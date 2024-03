Lo que necesitas saber: Nuevos discos, canciones y todo la música que no sabías que necesitas escuchar. Aquí los mejores lanzamientos musicales de la semana.

Mucha música, discos y rolitas nuevas para que vayas refrescando tus playlist. Aquí les traemos los lanzamientos musicales de la semana, con St. Vincent, Yard Act, Liam Gallagher, Petite Amie y más artistas.

Y mientras van checando el listado, les dejamos la lista de reproducción para que vayan escuchando las canciones por si no las tienen aún en el radar. ¿Cuál fue su lanzamiento preferido?

Aquí los lanzamientos musicales de la semana

St. Vincent regresa con la poderosa “Broken Man” y prepara nuevo disco

Daddy’s Home fue un discazo que nos mostró quizá el lado más retro de St. Vincent hasta el momento. Ahora, la querida Annie Clark parece preparada para un nuevo salto conceptual para lo que será su nuevo disco, All Born Screaming que saldrá el 26 de abril próximo.

Y bueno, ya tenemos una probadita con esta nueva canción llamada “Broken Man”. Atascada, distorsionada, frenética y maravillosa… y nos quedamos cortos con los adjetivos para calificar este temazo.

El disco tendrá a varios invitados como Dave Grohl, Cate Le Bon, Josh Freese, Rachel Eckroth, Mark Guiliana. Checa todos los detalles del álbum venidero aquí.

Liam Gallagher & John Squire, un disco con dos ídolos de Manchester

Los hermanos Gallagher estuvieron en las dos últimas ediciones del Corona Capital, obviamente con sus propios proyectos. Y aunque la ilusión de verlos juntos alguna vez de nuevo persiste, hemos de decir que también vale la pena escucharlos por separado.

En ese sentido, Liam Gallagher ha conseguido afianzar una producción ambiciosa junto a John Squire de The Stone Roses que nos acaba de entregar un disco muy bueno con letras motivadoras, canciones con calidad de himno moderno, esencia del madchester y más.

Éntrale a nuestra reseña de 5 estrellas de este disco, aquí.

Petite Amie y su pop psicodélico nos sigue cautivando ahora con “La Lave”

Ya hacía falta escuchar algo de Petite Amie, que consideramos es uno de los proyectos mexicanos que deberías estar escuchando sí o sí. ¿Será que ahora vengan un nuevo disco para el 2024? La respuesta es sí, y así nos lo contaron en la cabina de Sopitas FM.

La visita de la banda también fue el momento ideal para escuchar “La Lave”, una nueva canción en francés con una instrumental muy chill que combina perfectamente las guitarras acústicas con los sintetizadores más psicodélicos más vibrantes que se les puedan ocurrir. Una pieza imperdible que ya nos tiene saborenado el segundo disco de Petite Amie…

Yard Act se confirma como una de las bandas británicas más geniales del momento con su segundo disco

Yard Act sorprendió en el 2022 con su disco debut y debemos decirlo: esta llamativa fórmula del humor, la ironía, la crítica de la decadencia y la tragedia global es algo realmente –e irónicamente– esperanzador dentro de la industria musical.

A la banda se le ha considerado como post-punk en su primer álbum, pero en esta oportunidad nos ha mostrado una evolución que incluso los lleva a experimentar con el afrobeat. Where’s My Utopia? llegó con rolotas como “We Make Hits” y “Blackpool Illuminations”, entre otras rolas, para que gocen el disco completo. Checa la reseña de 5 estrellas del material acá.

Hinds nos traen “Coffee” para los lanzamientos musicales de la semana

Las Hinds se rearmaron como dúo, ahora con Carlotta Cosials y Ana Perrote liderando el proyecto, y parece que están listas para abrir una nueva etapa a cuatro años de su último disco.

Con una vibra muy noventera, “Coffee” luce como un manifiesta de ser sincero, ser honesto; hablar de lo que nos gusta y lo que no. Mucho estilo en el tema y su video oficial que realmente nos emocionan para lo que podría ser un nuevo disco próximo.

Cloud Nothings también nos traerá un nuevo disco este 2024 y aquí va el primer sencillo

Vayan anotando la fecha en el calendario: el nuevo disco de Cloud Nothings, Final Summer, llegará el próximo 19 de abril para romper tres años desde su último lanzamiento.

Con ello en mente, se unen a los lanzamientos musicales de la semana con su nueva canción “Running Through The Campus”, con una vibra ahí medio shoegaze. “La canción trata sobre un pensamiento intrusivo que llega cuando piensas si es un poco deprimente correr solo cuando todos se han ido para hacer algo con otras personas“, contó la banda sobre el origen de la rola.

Tiene ese toque nostálgico que de alguna manera, te puede abrazar si sientes que las cosas no van del todo bien. Así que esperamos un disco que vaya por esa línea, pero ya escucharemos…

Chetes nos pone emotivos con “Polvo de estrellas”

Este será un año lleno de presentaciones para Chetes, empezando por el Vive Latino y el Tecate Pa’l Norte. Y no solo eso, sino que se viene un nuevo disco que llevará por título Polvo de estrellas, que está armando en colaboración con la banda estadounidense Calexico.

Parece que el disco traerá una onda muy folk rock con toques country. La prueba está en el sencillo homónimo del disco, con una letra que nos invita a reflexionar sobre lo pasajera que es la vida… Lindo tema para pasar el rato.

Elbow se acerca al lanzamiento de un nuevo disco con la hipnótica “Balu”

Estamos a unos días de que Elbow comparta su disco Audio Vertigo. La expectativa está a tope con el material, y más cuando la banda muestra canciones de alta calidad como “Balu”.

Se trata de una de esas canciones que te capturan desde el primer momento por el punch que proyectan. Sintetizadores y bajo se combinan en un arreglo poderoso, seguido de una instrumental muy post-punk durísima donde la voz de Guy Garvey captura esa atmósfera oscura.

Las menciones honoríficas de los lanzamientos musicales de la semana

– “Stayinit” de Fred Again.. ft Overmono y Lil Yatchy

– “Von Dutch” de Charli XCX

– “Out Loud” de Cage the Elephant

– “Doctor (Work It Out)” de Miley Cyrus ft Pharrell Williams

– “Dizzy” de Olly Alexander

– “Enter The Mirror” de Everything Everything

– “Off The Wall” de Salt Cathedral

– “Funeral For Justice” de Mdou Moctar

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels.

Te puede interesar