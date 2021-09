Lorde estrena un EP cantando las rolas de ‘Solar Power’ en una lengua indígena

No nos queda la menor duda de que el 2021 es de Lorde. Luego de casi cuatro años y después de un montón de rumores, pero sobre todo un buen rato esperando, la cantante volvió por la puerta grande estrenando su tercer material discográfico, Solar Power (ACÁ les dejamos la reseña). Sin embargo, y además de la gira de promoción de este álbum, nos acaba de sorprender con un proyecto bastante interesante que tiene que ver con su país.

Resulta que este 9 de septiembre y para sorpresa de todos, la artista dejó a [email protected] con el ojo cuadrado estrenando un EP llamado Te Ao Mārama. Y no, no se trata de un disco de corta duración con canciones que quedaron fuera de su nueva placa, en realidad es una colección de rolas donde Ella Marija Lani Yelich-O’Connor –como en realidad se llama– canta algunos temas de Solar Power en maorí, la lengua nativa de Nueva Zelanda.

Lorde nos vuelve a sorprender con un EP muy especial

De acuerdo con FADER, el EP de Lorde contiene cinco rolas de su nuevo disco, “The Path”, “Solar Power”, “Stoned at the Nailed Salon”, “Fallen Fruit” y “Oceanic Feeling” en este idioma indígena. Pero todo esto tiene un fin muy especial ya que las ganancias que se obtengan con las reproducciones y ventas de este material discográfico serán donadas a dos organizaciones benéficas de Nueva Zelanda, Forest and Bird y Te Hua Kawariki Charitable Trust.

En una carta para sus fans, la artista explicó su decisión de publicar este material y su relación con la lengua maorí: “Muchas cosas se me revelaron poco a poco mientras hacía este álbum, pero la principal revelación fue que gran parte de mi sistema de valores sobre el cuidado y la escucha del mundo natural proviene de los principios tradicionales maoríes. Hay una palabra para ello en te reo: kaitiakitanga, que significa ‘tutela o cuidado del cielo, el mar y la tierra'”.

“No soy maorí, pero todos los neozelandeses crecen con elementos de esta visión del mundo. Te ao Māori y tikanga Māori son una parte importante del motivo por el que la gente que no es de aquí intuye que nuestro país es algo “mágico”, creo. Sé que soy alguien que representa a Nueva Zelanda a nivel mundial en cierto modo, y al hacer un álbum sobre mi lugar de origen, era importante para mí poder decir: esto nos hace ser quienes somos aquí. Además, es un idioma muy bonito, me encanta cantar en él. Aunque no entiendas el te reo, creo que te gustará lo elegantes que suenan mis palabras en él”, añadió Lorde.

Este material ya está disponible en todas las plataformas

Por último pero no menos importante, la cantante agradeció a Hana Mereraiha, Dame Hinewehi Mohi y Sir Timoti Kāretu, que la ayudaron a traducir las canciones de Solar Power y en general supervisaron este proyecto. Recuerda que ya puedes encontrar Te Ao Mārama, el nuevo EP de Lorde donde canta en maorí ya está disponible en todas las plataformas digitales, pero a continuación te dejamos una probadita para que cheques de qué va: