Lo que necesitas saber: La música de The Cramps tuvo un reciente "levantón", tras ser utilizada la canción "Go Go Muck" en la serie Wednesday de Netflix.

Nada más retro y demencial que un disco de The Cramps… pero llevábamos aaaaños sin nada de la banda (y más tras su desaparición oficial ocurrida en 2009, luego de la muerte de su cofundador Lux Interior). Y este 2026, cuando nadie esperaba nada, tenemos esta noticia.

Lux Interior en el concierto del hospital de Napa / Foto: YouTube

Canciones fueron grabadas en sesiones de 1977

Un álbum con música completamente inédita de The Cramps está por estrenarse bajo el nombre de Gravest Gravy. De acuerdo con los reportes, se trata de un disco conformado por grabaciones que la legendaria banda realizó en 1977 con Alex Chilton, vocalista de Big Star, como productor.

Según Pitchfork, las canciones que forman parte de Gravest Gravy fueron grabadas durante las sesiones en que se le dio forma al Gravest Hits EP (con rolones como “Human Fly” y “Surfin’ Bird). “Por razones desconocidas” dichas canciones fueron archivadas… aun cuando, a finales de los 80, Lux Interior y Poison Ivy habían retomado las grabaciones con la intención de publicarlas.

The Cramps / Foto: instagram.com/thecrampsofficial/

Ahhhhh, el disco se estrena en su totalidad el próximo 21 de agosto. Mientras, se puede escuchar un adelanto: “TV Set”.

También habrá reelanzamiento de discografía de The Cramps

Pues bien, ahora (varios años después), dichas grabaciones fueron rescatadas, trabajadas y están listas para ser dadas a conocer. Un proceso en el que mucho tuvieron que ver Henry Rollins e Ian MacKaye… a quienes muchos conocen por ser miembros de Black Flag y Fugazi, respectivamente. Ambos, fans y amigos de The Cramps.

“Como he dicho muchas veces, vi a The Cramps por primera vez el 20 de abril de 1979 en un pequeño bar de Washington, D.C., y nunca me he recuperado. Ian estaba a mi lado. Todavía hablamos de ese concierto. La oportunidad de llevar esta música a otros fans de The Cramps es emocionante. Es un honor absoluto y nos sentimos muy afortunados de formar parte de esto”, señala Rollins en comunicado.

The Cramps / Foto: instagram.com/thecrampsofficial (@michaellavine)

Además de lanzar el álbum inédito, la idea es relanzar el sello Vengance Records (fundado por la propia banda) y reeditar todos los discos de The Cramps… y, aprovechando el viaje, poner a la venta mercancía oficial de la banda (ya que, actualmente, la única disponible es pirata… y los visitantes del Chopo lo sabrán).

De todo lo anterior, Poison Ivy, guitarrista y cofundadora de The Cramps, será la principal beneficiaria (no única… pero tendría la principal ganancia).