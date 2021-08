¡Anuncian una edición especial de ‘Let It Be’ de The Beatles con material inédito!

No importa cuántos años pasen; Let It Be de The Beatles es un disco clásico de todos los tiempos (como casi toda su discografía, ja). Y no solo se trata de un material legendario por el compilado musical que alberga… su mística se desenvuelve por ser prácticamente el último disco que lanzaron como banda.

Y reiteramos: los años pasan, pero el álbum se mantiene vigente de generación en generación. Pero esto no nada más se trata de una idea con tintes romántico-nostálgicos… Recientemente, se acaba de anunciar que este icónico material discográfico tendrá una reedición con un montón de sorpresas, incluidas un sinfín grabaciones inéditas.

Se viene una edición especial de ‘Let It Be’ de The Beatles

Let It Be de The Beatles se lanzó en 1970 y aunque evidentemente tiene más de 50 años recorriendo los oídos de la gente, seguro que sigue emocionando en grande a los fans más acérrimos del famoso “Cuarteto de Liverpool”. Ahora, esa sensación llegará a otro nivel con una edición especial de dicho álbum, que incluirá un montón de estupendas remasterizaciones y material inédito para esos coleccionista de hueso colorado.

Este compilado expansivo se lanzará de manera digital por supuesto, pero lo realmente interesante son sus diversas entregas en formato físico, con los tracks de antaño y grabaciones desconocidas en mezcladas en sonido estéreo 5.1 surround y Dolby Atmos. La fecha de lanzamiento de todo este material es el 15 de octubre en todo el mundo (para que vayan anotando en su agenda).

Toda esta entrega de lujo incluye material que se grabó durante las sesiones que The Beatles grabó de 1968 a 1969, de lo que iba a ser el disco Get Back en el que trabajan con el productor Glyn Johns. Posteriormente, esas grabaciones se estancaron por un tiempo debido a algunas diferencias que tuvieron con Johns, hasta que fue Phil Spector se unió a la banda para terminar el trabajo en 1970.

Este box set especial, también incluye tomas descartadas, sesiones de improvisación, ensayos e incluso tracks granados durante el legendario concierto que dieron en la azotea de Apple Corps en la calle de Savile Row. Junto con ello, también viene un libro de pasta dura con notas inéditas y otros materiales gráficos a manera de álbum de recortes con firmas y anotaciones del grupo y colaboradores cercanos.

Junto con el material, también se liberaron algunos adelantos en plataformas como la mezcla estéreo de “Let It Be”, la primera interpretación en la azotea de “Don’t Let Me Down” y una mezcla jamás escuchada de “For You Blue”. Te mostramos a continuación las canciones compartidas y más abajo, las tres diferentes presentaciones físicas de esta edición especial.

Todo el contenido de la edición especial de ‘Let It Be’

Acá les mostramos todo lo que vendrá incluido en cada uno de los paquetes de la edición especial de Let It Be de The Beatles (POR ACÁ puedes checar precios y preordenarlo):

1. Let It Be Special Edition (Super Deluxe): 57 tracks

– 5CD + 1Blu-ray (nueva mezcla estéreo del álbum en alta resolución de 96 kHz / 24 bits; nuevas mezclas del álbum 5.1 surround DTS y Dolby Atmos) con libro de tapa dura de 105 páginas en un estuche troquelado de 10 “por 12”.

– Vinil masterizado de 180 gramos a media velocidad 4LP + 45rpm EP de vinil de 12 pulgadas con libro de tapa dura de 105 páginas en un estuche troquelado de 12,5 “por 12,5”

– Digital Audio Collection (stereo + album mixes in hi res 96kHz/24-bit / Dolby Atmos):

Let It Be (nueva mezcla en estéreo del álbum original): 12 temas

Tomas descartadas, improvisaciones de estudio y ensayos inéditos: 27 pistas

Mezcla inédita del LP Get Back de 1969 de Glyn Johns, recién masterizada: 14 pistas

EP Let It Be EP: 4 canciones (mezclas inéditas de 1970 de Glyn Johns: “Across The Universe” y “I Me Mine” y nuevas mezclas estéreo de Giles Martin y Sam Okell de los sencillos “Don’t Let Me Down” y “Let It Be”)

2. Let It Be Special Edition (Deluxe): 26 tracks

– 2CD en digipak con un folleto de 40 páginas condensado del libro Super Deluxe

– Let It Be (nueva mezcla estéreo del álbum original): 12 pistas

– Tomas descartadas inéditas, improvisaciones de estudio y ensayos: 13 pistas

– Mezcla de 1970 inédita para “Across The Universe”

3. Let It Be Special Edition (Standard): 12 tracks

– 1 CD en digipak (nueva mezcla estéreo del álbum original)

– Digital (nuevas mezclas del álbum en estéreo + alta resolución 96 kHz / 24 bits / Dolby Atmos)

– Vinil 1 LP masterizado a media velocidad de 180 gramos (nueva mezcla estéreo del álbum original)

– Picture Disc de edición limitada 1 LP de vinil ilustrado con la carátula del álbum (nueva mezcla estéreo del álbum original)