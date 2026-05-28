Lo que necesitas saber: Maroon 5 regresa a México para ofrecer dos shows.

¿Recuerdan cuándo fue la última vez que Maroon 5 vino a México? Pues, según el anuncio hecho por OCESA, cinco años (claro, sin contar la Feria de Puebla)… pero el conteo se reiniciará, porque la banda de Adam Levine regresa a nuestro país.

Adam Levine en el show del medio tiempo del Super Bowl en el 2019. Foto: Captura de pantalla vía YouTube/NFL.

Maroon 5 regresará a México para realizar dos grandes presentaciones. Una en la ciudad de México, otra en la capital regia, Monterrey. Así queda el calendario, con recintos y toda la cosa:

30 de septiembre, CDMX / Estadio Harp Helú

3 de octubre, Monterrey / Estadio Borregos

Maroon 5 en México / Imagen: OCESA

Boletos para Maroon 5 en México

Los boletos para asistir al regreso de Maroon 5 a México comenzarán a venderse este 2 de junio. Primero, como ya es costumbre, en preventa. Después, el día 3, la venta general.

De acuerdo con el anuncio de OCESA, los miembros del Maroon 5 S.I.N CLUB (club oficial del grupo, son los que tendrán acceso a la preventa. Pero, si no eres parte del club, entonces regístrate para recibir el código de preventa.