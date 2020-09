WHAT?! Lana del Rey anda de visita en México y ya alborotó a sus fans

Los fans de Lana del Rey en México seguramente andan con la emoción a todo lo que da. Y es que la cantante y compositora estadounidense anda en nuestro país a dar el rol. O al menos así lo confirmó con las últimas historias y fotografías que ha compartido a través de sus redes sociales. ¡No es un simulacro!

Lana del Rey fue captada en México

Parece que desde hace unas horas y a través de sus historias de Instagram, Lana del Rey comenzó a levantar sospechas sobre su visita a México. Algo que posteriormente confirmaron algunos fans de la también productora, quienes aseguraron que Lana del Rey estuvo en un establecimiento de Ensenada, Baja California, celebrando el cumpleaños de una amiga.

😍| •Lana Del Rey el día de ayer en Ensenada Baja California en "Los Viñedos De La Reina" junto con sus amigas celebrando un cumpleaños! ❤️. Posted by 𝐃𝐢𝐨𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐃𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐲 on Sunday, September 20, 2020

Sin embargo, horas después fue la misma cantante quien confirmó que efectivamente está de visita en territorio mexicano. Al menos eso dio a entender con dos fotos que subió a su cuenta de Twitter, una de ellas una selfie de ella usando una camisa azul de cuadros, y otra de una gran bandera mexicana ondeando en lo alto.

Y obvio las reacciones no se hicieron esperar

Claro que estas fotos dieron de qué hablar entre sus fans y demás fanáticos de la música. En primer lugar, porque Lana del Rey se vino a pasar un tiempo en México y a pesar de la pandemia de coronavirus.

En segundo, porque muchos de sus fans siguen esperando a que la cantante lance su esperado séptimo álbum de estudio, el cual llevará por nombre Chemtrails Over The Country Club, mismo que no se sabe cuándo llegará a los oídos de todos, pues según se estrenaría a principios de septiembre de este año y nomás no.

En fin, acá algunas reacciones que dejó la visita sorpresa de Lana del Rey. ¿Quién de ustedes ya se la encontró? 🤔

Lana Del Rey es lo más emocionante que le ha pasado a #Ensenada desde la creación de las fuentes interactivas. https://t.co/kJwJKeWK4a — André Trejo (@AndreTrejo98) September 21, 2020

NO MAMEN ESTÁ EN ENSENADA VIVA BAJA CALIFORNIA VIVA MÉXICO CHINGADA MADRREEEEE https://t.co/329g7Rxj1g — алекстремо (@JOJ0SEPH) September 21, 2020

No pidió nacer mexicana, nomas tuvo suerte https://t.co/FwYvAiQiuX — chromarica (@zorramaleconera) September 21, 2020

Lana del Rey estába en ensenada comiendo churros, no se que hacer con esta información❤️ pic.twitter.com/rG01StzUH7 — Blue❃ (@lotxy) September 20, 2020

lana del rey estaba en ensenada otro triunfo para méxico pic.twitter.com/6EjVfRIbfg — ana (@charlottepuffs) September 21, 2020

Dice mi mami que si quieres pasar por un platito de pozole recalentado. Te mando mi ubicación por inbotssss*** hahaha love u QUEEN. (Créditos a la persona que hizo este edit) pic.twitter.com/SdTJdQDxMd — (@_ChemtrailsOTCC) September 21, 2020