Rocktubre se va a venir con todo en la CDMX, pues cada día que pasa se anuncian más y más conciertos de artistas a los que ya extrañamos o bien, de esos que ansiamos poder ver en México por primera vez. Tal y como ocurre con Maneskin, quienes hoy anunciaron show en nuestro país.

Tal y como lo leyeron. La famosa banda de glam rock proveniente de Italia, y a la cual muchos conocimos por haber ganado el Festival de Música Eurovisión en 2021, dio a conocer que vendrán a México por primera vez el próximo 26 de octubre.

Damiano David de Maneskin en Lollapalooza 2022. Foto: Getty Images

Maneskin visitará México por primera vez para dar un show en el Pepsi Center

El lugar elegido para ver a la agrupación conformada por Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio, será el Pepsi Center de la CDMX donde seguramente sonarán rolas como “I Wanna Be Your Slave”, “If I Can Dream” y otras de su disco ‘Teatro d’ira‘.

El show en la CDMX formará parte de la gira que Maneskin realiza actualmente por Norteamérica, misma que ya los llevó a escenarios de grandes festivales de música como Coachella y Lollapalooza, donde han demostrado el porqué han conseguido ser teloneros de bandas como los Rolling Stones.

Foto: Maneskin (Twitter)

La preventa de boletos comenzará el próximo 16 de agosto

Si ustedes son de los que estaban esperando este show desde hace meses, entonces les comentamos que la preventa Citibanamex comenzará el próximo 16 de agosto a las 11 de la mañana través del sistema Ticketmaster. Así que preparen el tarjetazo.

Por otro lado, la venta general dará inicio el próximo 17 de agosto por el mismo medio y también en las taquillas del Pepsi Center. Los precios aún no se dan a conocer, aunque nosotros les actualizaremos esta nota en cuanto sepamos más detalles al respecto. ¡Emoción al mil!

CHICAGO, ILLINOIS – JULY 31: Victoria De Angelis (L) and Ethan Torchio of Maneskin perform during 2022 Lollapalooza day four at Grant Park on July 31, 2022 in Chicago, Illinois. (Photo by Tim Mosenfelder/Getty Images)