son compatibles, se pueden mezclar en algo nuevo que no necesariamente lleve nombre. Si no los han visto en vivo, no pueden perderse de esta bandota, que toca en vivo disco, funk, techno y hasta R&B romántico.

Damos el brinco a lo más novedoso, con CA7RIEL & PACO AMOROSO, un par de argentinos que nos siguen asombrando con su capacidad para hacer rolas de acid jazz, rapeadas, con puentes de pop noventero y hasta electrónica. Estrenando su EP PAPOTA (que reseñamos por acá), “Cato y Paco” serán uno de los actos memorables de esta edición del AXE Ceremonia, ya que van que vuelan a ser headliners en los próximos años.

Electrónica de autor, con leyendas actuales y futuras que se reúnen en el AXE Ceremonia 2025

Las bases de AXE Ceremonia nos remontan a la electrónica, y este año se lucieron una vez más con los enormes GESAFFELSTEIN, Brutalismus 3000 y Richie Hawtin. Se suman actos recientes que van en un ascenso claro, como Barry Can’t Swim y Kelly Lee Owens, que tocarán live sets, (por acá les explicamos las diferencias).

Estos actos son de una electrónica distinta al clásico EDM, por lo que esperen tintes obscuros, mezclas con elementos como breakbeat y hasta techno del prohibido que es intenso y abrumador.

AXE Ceremonia se ha caracterizado por tener una curaduría en todos los niveles de su lineup, y este año se lucieron al traer por primera vez a un festival a FCUKERS, un acto que nos mantendrá bailando con su homenajes al house vocal y reluciente. El dúo neoyorquino nos pondrá a bailar en su debut festivalero.

Lo regional: corridos tumbados y folk mexicano representan el sonido de México

Natanael Cano llega al AXE Ceremonia como un headliner al nivel de los internacionales que nos visitan en esta ocasión, como uno de los pioneros de los corridos tumbados, la fusión del regional con elementos del trap y el hip-hop.

El “Nata” llegará con guitarras y acordeones a tirar rimas sobre la buena vida, con su voz distintiva, y en vivo es un show abrumador.

En el folk mexicano tenemos a dos monstruos que llegan al AXE Ceremonia con carreras nutridas y de culto, como lo son Ed Maverick y Juan Cirerol. Ed Maverick lanzó recientemente el excepcional LA NUBE EN EL JARDÍN, y no podemos esperar para escucharlo en vivo. Prepárense para sacar lágrimas y sonrisas, con este letrista excepcional.

Por otro lado, Juan Cirerol regresa mejor que nunca, tras una serie de obstáculos en su carera, pero Cirerol es un cantautor sincero y observador de la realidad complicada en el país, que simplemente no os podemos perder en esta edición de AXE Ceremonia.

Ahí está, para que no digan: “No sé qué toca”, analizamos en esta breve guía los actos del festival que podemos agrupar por categoría, para que se claven en grupos similares a los que les atraen en esta edición del AXE Ceremonia. Aún quedan boletos para el festival, que pueden conseguir por acá.