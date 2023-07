Si hay una banda que sabe lo que es montar una verdadera fiesta, esa mera deben ser Los Amigos Invisibles. ¿La prueba? Su concierto en el House of Vans de la CDMX del pasado 30 de junio.

El combo venezolano trae bajo el brazo el disco Cool love, que recién lanzaron en el 2022. Pero este fiestón no solo se prestó para escuchar estas nuevas rolas en vivo y en un show más íntimo que de costumbre; también salieron esos clásicos que los han convertido en una de las bandas más queridas de Latinoamérica. Les traemos unas fotos y videos para que calen qué onda.

Los Amigos Invisibles en House of Vans CDMX, Foto: Andrés Salgado para Sopitas.com.

Los Amigos Invisibles en el House of Vans de la CDMX

Los Amigos Invisibles son tipazos y eso es algo que se aprecia desde que se suben a la tarima. La banda subió al escenario del House of Vans en la CDMX y desde antes de comenzar el show, el vocalista Julio Briceño hizo una reverencia porque el agradecimiento a los fans es inmediato.

Claro que no es para menos pues el lugar estaba lleno. Como dijimos, este fue un show un poco más íntimo de lo que podría uno pensar; el HoV de la capital mexicana permite estar más cerca de la tarima y por lo mismo, la vibra que se vive en la pista principal del público es diferente de cualquier otra.

Los Amigos Invisibles en HoV CDMX, Foto: cortesía House of Vans.

La fiesta de Los Amigos Invisibles arrancó poquito después de las 9 de la noche y la vibra funky cayó con temas como “Antes de dormir” y “Malpensada”. Puro bailazo del bueno principalmente incentivado por la buena onda del propio Julio que cuando no canta, saca los pasos prohibidos.

“Gracias a ustedes por estar aquí, esta noche bailemos”, dijo el vocalista… y vaya que lo hicimos. Hasta el miembro del staff que manejaba las consolas de ecualización traía su micrófono para acompañar los coros. Aquí nadie se quedaba sin cantar, pues.

Los Amigos Invisibles en HoV, Foto: Andrés Salgado para Sopitas.com.

Puro funky-disco del bueno para una noche divertida

El sello característico de Los Amigos Invisibles viene con ese funky-disco de influencia latina que nadie más maneja. Y en el House of Vans de la CDMX, quedó bien claro cuando vino una tanda poderosa de rolas como “Amor”, “Glad to Know You” y “Ease Your Mind” que se juntaron en un medley hecho para los más fiesteros.

“A veeer, México”, dijo Julio para hacer que la gente aplaudiera al ritmo que él mismo marcaba. Y enseguida, nos cayó ese temazo llamado “Corazón Tatú” que es un ejemplo de la alegría que siempre proyectan cuando se suben a hacer lo que mejor saben.

Julio Briceño. Foto: cortesía House of Vans.

No hubo un solo momento en que la energía cayera. Y es que es notable lo que hacen Los Amigos Invisibles porque, aunque pase el tiempo, esa sensación eufórica de tocar no la sueltan.

Es contagiosa, poderosa, más cuando al set caen otros tracks de la talla de “Viviré para ti” o “Espérame”, que obviamente despiertan el lado meloso del público. Ni el menos cursi se resiste, la verdad.

Julio pregunta “¿cómo la están pasando México?” y claro que el enérgico frontman lo dice por cortesía. Pero si somos honestos, la respuesta es bastante obvia: la gente en el House of Vans de la CDMX lo estaba disfrutando como nunca.

La fiesta funky de Los Amigos Invisibles (@AmgsInvisibles) llegó al House of Vans de la CDMX y para romancear con “Espérame”. ?♥️? pic.twitter.com/MIspIwJxk8 — SopitasFM (@sopitasfm) July 1, 2023

Un sample breve de “Barbie Girl” de Aqua seguida de una pequeña introducción a lo “Billy Jean” de Michael Jackson abrieron paso a “Cuchi-cuchi”. “¿Esta noche harán el cuchi-cuchi?” dice Julio bromeando con el público… Ya fue mucho romance; era momento de ponerse coquetón.

Y a eso se resume la noche de Los Amigos Invisibles en el House of Vans de la CDMX, cerrando con “Mentiras”, “La que me gusta” y más: esta es una de las bandas más frescas y divertidas que ha dado la música de Latinoamérica en la última época.

Que la fiesta siga más tiempo con ellos, como lo ha sido en prácticamente 30 años de trayectoria. Les dejamos más fotos y el setlist del show a continuación.

Claro que el fiestón de Los Amigos Invisibles (@AmgsInvisibles) en la CDMX no podía estar completo sin “Mentiras”. ?? pic.twitter.com/ALAuE6CC0H — SopitasFM (@sopitasfm) July 1, 2023

Setlist y fotos de Los Amigos Invisibles en House of Vans de la CDMX

Setlist de Los Amigos Invisibles en el House of Vans CDMX. Foto: Andrés Salgado para Sopitas.com

Los Amigos Invisibles en HoV CDMX. Foto: cortesía House of Vans.

Los Amigos Invisibles. Foto: cortesía HoV.

Los Amigos Invisibles. Foto: cortesía HoV.

Los Amigos Invisibles. Foto: Andrés Salgado para Sopitas.com.