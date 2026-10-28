Kneecap y Robert del Naja de Massive Attack son algunos de los artistas que musicalizan 'Life Support', el documental en el que se siguió 2 años a un grupo de médicos que trabaja en Gaza.

Lo que necesitas saber: El soundtrack de 'Life Support' se estrenó hoy y las ventas de su versión vinilo se donarán a trabajadores de la salud en Gaza.

Lo que se vive en Gaza desde hace años es una completa tragedia y, debido a los diversos bloqueos establecidos por el gobierno de Israel, una de las labores que más se dificultan es la atención médica. Life Support es un documental que retrata ese trabajo.

Foto: Hosny Salah-Pexels.

Los médicos son los principales testigos del genocidio en Gaza

Bajo la dirección de Daniele Rugo, en Life Support se siguió por dos años a un grupo de médicos que trabajaron en Gaza. Los realizadores de este trabajo, además de documentar la labor de los galenos, captaron cómo estos –ante el bloqueo de periodistas internacionales– son los testigos del genocidio sistemático de palestinos.

Con narración de la protagonista de Andor, Denise Gough, Life Support se estrenó en junio en cines de Reino Unido y ya está disponible en algunas plataformas streaming (Apple y YouTube), además de ya tener disponible su banda sonora, la cual estuvo a cargo de Robert Del Naja (3D de Massive Attack), Kneecap y más artistas.

Ventas de la versión vinilo del soundtrack serán donadas a médicos en Gaza

“Esperamos que la variedad de composiciones ayude a transitar el torbellino emocional, pero también a realzar el asombroso espíritu humano y la resiliencia que demuestran los protagonistas de esta película.”, comentó Robert Del Naja.

El soundtrack de Life Support se venderá en versión vinilo y las ganancias irán directamente al fondo de solidaridad de Health Workers 4 Palestine, un movimiento global formado por trabajadores y defensores del derecho a la Salud en Gaza.

Massive Attack / Foto: Instagram/massiveattackofficial

“La música compuesta para Life Support logra un equilibrio muy difícil: honra las palabras y las imágenes sin eclipsarlas, al tiempo que añade una profundidad emocional real que hace que la película impacte aún más”, señaló el director del documental, Daniele Rugo.